Обвинения знаменитостей в плагиате: споры о незаконном копировании
Жизнь и общество

Сегодня, 09:00

4 мин.

За кулисами славы: 5 громких скандалов с обвинениями в плагиате

Агата Суркова
Автор
Плагиат среди знаменитостей: случаи заимствования в музыке, литературе, кино
Фото Getty Images

Некоторые случаи плагиата (или обвинений в нем) вызывают огромные скандалы. Даже когда суд выносит вердикт, а участники конфликта достигают соглашения, общественность продолжает вести ожесточенные споры. Собрали пять громких скандалов вокруг зарубежных знаменитостей.

Робин Тик и Фаррел Уильямс / Марвин Грэй

Дело, которое стало одним из самых масштабных процессов о плагиате. В 2013 году Робин Тик и Фаррел Уильямс выпустили трек Blurred Lines, который набрал миллиарды прослушиваний и стал мировым хитом. Наследники исполнителя Марвина Грэя увидели сходство с его песней Got to Give It Up (1977 года выпуска) и подали на исполнителей в суд.

Робин Тик и Фаррел Уильямс
Фото Frederick M. Brown, Getty Images

Суд Калифорнии в 2015 году подтвердил факт плагиата. Исполнители были обязаны выплатить компенсацию в размере 5,3 миллиона долларов и передать 50% всех будущих доходов от песни родственникам Гэя.

Еще один музыкальный конфликт с упоминанием Марвина Гэя. Но на этот раз в суд подали наследники Эда Таунсенда — соавтора мирового хита 1973 года Let's Get It On (исполнителем был Марвин Гэй). Они обвинили Эда Ширана в том, что при создании трека Thinking Out Loud в 2014 году он незаконно скопировал песню Таунсенда. А если быть точнее, то позаимствовал у него «аккордный рисунок» — последовательность аккордов.

Эд Ширан
Фото Dia Dipasupil, Getty Images

Дочь Эда Таунсенда требовала 100 миллионов долларов в качестве компенсации. Дело длилось долгие восемь лет, а сам Эд Ширан заявил, что завершит карьеру, если проиграет дело. В итоге суд пришел к выводу, что аккорды являются универсальным элементом, и отклонил иск дочери Эда Таунсенда.

Эд Ширан также обвинялся в плагиате песни Shape of You 2017 года. Британский певец Сами Чокри посчитал, что музыкант позаимствовал часть припева из его трека Oh Why (2015). Разбирательство длилось четыре года, и суд мало того, что признал Эда Ширана невиновным, так еще и обязал истца выплатить певцу более миллиона долларов для покрытия издержек.

Эд&nbsp;Ширан.Биография Эда Ширана: выступление на Олимпиаде, спонсор футбольного клуба и жена-хоккеистка

Шайя Лабаф / Дэниел Клоуз

В 2012 году актер Шайя Лабаф решил попробовать себя в режиссерском амплуа. Он представил миру свой дебютный короткометражный фильм. Вскоре зрители заметили, что проект — почти покадровое копирование комикса Дэниела Клоуза «Джастин М. Дэмэн».

Шайя Лабаф
Фото Estelle Carlier/Keystone Press Agency, Global Look Press

Разгорелся нешуточный скандал. В итоге Лабафу пришлось публично ответить на критику. В своих соцсетях он написал: «Простое копирование не является творческой работой, хотя и полезно в качестве тренировки. Но произведение, вдохновленное чужой идеей, при этом новое и необычное, является творческой работой». Забавно то, что и эту фразу Лабаф скопировал из чужого поста.

В 2020 году вышел в свет дебютный роман писательницы Кейт Элизабет Рассел «Моя темная Ванесса», который стал мировым бестселлером. Книга вызвала резонанс в обществе, так как рассказывает о связи 15-летней Ванессы и 42-летнего учителя литературы.

Кейт Элизабет Рассел
Фото официальный сайт Кейт Элизабет Рассел

Несмотря на то, что автор неоднократно подчеркивала собирательный образ героини, ее все равно обвинили в плагиате. Писательница латиноамериканского происхождения Венди Си Ортис посчитала, что роман похож на «Раскопки» (2014) — ее мемуары о подростковом сексуальном опыте с учителем.

Дело не дошло до суда, но получило широкую огласку из-за скандальности темы. В итоге Кейт пришлось сделать публичное заявление и признать, что роман автобиографичен.

Знаменитого режиссера обвинили в плагиате фильма «Джанго освобожденный». Сценаристы Оскар Колвин-младший и его сын Торранс Колвин подали иск в суд. Они заявили, что сюжет фильма Тарантино позаимствован из их сценария «Свобода». Сценаристы потребовали 100 миллионов долларов. На что режиссер заявил, что идея фильма пришла ему задолго до реализации. Разбирательства длились долгие два года, и в итоге именитый режиссер выиграл дело.

Квентин Тарантино
Фото Andreas Rentz, Getty Images

Но на этом скандалы, связанные с «Джанго освобожденным», не закончились. В 2022 году американский рэпер Канье Уэст заявил, что Тарантино использовал в своем фильме сюжет его клипа на песню Gold Digger. Режиссер никак не прокомментировал обвинения, а сам Уэст быстро переключился на другие эпатажные темы.

Доказательство смерти, Тарантино.«Кинокритик»: каким мог получиться последний фильм Квентина Тарантино
