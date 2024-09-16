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Премия Эмми 2024: лучшие и худшие образы звезд на красной дорожке
Жизнь и общество

Сегодня, 19:35

5 мин.

Лучшие и худшие образы звезд на красной дорожке премии «Эмми» — 2024

Мария Задорожная
Автор
Ксения Кожемяк
Стилист
Рита Ора, Селена Гомес, Дженнифер Энистон.
Фото Frazer Harrison, Amy Sussman, Getty Images
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В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения наград телевизионной академии «Эмми». Любимые сериальные герои собрались в Microsoft Theater, чтобы не только забрать долгожданные награды, но и показать эффектные образы.

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Вместе со стилистом рассказали о самых запоминающихся и не очень удачных выходах звезд на красной дорожке «Эмми»-2024.

Лучшие образы на «Эмми-2024»

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон пришла на премию «Эмми», чтобы представить сериал «Утреннее шоу». Для выхода на красную дорожку актриса выбрала сияющее платье-макси от Oscar de la Renta, расшитое жемчугом.

Дженнифер Энистон
Фото Frazer Harrison, Getty Images

Образ Дженнифер дополнила минималистичными украшениями: кольцом с бриллиантом и браслетом.

Цвет слоновой кости вытянул силуэт Дженнифер, а бисер придал плотность и скрыл все нюансы фигуры актрисы.
Ксения Кожемяк
Стилист
Энистон. Секреты красоты и молодости Дженнифер Энистон. Актрисе 53 года

Элизабет Дебики

Элизабет Дебики прославилась после роли в сериале «Корона». Для премии исполнительница роли принцессы Дианы выбрала беспроигрышный вариант — лаконичное и минималистичное черное платье с открытыми плечами и квадратным вырезом от Dior.

Элизабет Дебики
Фото Frazer Harrison, Getty Images

Наряд актрисы напомнил многим зрителям о любви леди Ди к платьям с декольте и силуэтом такого типа.

Платья Dior — это всегда роскошь. Никаких излишеств, только благородство и эстетика. Лучшая классика для красных дорожек.
Ксения Кожемяк
Стилист

Риз Уизерспун

На ковровой дорожке премии блистала еще одна звезда мероприятия и коллега Дженнифер Энистон по сериалу «Утреннее шоу» Риз Уизерспун. Она предстала перед публикой в черном платье-бюстье с пышной юбкой и цветочными узорами из золота от Dior.

Риз Уизерспун
Фото Frazer Harrison, Getty Images

Колье с камнями и кольца дополнили наряд актрисы, а гладкий пучок стал идеальным завершением образа.

Имея бледный тип кожи, актриса смогла за счет цвета ткани сделать себя более загорелой.
Ксения Кожемяк
Стилист

Рита Ора

Рита Ора пришла на церемонию награждения в светло-розовом платье и накидке с перьями в тон от Tamara Ralph. Волосы певица уложила в красивую волну у лица, а в макияже сделала ставку на минимализм.

Рита Ора
Фото Frazer Harrison, Getty Images

Розовая помада и румяна в цвет отлично завершили образ и сделали из певицы настоящую диснеевскую принцессу.

Роскошь в каждой детали и идеально подобранный цвет под оттенок кожи певицы. Один из моих фаворитов ковровой дорожки — точно Рита Ора.
Ксения Кожемяк
Стилист

Мэрил Стрип

Нежно-розовый цвет для выхода на красную дорожку выбрала и 75-летняя актриса Мэрил Стрип. Звезда фильма «Дьявол носит Prada» надела лаконичный и женственный брючный костюм нежно-розового цвета и такого же оттенка шелковую блузку с кокетливым бантом.

Мэрил Стрип
Фото Amy Sussman, Getty Images

Дополнила образ актриса босоножками, сумочкой с круглой металлической ручкой, сверкающими серьгами-кольцами и очками в темно-розовой оправе. Длинные светло-русые волосы Мерил собрала в низкий хвост.

Мэрил блистала в нежном костюме на дорожке. Точно запомнились ее розовые очки. Этот образ один из самых стильных в этом году.
Ксения Кожемяк
Стилист
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Сирша Ронан

30-летняя Сирша Ронан предстала перед фотографами в кастомном темно-синем комплекте из топа с бантом и юбки в пол от Louis Vuitton.

Сирша Ронан
Фото Amy Sussman

Дополняли наряд актрисы ювелирные украшения из бриллиантов.

Сирша предстала на красной дорожке в очень спокойном платье. Модный синий цвет, легкая струящиеся ткань и приоткрытый живот — все мягко и эстетично.
Ксения Кожемяк
Стилист

Худшие образы на «Эмми» — 2024

Селена Гомес

Еще одна поклонница черного цвета Селена Гомес выбрала для премии «Эмми» платье из бархата с бретельками и серебряной отделкой от Ralph Lauren.

Селена Гомес
Фото Amy Sussman, Getty Images

Завершили образ серьги с бриллиантами.

Для фигуры Селены нужно избегать обтягивания в области живота и талии. Платье сохраняет модный готический стиль принцессы. Бархат и серебро делают его богатым, но оно не по фигуре певицы.
Ксения Кожемяк
Стилист

Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон появилась на мероприятии в платье Emilia Wickstead в оттенке металлик.

Джиллиан Андерсон
Фото Amy Sussman, Getty Images

Такую элегантную версию «мятого» металлика она дополнила серебряным клатчем и украшениями из серебра.

Джиллиан выбрала уже уходящий образ. Серебро оставляем для походов на вечеринки, но не для красной дорожки премии. Для меня этот образ очень устарелый, хотелось чего-то большего.
Ксения Кожемяк
Стилист

Сара Полсон

Сара Полсон выбрала для выхода на красную дорожку платье сапфирово-синего цвета от Prada. Оно сразу же привлекло внимание структурированными рукавами и неожиданными дизайнерскими решениями. Асимметричная юбка в широко драпированном хвосте и с тянущимся белым бантом точно выделяла Сару на фоне других.

Сара Полсон
Фото Amy Sussman, Getty Images

В дополнение актриса выбрала белые туфли Prada и клатч.

Сара выглядит низкой из-за накладной ткани разных оттенков. Этот образ для меня непонятный по двум причинам — он «рубит» рост и не передает всей концепции задумки.
Ксения Кожемяк
Стилист

Дакота Фэннинг

Дакота Фэннинг для выхода на ковровую дорожку премии выбрала нежную макси-модель платья с открытыми плечами от Armani Prive в золотом цвете и усыпанную сотнями жемчужин.

Дакота Фэннинг
Фото Frazer Harrison

Образ актриса дополнила кольцом с жемчугом и нюдовым макияжем.

Золотая ткань, приближенная к белому золоту, сливается с тоном кожи актрисы. Она теряется на дорожке. Нет никакой прически, в целом образ не получился.
Ксения Кожемяк
Стилист
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