История Кендрика Ламара: мечтал о карьере баскетболиста НБА, а стал мировой звездой рэпа

Кендрик Ламар Дакворт

Дата рождения: 17 июня 1987 года.

Место рождения: Комптон (штат Калифорния, США).

Деятельность: рэпер, автор песен.

Начало карьеры: с 2004 года.

Детство и юность Кендрика Ламара

Кендрик Ламар родился 17 июня 1987 года в Комптоне (штат Калифорния, США). Его мать работала в сети ресторанов быстрого питания McDonald's, а отец был разнорабочим. Семья жила в гетто, сверстники Ламара употребляли наркотики и регулярно попадали за решетку. Кендрик зачастую становился свидетелем убийств.

Музыкант получил свое имя в честь вокалиста группы The Tempation Эдди Кендрикса. Ламар в детстве мечтал стать баскетболистом НБА, а не рэпером, поэтому часами проводил время на уличной площадке со сверстниками. Когда Кендрику было девять лет, на его улице снимали клип Тупак Шакур и Dr. Dre на свой хит California Love. Это событие так впечатлило мальчика, что он решил попробовать себя в рэпе.

Учитель английского языка пробудил в парне любовь к поэзии, когда тот был учеником 7-го класса. Именно тогда он начал писать тексты для своих песен.

Музыкальная карьера Кендрика Ламара

Первый альбом под названием Hub City Threat: Minor of the Year начинающий рэпер записал в 2003 году. Правда, тогда он выступал под псевдонимом K-Dot. Через четыре года музыкант выпустил второй сборник Training Day, а в 2009-м третий — C4. Но эти пластинки не нашли отклик у аудитории.

Рэп-исполнитель решил выступать под своим реальным именем и создать новые треки, непохожие на предыдущие. Так в 2009 году состоялась презентация The Kendrick Lamar EP. После выхода альбома на Кендрика обратил внимание лейбл Top Dawg Entertainment. Продюсеры предложили ему сотрудничество. В 2010-м рэпер записал микстейп Overly Dedicated. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Lil Wayne и Snoop Dogg.

Свой студийный альбом под названием Section 80 Ламар выпустил уже самостоятельно. Трек из альбома A.D.H.D. стал саундтреком к игре GTA 5. С 2012 года Кендрик сотрудничал с лейблом Aftermath. Была выпущена пластинка Good Kid. M. A. A. D. City. Диск принес успех рэп-исполнителю. Параллельно музыкант начал выступать на разогреве у Дрейка.

Третья студийная пластинка вышла в 2015-м. To Pimp a Butterfly была признана лучшим альбомом года по версии двух изданий — Rolling Stone и The New York Times.

За него Кендрик Ламар получил пять премий «Грэмми», в том числе в номинации «Лучший рэп-альбом».

С четвертым диском DAMN он снова был отмечен «Грэмми» — за трек These Walls в категории «Лучшее исполнение мелодичного рэпа». Также данная пластинка принесла американскому артисту Пулитцеровскую премию в музыкальной номинации. Это первый случай в истории премии, когда победа была присуждена музыканту, не имеющему отношения к классической или джазовой музыке.

Настоящий триумф Ламара на «Грэмми» состоялся в 2025 году. Репер получил заветные статуэтки в номинациях «Песня года», «Лучшая рэп-песня», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшее музыкальное видео» и «Запись года». Победы ему принесла композиция Not Like Us.

В общей сложности у артиста 22 премии «Грэмми», две премии American Music Awards, шесть музыкальных премий Billboard, 11 премий MTV Video Music Awards, премия Brit Award и номинация на «Оскар».

Кендрик Ламар совместно с Tiffith спродюсировал саундтреки к фильму «Черная пантера» (2018). Одна из композиций с участием певицы SZA под названием All the Stars принесла ему номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня».

В 2022 году рэп-исполнитель впервые в своей музыкальной карьере выступил на Супербоуле вместе с Эминемом, Снупом Доггом, Dr. Dre. В 2025-м он выйдет на сцену вновь, но уже в качестве хедлайнера.

Личная жизнь Кендрика Ламара

Американский рэпер состоит в отношениях с девушкой из своей школы по имени Уитни Алфорд. Именно ей музыкант посвящает все свои песни о любви. Уитни даже была его бэк-вокалисткой. Ее голос можно услышать в альбомах To Pimp a Butterfly и Mr. Morale & The Big Steppers.

«Я бы даже не назвал ее своей девушкой. Это моя лучшая подруга. Мне не нравится термин, который общество использует для обозначения романтического партнера. Она — та, кому я могу рассказать о своих страхах», — говорил рэпер.

В 2015-м пара обручилась, правда, до свадьбы дело так и не дошло. У Ламара и Алфорд родились двое детей: дочь Узи (род. 2019) и сын Енох (род. 2022).

Известно, что Уитни окончила Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич. У нее степень бакалавра в области бухгалтерского учета.

10 лучших песен Кендрика Ламара по версии «Яндекс. Музыки»

Swimming Pools (Drank)

goosebumps

HUMBLE.

Money Trees

Pray For Me (из фильма «Черная Пантера»)

Not Like Us

Radioactive

DNA.

tv off

PRIDE.

Социальные сети Кендрика Ламара

