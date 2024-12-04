5 мотивирующих советов от олимпийского чемпиона Юрия Постригая

Многие часто слышат о значимости мотивации и еще чаще встречают бесчисленное количество рекомендаций, где же ее искать. Но, как и в любом деле, здесь хочется прислушиваться к мнению профессионалов. Кому, как не настоящему чемпиону, знать все о мотивации, которая способная свернуть горы?

Юрий Постригай — российский гребец-байдарочник, олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира и восемнадцатикратный чемпион России. «Спорт Экспресс» попросил Юрия дать несколько мотивирующих советов читателям.

Ставь перед собой большие цели и веди за собой других

Быть лидером — значит видеть дальше своих личных побед. Сейчас я думаю о том, как сделать греблю сильнее, как вдохновить новых спортсменов и создать систему, которая будет работать для всех: от новичков до профессионалов. Лидерство — это не про власть, а про ответственность за тех, кто тебе доверяет.

Фото Личный аккаунт Юрия Постригая, соцсети

Никогда не прекращай учиться

Сейчас я стал меньше тренироваться, но больше времени уделяю тому, чтобы изучать новые области: управление, коммуникацию, развитие спорта. Каждый день я узнаю что-то новое, что может помочь мне двигаться вперед и сделать мой любимый вид спорта лучше. Я слушаю людей, читаю об опыте других федераций, ищу подходы, которые действительно работают. Учиться — это не признак слабости, а залог роста.

Тренируй не только тело, но и характер

Хотя тренировки отошли у меня на второй план, я не забываю о дисциплине. Каждый день — это новая проверка. Умение держать слово, находить баланс между делами, сохранять фокус на главном — это такие же тренировки, как на воде или в зале. Они формируют устойчивость, которая нужна не только в спорте, но и в жизни.

Фото Личный аккаунт Юрия Постригая, соцсети

Будь голосом тех, кто в тебя верит

Когда ты лидер, ты представляешь не только себя, но и тех, кто тебе доверяет. Я чувствую огромную ответственность за спортсменов, тренеров, всех, кто работает в нашей сфере. Я стараюсь слышать их запросы, проблемы, их идеи. Быть лидером — это не только говорить, но и слушать. Это помогает найти правильные решения и создать что-то, что работает для всех.

Помни, зачем ты это делаешь

В процессе борьбы за цель легко потеряться в деталях, но я всегда напоминаю себе, почему я здесь. Моя цель — сделать греблю сильнее, популярнее, доступнее для людей. Это больше, чем личная амбиция. Это мой способ вернуть спорту то, что он дал мне.