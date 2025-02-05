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Криштиану Роналду: секреты привлекательности и молодости в 40 лет
Жизнь и общество

Сегодня, 06:00

8 мин.

Криштиану Роналду — 40 лет! Как он до сих пор остается секс-символом?

Алена Соколова
Автор
Криштиану Роналду
Фото Личный аккаунт Криштиану Роналду, соцсети
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Собрали основные принципы жизни знаменитого футболиста.

Поднимите руки, кто мечтал быть похожим на Криштиану Роналду. Или, если вы девушка, выйти замуж за подобного мужчину. Сегодня легендарному футболисту исполняется 40 лет, и его все еще можно назвать квинтэссенцией амбиций и ухоженности. Чтобы оставаться на коне, Роналду следит за своей дисциплиной — настолько, насколько это возможно для живого человека. Хотя иногда кажется, что он робот: настолько он бескомпромиссен по отношению к обычным слабостям и прихотям, свойственным всем. Давайте разберемся, из чего складывается его формула непревзойденного внешнего вида.

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Шестиразовое питание Криштиану Роналду и скандал с колой

Криштиану Роналду — один из самых дисциплинированных спортсменов в мире, и его подход к питанию полностью соответствует этому статусу. Он питается по четкой системе уже на протяжении многих лет, исключая вредные продукты и делая упор на полезные ингредиенты, поддерживающие его физическую форму.

Ежедневный рацион футболиста состоит из шести небольших приемов пищи с интервалом в 2-4 часа. Периодичность позволяет провоцировать метаболизм и не чувствовать голода (а значит, не испытывать соблазнов перекусить вредным!). Основу его питания составляют:

  • Белок: куриные грудки, говядина, индейка, яйца, рыба (особенно тунец и треска).

  • Овощи и зелень: брокколи, шпинат, авокадо, помидоры.

  • Фрукты: яблоки, бананы, цитрусовые.

  • Полезные жиры: оливковое масло, орехи.

  • Медленные углеводы: цельнозерновые продукты, киноа, бурый рис.

Футболист принципиально не употребляет газированные напитки, исключает из своего рациона сахар и полуфабрикаты. Один из самых громких эпизодов, подтверждающих его отношение к здоровому питанию, произошел на пресс-конференции Евро-2020. Тогда перед Роналду на стол поставили бутылки Coca-Cola, являвшейся официальным спонсором турнира.

Но харизматичный спортсмен не просто проигнорировал напиток, а демонстративно убрал бутылки в сторону, заменив газировку на простую воду. Момент был заснят и быстро завирусился в Сети, вызвав крупные последствия для спонсора турнира. Акции Coca-Cola на бирже резко упали, а компания потеряла около 4 миллиардов долларов рыночной стоимости. Этот случай еще раз доказал, насколько серьезно Роналду относится к своему здоровью и какое влияние он оказывает на массовую культуру.

Криштиану Роналду
Фото Личный аккаунт Криштиану Роналду, соцсети

Можно было бы сказать, что его стремление к качественному меню достигает фанатизма: в 2024 году стало известно, что он ищет личного шеф-повара для работы в его особняке. Футболист предъявил жесткие требования. Специалист должен готовить исключительно полезные и сбалансированные блюда, следить за калорийностью и питательной ценностью каждого приема пищи. Вакансия предусматривала зарплату в размере 65 тысяч долларов в год и требовала опыта работы с блюдами средиземноморской и португальской кухни.

Тренировки Криштиану Роналду: от силовых до пилатеса

Для Роналду тренировки — неотъемлемая часть ежедневного распорядка, благодаря чему он сохраняет феноменальную физическую форму. Серьезно, сравните его вид сейчас и лет 10 назад — много ли отличий вы найдете? Футболист следует строгому режиму, который включает в себя комплекс упражнений, направленных на развитие силы, выносливости, скорости и гибкости. Роналду тренируется примерно пять раз в неделю, регулярно уделяя внимание как силовой подготовке, так и кардио. Его программа включает:

  • Силовые тренировки: способствуют увеличению силы и поддержанию мышечного тонуса. Это помогает не только на поле, но и в предотвращении травм.

  • Кардиотренировки: развивают выносливость, повышают скорость реакции и улучшают общую физическую форму.

  • Пилатес и растяжка: способствуют улучшению гибкости и координации для предотвращения травм и поддержания мобильности.

  • Плавание: оптимальный способ задействовать все группы мышц, обеспечивая при этом мягкую нагрузку на суставы.

Криштиану Роналду
Фото Личный аккаунт Криштиану Роналду, соцсети

Главное, что стоит отметить, — внимание к деталям и постоянный контроль результатов. Роналду тщательно анализирует каждое занятие, стремясь оптимизировать нагрузку и добиться максимального эффекта. В его арсенале можно выделить как традиционные упражнения в тренажерном зале, так и современные методы тренировки, направленные на повышение взрывной силы и быстроты.

Футболист не ограничивается самостоятельными занятиями: команда профессиональных тренеров и специалистов постоянно работает над корректировкой и совершенствованием его тренировочного плана. Это позволяет оперативно корректировать режим, учитывать индивидуальные особенности организма и график матчей и турниров.

Полифазный режим сна Криштиану Роналду: отдых днем и ночью

Спортсмен уделяет огромное внимание не только тренировкам и питанию, но и качественному восстановлению, которое, как известно, начинается со сна. Его подход к отдыху можно назвать инновационным и адаптированным к интенсивным нагрузкам профессионального спортсмена.

Роналду практикует полифазный сон — то есть разделение общего времени отдыха на несколько коротких сессий в течение суток. Вместо традиционных 7-8 часов ночного отдыха он предпочитает спать 4-6 часов ночью, дополняя это несколькими короткими дневными снами до получаса каждый. Так он сохраняет силы и при этом постоянно «перезагружается». Может, он правда робот?

Криштиану Роналду
Фото Личный аккаунт Криштиану Роналду, соцсети

Короткие, но частые периоды сна способствуют лучшему восстановлению организма, помогают снижать уровень стресса и усталости, что особенно важно при интенсивных тренировках. Разделение сна на несколько фаз позволяет мозгу более эффективно обрабатывать информацию и восстанавливаться, что положительно сказывается на концентрации и реакциях во время матчей. Заодно можно быстро восстановиться при перелетах с плотным графиком.

Как Криштиану Роналду ухаживает за лицом, телом и волосами

Никто не будет спорить, что Роналду красив. Пока многие мужчины стесняются использовать средства домашнего ухода, спортсмен вовсю применяет уходовую косметику. Это позволяет сохранять кожу лица и тела в идеальном состоянии. При этом и мужественность, как видите, никуда не исчезает.

Криштиану Роналду
Фото Личный аккаунт Криштиану Роналду, соцсети

Поскольку футболист сталкивается с воздействием высоких нагрузок, часто находится под солнцем и меняет климатические условия, его кожа постоянно находится в стрессе. Тем не менее Роналду тщательно заботится о своей внешности, не брезгуя применять маски, кремы, бальзамы для губ и солнцезащитные средства. Игрок также нанял личного стилиста для ухода за волосами — а вы думали, эти сногсшибательные прически у него образуются сами по себе? И о массажах мужчина не забывает: мало того что это благотворно сказывается на мышцах после изнуряющих тренировок, но еще и позволяет как следует расслабиться ментально.

Успех в спорте Криштиану Роналду и личный бренд нижнего белья

О заслугах Криштиану в футболе можно и не говорить: о них и так знает каждый, кто хоть немного интересуется спортом. Но Роналду трудолюбив и не ограничивает себя только одной сферой деятельности. Он не только спортсмен, но и предприниматель. Одним из ярких примеров его бизнес-инициатив стал бренд нижнего белья CR7 Underwear, запущенный в 2015 году. Дело сразу привлекло внимание поклонников футболиста и ценителей модной мужской одежды. Название бренда отражает личный стиль Роналду: цифра 7 стала его фирменным знаком, а сочетание с его фамилией подчеркивает эксклюзивность продукции. Бренд позиционируется как премиальное нижнее белье — комфортное, качественное и эстетичное.

Криштиану Роналду
Фото Личный аккаунт Криштиану Роналду, соцсети

Криштиану не был бы собой, если бы к бизнесу подходил не столь придирчиво, как к здоровью. При разработке моделей применяется как натуральный хлопок, так и современные синтетические волокна. Особое внимание уделяется эргономике и функциональности, чтобы удовлетворить потребности активных мужчин, для которых комфорт в движении имеет первостепенное значение.

Получается, что знаменитый футболист умудряется не только за собой следить, строить идеальное тело с высочайшей дисциплиной, но и заботиться о своей семье, обеспечивая их будущее и организуя успешные проекты для финансового благополучия и реализации своего потенциала. Чем не идеальный пример мужчины? С днем рождения, Криштиану!

Криштиану Роналду в&nbsp;матче &laquo;Аль-Наср&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аль-Фатех&raquo;. Роналду в огне: забивает почти в каждом матче. Он все ближе к 1000 голов за карьеру
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