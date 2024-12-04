Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Статьи
Мотивирующие советы от олимпийского чемпиона — Юрий Постригай
Жизнь и общество

Сегодня, 12:00

2 мин.

5 мотивирующих советов от олимпийского чемпиона Юрия Постригая

Юрий Постригай
Олимпийский чемпион, гребец-байдарочник
Личный аккаунт Юрия Постригая
Фото Личный аккаунт Юрия Постригая, соцсети
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Многие часто слышат о значимости мотивации и еще чаще встречают бесчисленное количество рекомендаций, где же ее искать. Но, как и в любом деле, здесь хочется прислушиваться к мнению профессионалов. Кому, как не настоящему чемпиону, знать все о мотивации, которая способная свернуть горы?

Вдохновляющие истории успешных людей: удивительные истории успеха. Не с первого раза: 5 историй успешных людей, которые терпели неудачи

Юрий Постригай — российский гребец-байдарочник, олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира и восемнадцатикратный чемпион России. «Спорт Экспресс» попросил Юрия дать несколько мотивирующих советов читателям.

Ставь перед собой большие цели и веди за собой других

Быть лидером — значит видеть дальше своих личных побед. Сейчас я думаю о том, как сделать греблю сильнее, как вдохновить новых спортсменов и создать систему, которая будет работать для всех: от новичков до профессионалов. Лидерство — это не про власть, а про ответственность за тех, кто тебе доверяет.

Личный аккаунт Юрия Постригая
Фото Личный аккаунт Юрия Постригая, соцсети

Никогда не прекращай учиться

Сейчас я стал меньше тренироваться, но больше времени уделяю тому, чтобы изучать новые области: управление, коммуникацию, развитие спорта. Каждый день я узнаю что-то новое, что может помочь мне двигаться вперед и сделать мой любимый вид спорта лучше. Я слушаю людей, читаю об опыте других федераций, ищу подходы, которые действительно работают. Учиться — это не признак слабости, а залог роста.

Тренируй не только тело, но и характер

Хотя тренировки отошли у меня на второй план, я не забываю о дисциплине. Каждый день — это новая проверка. Умение держать слово, находить баланс между делами, сохранять фокус на главном — это такие же тренировки, как на воде или в зале. Они формируют устойчивость, которая нужна не только в спорте, но и в жизни.

Личный аккаунт Юрия Постригая
Фото Личный аккаунт Юрия Постригая, соцсети

Будь голосом тех, кто в тебя верит

Когда ты лидер, ты представляешь не только себя, но и тех, кто тебе доверяет. Я чувствую огромную ответственность за спортсменов, тренеров, всех, кто работает в нашей сфере. Я стараюсь слышать их запросы, проблемы, их идеи. Быть лидером — это не только говорить, но и слушать. Это помогает найти правильные решения и создать что-то, что работает для всех.

Помни, зачем ты это делаешь

В процессе борьбы за цель легко потеряться в деталях, но я всегда напоминаю себе, почему я здесь. Моя цель — сделать греблю сильнее, популярнее, доступнее для людей. Это больше, чем личная амбиция. Это мой способ вернуть спорту то, что он дал мне.

Мотивация
Новости холдинга
Капитан «Вашингтона» Овечкин впервые вышел на лед после травмы
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Бивол и Бетербиев проведут бой-реванш 22 февраля в Эр-Рияде
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
3 дек 16:35
Что известно о болезни королевы-консорта Великобритании Камиллы
2 дек 18:10
77-летний Элтон Джон сообщил, что потерял зрение
30 ноя 15:40
В соцсетях появился новый тренд на зимний стиль Анны Карениной
29 ноя 15:45
Певица Шер сообщила о завершении музыкальной карьеры
29 ноя 14:30
Состояние здоровья британской королевы Камиллы ухудшилось