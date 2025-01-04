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Кто из российских и зарубежных звезд сыграл свадьбу в 2024 году
Жизнь и общество

Сегодня, 17:30

2 мин.

Главные звездные свадьбы 2024 года

Мария Задорожная
Автор
Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон, Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук, Адриана Лима и Андре Леммерс
Фото Global Look Press
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Ушедший год был богат на свадьбы селебрити. Собрали самые запоминающиеся бракосочетания звезд, которые прошли в 2024 году и удивили общественность.

Звездные пары, которые стали родителями в&nbsp;2024 году. Звезды, которые стали родителями в 2024 году

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус

Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон долго держал за собой статус завидного холостяка. Но в июне 2024 года в СМИ появилась информация, что актер женился на своей беременной девушке Сьюки Уотерхаус. Торжество прошло в кругу близких людей, гостей на свадьбе присутствовало немного.

Актер Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус
Фото Global Look Press

Лана Дель Рей и Джереми Дюфрен

Американская певица Лана Дель Рей удивила поклонников неожиданной свадьбой с охотником на аллигаторов Джереми Дюфреном. Церемония прошла всего через месяц после официального объявления об их отношениях. Невеста выбрала простое, но элегантное платье, что выглядело особенно трогательно на фоне их необычной истории знакомства.

Певица Лана Дель Рей и Джереми Дюфрен
Фото соцсети

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук

Одно из самых ожидаемых свадебных событий года — брак шоумена Гарика Харламова и актрисы Екатерины Ковальчук. Их отношения начались в 2021 году на съемках сериала, а 7 августа 2024 года пара отпраздновала свадьбу. Церемония прошла в Подмосковье с близкими друзьями и коллегами.

Шоумен Гарик Харламов и актриса Екатерина Ковальчук
Фото Global Look Press

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови

В мае 2024 года звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и сын рок-музыканта Джейк Бонджови тайно поженились. Пара решила отметить важное событие скромно, но вскоре влюбленные заявили, что планируют устроить более масштабное торжество.

Актриса Джейк Бонджови и Милли Бобби Браун
Фото Global Look Press

Эд Вествик и Эми Джексон

В августе прошлого года звезда «Сплетницы» Эд Вествик женился на британской модели Эми Джексон. Актер сделал предложение руки и сердца возлюбленной еще зимой в Швейцарии, где пара проводила отпуск. Об отношениях знаменитостей стало известно осенью 2022 года. Они появились вместе на Венецианском кинофестивале. Для Эда это второй брак, ранее он был женат на актрисе Рени Даймонд.

Актер Эд Вествик и модель Эми Джексон
Фото Global Look Press

Мария Погребняк и Игорь Головинский

Известная модель и блогер Мария Погребняк вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского во время своей четвертой беременности. Свадьба прошла скромно, без множества гостей, что подчеркивало приватность события. В этом браке на свет появился сын, что стало еще одной радостью для пары.

Модель Мария Погребняк и бизнесмен Игорь Головинский
Фото соцсети

Адриана Лима и Андре Леммерс

В декабре 2024 года 43-летняя бразильская супермодель и одна из ангелов Victoria's Secret Адриана Лима вышла замуж за продюсера Андре Леммерса.

Модель Адриана Лима и продюсер Андре Леммерс
Фото Global Look Press

До заключения брака пара встречалась три года. В 2022 году у влюбленных родился совместный ребенок, сын Циан.

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