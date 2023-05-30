10 тату спортсменов, которые лучше не повторять

К татуировкам можно относиться по-разному: кто-то от них без ума, кому-то они нравятся только на других, а кто-то и вовсе категорически против. Но некоторые тату вызывают недоумение даже у ярых любителей этого искусства.

Рассказываем о десяти спортсменах с весьма спорными татуировками.

Даниэле Де Росси

Фото Global Look Press

На ноге этого итальянца красуется дорожный знак «Опасайся подката!». Один человечек на треугольном знаке-предупреждении делает жесткий подкат и травмирует другого. Судя по достижениям итальянца, который стал настоящей легендой «Ромы», такая татуировка-предупреждение действительно охлаждает пыл соперников и приносит удачу. Но повторять ее мы все же не советуем.

Урош Витас

Фото Global Look Press

Татуировку этого сербского футболиста трудно назвать комплиментом его жене. Выбить черты лица любимой женщины на своем теле — явно не лучшая идея, что нам и доказывает тату Витаса. Это как раз тот случай, когда просто сказать «я тебя люблю» было бы лучше, чем совершать такой «подвиг» во имя этого светлого чувства.

Алессандро Дьяманти

Фото Getty Images

Огромный смайлик на ноге этого итальянского футболиста постоянно привлекает внимание любопытных фанатов. Может, самому игроку улыбка на икре и поднимает настроение, но у зрителей эта татуировка вызывает много вопросов.

Альберто Джилардино

Фото Getty Images

Бывший форвард клуба «Дженоа» и сборной Италии по футболу Альберто Джилардино настолько обожает героиню детских мультиков Свинку Пеппу, что даже выбил ее изображение на своей руке. Мужественности и стиля такая татуировка явно не добавляет, однако три маленькие дочери футболиста от нее без ума.

Артур Боруц

Фото Global Look Press

К странным татуировкам склонны не только итальянские футболисты: эксцентричный поляк Артур Боруц набил у себя на животе забавную обезьянку, которая демонстрирует окружающим зад. В Сети комментаторы называют этот рисунок на теле игрока «одной из самых отвратительных татуировок в истории человечества» и советуют Боруцу немедленно ее свести.

Кевин Дюрант

Фото Соцсети

В 2013 году этот американский баскетболист поделился в соцсетях своей новой татуировкой — портретом Иисуса, ангелом, который держит баскетбольный мяч, и цитатой из Библии. Игрок решил набить ее на всю спину. Кроме того, в самом тексте одно слово написано неправильно, что заметила журналистка The Washington Post. И это явно не делает татуировку лучше.

Серхио Рамос

Фото Getty Images

Татуировки на руках игрока ПСЖ возглавили топ плохих татуировок спортсменов, по рейтингу таблоида The Sun. В 2016 году Рамос набил на костяшках яркие малиновые цифры, связанные с его футбольной карьерой, которые выглядят жутковато в сочетании с изображениями знаков зодиака и магическими символами на фалангах. Может, для футболиста, чье тело более чем наполовину покрыто татуировками, такие рисунки и подходят, но мы бы точно не посоветовали никому подобное колоть.

Райан Мейсон

Фото Global Look Press

Портрет матери, который этот английский футболист набил у себя на руке, вполне мог бы стать поводом для семейного скандала. Женщина выглядит очень угрюмой, а черты ее лица расплылись по всему бицепсу футболиста. Эта татуировка любящего сына Мейсона — доказательство того, что в тату важна не только прекрасная идея, но и ее воплощение.

Джей Ботройд

Фото Соцсети

Этот английский футболист решил показать, насколько он опасный, выбив буквы L-O-V-E, сложенные из пистолета, автомата, ножа и гранаты у себя на ребрах. Не знаем, добавляет ли эта татуировка опасности, но повторять ее точно никому не советуем.

Джастин Гейджи

Фото Getty Images

Американский боец без правил Джастин Гейджи, вероятно, чтобы выглядеть более устрашающе на октагоне, решил набить на ребрах логотип спортивной компании Bad Boy. Татуировка с забавными глазами «плохого мальчика» Джастина Гейджи повеселила многих пользователей Сети и стала поводом для шуток и мемов.

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