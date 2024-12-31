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Кто из знаменитостей стал родителями в 2024 году: Биберы, Влад А4 и Годунова
Жизнь и общество

Сегодня, 10:00

5 мин.

Звезды, которые стали родителями в 2024 году

Мария Задорожная
Автор
Фото Личные аккаунты Юлии Годуновой, Джастина Бибера, Анны Хилькевич, соцсети
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В уходящем году произошло много радостных и трогательных событий в жизни известных личностей — некоторые звездные пары впервые стали родителями, а другие вновь пополнили состав семьи. Рассказываем, у каких селебрити появились дети в 2024 году.

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Марго Робби и Том Акерли

В начале ноября несколько западных СМИ сообщили, что актриса Марго Робби, известная по ролям в фильмах «Барби» и «Отряд самоубийц», впервые стала мамой. Их сын, чье имя пока остается в тайне, родился 17 октября, однако пара старалась скрыть эту радостную новость от внимания общественности и прессы.

Фото Billy Bennight, AdMedia, Global Look Press

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус

В марте 2024 года стало известно, что актер Роберт Паттинсон и его возлюбленная Сьюки Уотерхаус стали родителями. Пара старалась сохранить эту новость в тайне, однако папарацци засняли Роберта с коляской. Позже Сьюки призналась, что это первый ребенок для обоих, и назвала Роберта лучшим отцом.

Фото Jamie McCarthy, Getty Images
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Александра Даддарио и Эндрю Форм

Актриса Александра Даддарио, которая известна по роли в сериалах «Настоящий детектив» и «Белый лотос», также стала матерью в 2024 году. Она родила сына в канун Хэллоуина и поделилась фотографией новорожденного. Малыш стал первым ребенком для актрисы и третьим для ее супруга, телепродюсера Эндрю Форма.

Фото Личный аккаунт Александры Даддарио, соцсети

Хейли и Джастин Бибер

В августе у популярного певца Джастина Бибера и его жены, модели Хейли Бибер (Болдуин) появился сын. Его назвали Джек Блюз. Джастин первым поделился радостной новостью в социальных сетях, выложив снимок пяточки младенца с трогательной подписью: «Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер».

Фото Личный аккаунт Хейли Бибер, соцсети

Хилари Дафф и Мэттью Кома

Звезда «Лиззи Магуайр» Хилари Дафф недавно объявила о рождении четвертой дочери. Малышка получила необычное имя Таунс Мидоу Бэйр. Хилари решила рожать дома, и ее супруг Мэттью Кома активно поддерживал ее в этом процессе.

Фото Личный аккаунт Хилари Дафф, соцсети

Хоакин Феникс и Руни Мара

В начале года стало известно, что актеры Хоакин Феникс и Руни Мара ждут второго ребенка. Об этом сообщали таблоиды, однако пара не подтверждала информацию. Уже летом звезду фильма «Девушка с татуировкой дракона» засняли на прогулке с новорожденным ребенком в Лос-Анджелесе. Ни Феникс, ни Мара пока не делали официальных заявлений о рождении второго ребенка.

Фото Emma McIntyre, Getty Images

Галь Гадот и Ярон Версано

«Чудо-женщина» Галь Гадот в 2024 году стала матерью в четвертый раз. Актриса хранила беременность в строгом секрете и лишь вскоре после рождения ребенка сообщила об этом своим поклонникам.

Фото Личный аккаунт Галь Гадот, соцсети

Ванесса Хадженс и Кол Такер

Звезда «Классного мюзикла» Ванесса Хадженс впервые стала мамой в июле 2024 года прямо в день рождения ее партнера Кола Такера. Пара активно делилась переживаниями в социальных сетях во время беременности.

Фото Amy Sussman, Getty Images

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух

Актриса Елизавета Арзамасова, та самая Галина Сергеевна из «Папиных дочек», стала мамой во второй раз в августе этого года. У нее и мужа, известного фигуриста Ильи Авербуха, родилась дочь, которую назвали Лией.

Фото Личный аккаунт Елизаветы Арзамасовой, соцсети

Милош Бикович и Ивана Малич

В январе известный сербский актер Милош Бикович впервые стал отцом — его избранница Ивана родила сына Василия. Пара предпочитает не показывать лицо малыша. Они лишь делятся в социальных сетях трогательными моментами его жизни.

Фото Личный аккаунт Иваны Малич, соцсети

Влад А4 и Юлия Годунова

В мае блогеры Влад А4 и его жена Юлия встретили радость родительства — у них появилась на свет дочка Оливия. Юлия активно делится в социальных сетях переживаниями и мнением о послеродовом восстановлении.

Влад А4 и Юлия Годунова.
Фото Личный аккаунт Юлии Годуновой, соцсети

Анна Хилькевич и Артур Волков

В сентябре этого года актриса Анна Хилькевич родила третью дочь — Оливию. Роды длились целых 28 часов, что стало настоящим испытанием для звезды, однако все прошло без осложнений.

Фото Личный аккаунт Анны Хилькевич, соцсети

Сати Казанова

42-летняя певица Сати Казанова, бывшая солистка группы «Фабрика», впервые стала мамой в октябре этого года. Она родила девочку. Имя малышки пока держится в тайне. Только известно, что оно необычное, редкое, на санскрите и с очень глубоким и красивым смыслом.

Фото Личный аккаунт Сати Казановой, соцсети

Мария Погребняк

В конце сентября блогер Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз. У нее родился мальчик — Владимир. Вскоре девушка поделилась фотографиями с сыном и провела обряд крещения. Крестной матерью малыша стала Ольга Бузова.

Фото Личный аккаунт Марии Погребняк, соцсети
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