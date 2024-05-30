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Кто из звезд окончил школу в 2024 году: Камила Валиева, Полина Гухман — фото
Жизнь и общество

Сегодня, 20:00

3 мин.

Молодые звезды и дети знаменитостей, которые окончили школу в 2024 году

Елизавета Зиновьева
Автор
Камила Валиева, Полина Гухман и Вера Началова
Камила Валиева, Полина Гухман и Вера Началова.
Фото Соцсети
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Каждый год в рядах выпускников оказываются звездные наследники, а также молодые селебрити. Рассказываем, кто из знаменитостей прощается со школой в 2024 году.

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Дочь Ирины Пеговой — Татьяна Орлова

В 2024 году школу окончила 18-летняя дочь актрисы Ирины Пеговой, известной по ролям в фильмах «Прогулка», «Пищеблок», «Космос как предчувствие».

В соцсети Пегова поделилась фотографией с празднования последнего звонка дочери. Трогательное семейное фото не оставило поклонников актрисы равнодушными: многие поздравили Татьяну с таким значимым днем в комментариях к посту, а также пожелали успехов на предстоящем ЕГЭ.

Актриса Ирина Пегова с дочерью
Фото Соцсети

Фигуристка Камила Валиева

Также в этом году школу окончила звезда фигурного катания Камила Валиева: в апреле 2024 года девушке исполнилось 18 лет. Фигуристка поделилась в соцсетях фотографиями и видео с торжественной линейки. По традиции будущие студенты отвели первоклассников на их первые уроки. Во время исполнения гимна России спортсменка подняла над головой флаг РФ. Поклонники Камилы поздравили ее с таким значимым днем в комментариях.

Ранее во время общения с китайскими фанатами на платформе Douyin девушка рассказала, что на ЕГЭ хочет сдавать биологию, английский язык и обществознание.

Фигуристка Камила Валиева
Фото Соцсети

Сын Екатерины Волковой — Богдан Лимонов

Последний звонок этой весной прозвучал и для сына Екатерины Волковой и писателя Эдуарда Лимонова Богдана. Актриса поделилась в соцсетях фотографией с мероприятия с трогательной подписью. О выборе ВУЗа и факультета пока ничего неизвестно, но сын Волковой увлекается историей и политикой: его успехи признают не только в кругу семьи. Во время обучения в столичной школе, где молодой человек усиленно изучал английский язык, его даже приглашали поучаствовать в политических дебатах на телевидении.

Екатерина Волкова (справа) с сыном
Фото Соцсети
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Дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина — Вера Алдонина

Выпускницей в этом году также стала дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина. После окончания частной школы в Москве 17-летняя Вера планирует стать артисткой мюзиклов: с участием в постановках она также успешно совмещала и школьную жизнь. Девушка хочет совершенствовать свои вокальные данные в Московском государственном институте культуры.

Дочь Юлии Началовой Вера
Фото Соцсети

Актриса Полина Гухман

Выпускное платье примерила и юная актриса Полина Гухман. Девушка стала известной после сериалов «Диагноз «везучая», «Лада Голд» и «Мерзлая земля». На последнем звонке она появилась в пыльно-розовом платье, а в своих соцсетях также порадовала поклонников фотографиями.

Актриса Полина Гухман
Фото Соцсети

Дочь Александра Абдулова — Евгения Абдулова

Среди счастливых выпускников в 2024 году также оказалась дочь Александра Абдулова Евгения. Девушка закончила московскую общеобразовательную школу на улице Гиляровского. Она активно готовится к государственным экзаменам и планирует стать студенткой режиссерского факультета ВГИКа. Дочь народного артиста с детства хотела работать на съемочной площадке, поэтому к 17-ти годам она уже успела попробовать себя в роли актрисы и гримера, а также девушка посещала режиссерские курсы в специализированной студии.

Дочь Александра Абдулова Евгения
Фото Global Look Press
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