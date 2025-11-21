Ни дня без уборки: 6 зарубежных звезд, помешанных на чистоте

Когда мы смотрим на голливудских звезд на красной ковровой дорожке, даже не возникает мысли, что кто-то из них любит мыть полы и убираться дома. Трудно представить звезду футбола или подиума со шваброй в руках. Однако есть знаменитости, которые предпочитают самостоятельно содержать жилище в чистоте, и даже помешаны на порядке.

Рассказываем, кто из зарубежных звезд любит чистоту и порядок в доме.

Ким и Хлои Кардашьян

Хотя Ким постоянно работает, порядок в доме звезда поддерживает самостоятельно. Она отказалась от услуг уборщиц, потому что не любит пускать посторонних людей в личное пространство. Несмотря на образ светской львицы, Ким обожает монотонную работу, поэтому обычная уборка и готовка нравятся ей. Во время пандемии звезда сама выполняла все домашние заботы: готовила, стирала, убиралась и занималась воспитанием четверых детей.

Фото Dia Dipasupil, Getty Images

Ее сестра, Хлои, не так категорична в плане уборки. Три раза в неделю к ней приходит горничная и наводит порядок. Однако полотенца и постельное белье звезда стирает самостоятельно: простыни — каждые два дня, а полотенца отбеливает после каждого использования. Кроме того, Хлои раз в неделю собственными руками проводит генеральную уборку ванной комнаты, так как не может находиться там, если ванна не блестит от чистоты.

Гвинет Пэлтроу

Звезда «Железного человека» ненавидит беспорядок и придерживается концепции велнеса — здорового образа жизни и отказа от вредных привычек с целью продления молодости. Даже в сети магазинов ее косметики выделены специальные места для экологически чистых средств. Но особенно актриса не любит оставлять грязную посуду в раковине. Она не может уснуть, пока не помоет ее.

Фото Leon Bennett, Getty Images

В фитнес-клубе Пэлтроу принимает душ только после того, как душевую кабину тщательно высушат. Кроме того, она не притрагивается к общим средствам личной гигиены, например, туалетной бумаге. Все из-за того, что звезда патологически боится микробов.

Камерон Диаз

Для актрисы Камерон Диаз уборка — это особый вид отдыха. Каждый день актриса проходится с пылесосом по всему дому или хотя бы по паре комнат. Для нее протирание пыли, складывание вещей — это способ избавиться от гнетущих мыслей.

Фото Getty Images

Однако такая любовь к чистоте скрывает некоторое маниакальное расстройство актрисы. Камерон долгое время страдала от сильного акне, поэтому в погоне за чистой кожи часто меняла наволочки, прикасалась к лицу только через салфетки, а двери открывала локтем. Со временем это переросло в постоянное желание наводить порядки дома.



Удивительно, но такие привычки помогли звезде избавиться от высыпаний. А после рождения ребенка Камерон и вовсе превратилась в образцовую хозяйку: она сама готовит, наводит порядки в доме, следит за дочерью и ухаживает за садом.

Дэвид Бэкхем

Звезда мирового футбола Дэвид Бэкхем не доверяет уборку дома профессионалам. Часто после работы горничных он самостоятельно перемывает дом заново. Примечательно, что идеальный порядок спортсмен оставляет после себя и в гостиничных номерах.

Фото Netflix, Keystone, Global Look Press

Но особое удовольствие футболисту приносит сортировка содержимого холодильника. В особняке Бэкхемов три холодильника — для фруктов, для продуктов и для напитков. Дэвид сам следит за тем, чтобы все было сложено симметрично. Если какая-то упаковка окажется не на своем месте, Дэвид выбрасывает ее.

Кортни Кокс

Актриса Кортни Кокс, как и ее персонаж Моника Геллер в сериале «Друзья», помешана на чистоте. Во время съемок популярного проекта гримерка актрисы вызывала восхищение: в ней всегда было чисто, а вещи аккуратно сложены по местам. Иногда актриса умудрялась убирать гримерки коллег.

Фото Leon Bennett, Getty Images

Дома Кокс часто моет окна, а в гостях всегда раскладывает вещи по местам, а журналы по стопкам.

Николь Кидман

Уборку дома оскароносная актриса Николь Кидман все же доверяет профессионалам. Трудно самостоятельно поддерживать чистоту, если с тобой живет четверо детей и несколько домашних питомцев, среди которых есть кролики.

Фото Vittorio Zunino Celotto, Getty Images

А вот стиркой актриса занимается сама. Вращение барабана стиральной машины, забрасывание капсул для стирки и постиранная одежда приносят ей удовольствие, и даже гипнотизируют. Своих младших дочерей звезда также старается приучать к ведению быта и поддержанию чистоты в доме.