Биография Константина Хабенского: благотворительность, съемки с Анджелиной Джоли и роль Корчного

История жизни российского актера театра и кино.

Константин Хабенский

Дата рождения: 11 января 1972 года

Место рождения: Ленинград (сейчас Санкт-Петербург)

Место проживания: Москва

Семейное положение: женат на актрисе Ольге Литвиновой

Профессия: актер, режиссер

Детство и юность Константина Хабенского

Константин Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде. Интересно, что у актера и известного телеведущего Андрея Малахова совпадают год, месяц и день рождения.

Рос Хабенский в интеллигентной семье: его отец — инженер, а мать — учительница математики. У Константина есть старшая сестра Наталья, которая стала певицей. В 1981 году Хабенские переехали в Нижневартовск, а через четыре года вернулись в Ленинград.

Маленький Костя не мечтал о карьере актера. После восьмого класса он поступил в Техникум авиационного приборостроения и автоматики. Правда, через три года понял, что это абсолютно не его, и бросил учебу.

Пока Хабенский размышлял о своем будущем, он брался за любую работу: подметал улицы и мыл полы. Затем ему предложили стать монтировщиком-осветителем в театре-студии «Суббота». Там же он впервые появился на сцене, правда, в качестве массовки. Работа в театре его по-настоящему зацепила.

В 1990 году Константин поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), где попал в мастерскую Вениамина Фильштинского. Его однокурсниками были актеры Михаил Трухин, Михаил Пореченков и Андрей Зибров, с которыми он дружит до сих пор.

Михаил Пореченков и Константин Хабенский. Фото Global Look Press

Театральная карьера Константина Хабенского

После института Хабенский попал в небольшой театр «Перекресток», а в 1996-м уже сыграл в театре «Сатирикон» в Москве. Первыми спектаклями для Константина были «Трехгрошовая опера» и «Сирано де Бержерак».

Также в 1996 году молодому актеру посчастливилось трудиться в Ленсовете. Он был задействован в постановках «Войцек», «В ожидании Годо», «Король, дама, валет» и «Калигула». Яркого артиста в Санкт-Петербурге заметил Олег Табаков и пригласил к себе в Москву.

Дебют в МХТ им. Чехова состоялся в 2002-м в спектакле «Утиная охота», где Хабенский сыграл роль Зилова. На следующий год Константина приняли в основную труппу театра и утвердили в постановках «Белая гвардия», «Гамлет», «Трехгрошовая опера» и «Контрабас».

В 2016 году Хабенский дебютировал в «Современнике». Он сыграл в спектакле «Не покидай свою планету» по повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В 2022-м эту постановку перенесли в МХТ.

27 октября 2021 года Хабенский был назначен художественным руководителем МХТ им. Чехова. Константин сменил на этой должности Сергея Женовача, который не смог поладить со многими актерами театра.

Фото Global Look Press

Карьера Константина Хабенского в кино

Дебют в кино у Хабенского состоялся в 1991 году, когда он был еще студентом. Константин снялся в короткометражном фильме «Времяпрепровождение». В 1994-м он сыграл в первом большом кино «На кого бог пошлет» и сразу с известными актерами Ларисой Удовиченко и Станиславом Садальским.

В 1998-м молодой актер появился в картинах «Наташа», «Женская собственность» и «Хрусталев, машину!». Первую премию он получил за работу в «Доме для богатых». Его отметили на Гатчинском кинофестивале «Литература и кино» в номинации «Лучшая мужская роль».

Узнаваемость к Хабенскому пришла после съемок в популярном сериале «Убойная сила», где ему досталась роль оперативника Игоря Плахова. Однако звездой он проснулся после выхода на экраны блокбастера «Ночной дозор».

Фото Кадр из фильма «Ночной Дозор» режиссера Т. Бекмамбетова

Следом вышли еще два фильма, которые укрепили его популярность. Это «Адмиралъ», где он воплотил образ Александра Колчака, и ремейк «Иронии судьбы» с ролью Кости Лукашина. Интересно, что в обеих картинах он сыграл вместе с Елизаветой Боярской и Сергеем Безруковым.

В 2008-м мир увидел боевик Тимура Бекмамбетова «Особо опасен», где Хабенский снялся с Джеймсом Макэвоем, Морганом Фрименом и Анджелиной Джоли. Для российского актера эта была первая роль на английском языке.

В 2013-м драма «Географ глобус пропил», где Хабенский снялся с Еленой Лядовой, получила премию «Ника» как «Лучший фильм года».

Принял участие Хабенский и во всех новогодних фильмах «Елки». В них звучит голос Хабенского, при этом сыграл он только в «Елках 1914».

Из последних громких работ Хабенского стоит отметить детективный сериал «Метод», где он играл с Паулиной Андреевой, биографический фильм «Доктор Лиза» о Елизавете Глинке и «Чемпион мира». В последней работе он воплотил на экранах образ гроссмейстера Виктора Корчного.

В 2018-м Хабенский дебютировал как режиссер, представив публике драму «Собибор». Эта картина была выдвинута на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». «Собибор» был включен в лонг-лист премии, но в топ-5 не попал.

Константин Хабенский с первой женой Анастасией. Фото Global Look Press

Личная жизнь Константина Хабенского

В 1999 году молодой актер познакомился в петербургском кафе с журналисткой из Москвы Анастасией Смирновой. Девушка сначала не горела желанием общаться с актером, но согласилась прийти на его спектакль. Она впечатлилась его игрой и согласилась познакомиться ближе. Роман развивался стремительно, правда, первое время им пришлось жить на два города. Спустя год влюбленные сыграли скромную свадьбу.

В 2007-м Анастасия и Константин впервые стали родителями. У них появился сын, которого назвали Иван. Сразу после родов у 34-летней женщины выявили опухоль головного мозга. Лечение в России не помогло. Актер был вынужден продать почти все имущество и залезть в долги, чтобы отправить жену в США. Американские врачи смогли добиться ремиссии, но состояние больной все равно стремительно ухудшалось. В декабре 2008 года Анастасия скоропостижно умерла. Константин тяжело и долго переживал смерть любимой женщины.

Спустя несколько лет у него начался роман с коллегой по театру, с актрисой Ольгой Литвиновой. В 2013-м они сыграли свадьбу.

В 2016 году у Константина и Ольги родилась девочка Александра, а в 2019-м — вторая дочь Вера.

Константин Хабенский с женой Ольгой. Фото Соцсети

Благотворительность

После смерти первой жены Константин Хабенский принял решение основать благотворительный фонд, который будет помогать онкобольным детям. Кроме того, в разных городах нашей страны были созданы «Театральные студии при благотворительном фонде Константина Хабенского».

В 2020 году Хабенский запустил проект «Поколение Маугли» с участием артистов Детского музыкального театра юного актера и театральной компании Moscow Show.

В 2016 году Хабенский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить тяжелобольных детей аппаратами ИВЛ на дому, а также разрешить родственникам посещать реанимации или палаты интенсивной терапии. В 2019-м Госдума выпустила законопроект, который разрешил близким заходить в реанимацию.

Фильмография Константина Хабенского

Самые известные фильмы и сериалы с участием Константина Хабенского:

«Женская собственность» (1998)

«Убойная сила» (2000-2005)

«В движении» (2002)

«Ночной дозор» (2004)

«Свои» (2004)

«Дневной дозор» (2005)

«Бедные родственники» (2005)

«Статский советник» (2005)

«Ирония судьбы. Продолжение» (2007)

«Особо опасен» (2008)

«Адмиралъ» (2008)

«Домовой» (2008)

«Выкрутасы» (2011)

«Шпион, выйди вон!» (2011)

«Географ глобус пропил» (2013)

«Метод» (2015-2021)

«Коллектор» (2016)

«Время первых» (2017)

«Троцкий» (2017)

«Селфи» (2018)

«Собибор» (2018)

«Доктор Лиза» (2020)

«Майор Гром. Чумной доктор» (2021)

«Чемпион мира» (2021)

«Сто лет тому вперед» (2024)

Константин Хабенский и Иван Янковский на афише фильма «Чемпиона мира».

Награды Константина Хабенского

Независимая актерская премия им. В.И. Стржельчика за актерский ансамбль в спектакле «В ожидании Годо» (1999)

Приз «Кинотавра» за лучшую мужскую роль в фильме «Бедные родственники», (2005)

Премия «Чайка» в номинации «Злодей» за роль Клавдия в спектакле «Гамлет» (2005)

Премия «Золотой Орел» в номинации «За лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Статский советник», (2006)

Заслуженный артист России (2006)

Премия «Золотой Орел» в номинации «За лучшую мужскую роль» в фильме «Адмиралъ» (2009)

Народный артист России (2012)

Приз «Кинотавра» за лучшую мужскую роль в фильме «Географ глобус пропил» (2013)

Премия «Ника» за лучшую мужскую роль в фильме «Географ глобус пропил» (2014)

Премия «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль в фильме «Географ глобус пропил» (2014)

Премия Минобороны в области культуры и искусства в составе съемочной группы фильма «Собибор» (2019)

Государственная премия России за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности (2019)

Награжден орденом Почета (2023)

Приз «Кинотавра» за лучшую мужскую роль в фильме «Коллектор» (2016)

Приз им. К.С. Станиславского «Верю!» Московского международного кинофестиваля (2022)

Фото Global Look Press

Заработки Константина Хабенского

Один съемочный день Константина стоит 500 тысяч рублей.

Согласно данным Минкульта, за год выручка актера составляет 75 миллионов рублей.

Помимо актерской деятельности хороший заработок ему приносит реклама. С 2017 года Хабенский является официальным лицом разных российских банков.

Соцсети Константина Хабенского