5 лучших и 5 худших образов на Met Gala 2024: мнение стилиста

Институт костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке известен не только своими потрясающими тематическими выставками, но и ежегодным мероприятием Met Gala. По мнению стилиста, это событие давно уже из благотворительного ужина превратилось в ярмарку тщеславия.

Рассказываем, как прошел бал в этом году: кто запомнился эффектными образами, а над кем, скорее всего, будут смеяться в мемах.

Тема Met Gala в 2024 году

В этом году тема Met Gala — «Спящие красавицы: пробуждение моды» (Sleeping Beauties: Reawakening Fashion). Как сообщает американский Vogue, тематика бала получила свое название от рассказа Дж. Балларда. В нем граф, чтобы замедлить время и отогнать разъяренную толпу от своего замка, срезал по одной розе из своего сада.

В целом Vogue отметил, что «Спящие красавицы» не имеют ничего общего со сказками братьев Гримм. Бал 2024 года описали как «торжество одежды настолько хрупкой, что ее уже нельзя примерить». По сути, целью выставки и стало возрождение более чем 250 экспонатов музея — нарядов и аксессуаров из постоянной коллекции музея.

5 лучших образов Met Gala 2024

1. Зендея

Платье Maison Margiela, созданное Джоном Гальяно. Здесь прекрасно отражены как характер Зендеи (ее смелость и при этом женственность), так и, безусловно, тематика Met Gala 2024.

Фото Marleen Moise, Getty Images

Наряд как будто соединяет в себе сразу несколько сказок: можно увидеть морскую волну, немного от образа русалки. А декор в виде фруктов, цветов, птиц словно переносит зрителей в волшебные леса.

Цвет наряда потрясающе подчеркнул внешность актрисы. Драматичный макияж сделал образ очень ярким и при этом величественным. А фигура актрисы удивительно изящна в этом платье. Зендею хочется разглядывать.

2. Лана Дель Рей

Образ певицы от Alexander McQueen получился одновременно свежим, женственным и загадочным. Также стоит отметить, что наряд Ланы отсылает к сказке о Спящей Красавице.

Фото Dimitrios Kambouris, Getty Images

Исполнение образа шикарно. На нежное струящееся платье нашили декор в виде веточек дерева. Все элементы композиции тянутся вверх, что «облегчает» образ. Искусно раположена и вуаль: создается ощущение, что певица находится в стеклянной темнице, прямо как принцессы из сказок.

3. Дженнифер Лопес

В этом костюме от Schiaparelli Дженнифер Лопес напоминает снежную королеву: холодную, но такую притягательную, что невозможно отвести взгляд.

Фото Dimitrios Kambouris, Getty Images

Певица успешно балансирует между сексуальностью и величественностью. А выбранный силуэт изящно подчеркивает ее красивые формы.

4. Джиджи Хадид

Стилист Джиджи Мими Катрэлл рассказала Vogue, что они пытались воссоздать образ статуи, увитой розами и зелеными лепестками. И у них это получилось прекрасно. Платье идеально соответствует тематике бала и выглядит очень эффектно.

Фото Jamie McCarthy, Getty Images

При создании платья модели применили новые технологии: каждая роза создана с помощью 3D-печати. Также более 40 человек шили юбку (проведя за оформлением более 8500 часов), а корсет создавала команда из более чем 20 человек (они вручную пришивали 2,8 миллиона бусин).

5. Николь Кидман

Николь на этом ужине воплотила еще одну миссию вечера — возрождение моды, новое прочтение того, что уже было создано. В прекрасном наряде от Balenciaga актриса выглядит женственно и лаконично. При создании платья дизайнеры вдохновлялись кутюрным платьем, увидевшим свет в 1951 году и созданным основателем модного дома Кристобалем.

Фото Jamie McCarthy, Getty Images

5 худших образов Met Gala 2024

1.Карди Би

У стилиста возникло ощущение, что весь образ от Windowsen— «взрыв на ткацкой фабрике». Ткани слишком много, шлейф затмевает все на свете.

Фото Jamie McCarthy, Getty Images

Странное сооружение на голове еще больше портит образ. А легкое и волшебное ощущение от темы бала полностью улетучивается, как только эта черная масса появляется на дорожке.

2. Аманда Сайфред

В этом наряде пропала красивая фигура Аманды. Грудь стала абсолютно плоской и невыразительной, юбка сделала из нее «бабу на чайнике». По мнению стилиста, это полный провал с точки зрения пропорций и внешности актрисы.

Фото Jamie McCarthy, Getty Images

3. Зои Салдана

Выставленное напоказ название бренда — верх безвкусия. А сам наряд уродует действительно красивую фигуру актрисы, делает ее прямоугольной.

Фото Jamie McCarthy, Getty Images

А ботфорты (вкупе с металлическим поясом) утяжеляют восприятие, делают образ слишком грубым.

4. Дуа Липа

Платье создал Марк Джейкобс специально для певицы.

Фото Dia Dipasupil, Getty Images

Да, в образе есть намек на некую драму, где-то даже вампирский мотив. Но наряд не подчеркнул ни характер, ни фигуру девушки. А блестки, которыми украшена ткань, удешевили образ.

5. FKA Twigs

Что хотелось авторам показать этим образом — загадка. Возможно, фигуру, но это сделано совершенно неправильно. Уникальные формы певицы не подчеркнули. В целом наряд выглядит очень дешево.

Фото Dia Dipasupil, Getty Images

А шуба, напоминающая макраме, — полная безвкусица.

А какие образы понравились Вам?