5 актерских пар, которые снимались вместе после расставания
Немногие пары после расставания находят в себе силы остаться друзьями. Для кого-то встреча с бывшими чревата неловкими паузами, а кто-то вовсе пытается избежать пересечения взглядов. Обычные люди могут пройти мимо, а вот актерам приходится порой работать с прежним возлюбленным на одной площадке и даже играть романтические сцены.
Рассказываем, кто из ярких кинозвезд снимался вместе с бывшим партнером после расставания.
Лили Рейнхарт и Коул Спроус
Роман между американской актрисой Лили Рейнхарт и актером Коулом Спроусом закрутился на съемочной площадке сериала «Ривердейл». Их отношения продлились несколько лет, но закончились в период пандемии коронавирусной инфекции. Сами актеры не называли причину разрыва. Однако съемки картины продолжались, и бывшим возлюбленным приходилось играть экранную пару.
Коул Спроус признавался, что работать вместе с Лили после расставания было сложно. Ведь у них были сильные чувства, отпустить которые так быстро не получалось.
Джастин Тимберлейк и Камерон Диас
Именно Камерон Диас стала для Джастина Тимберлейка настоящей наставницей. Они стали встречаться, когда актриса уже была популярной, а Джастин только начинал свой путь в музыке. Камерон знакомила начинающего музыканта с нужными людьми, он дебютировал в кино. Однако пара рассталась, по каким причинам — неясно.
Но через несколько лет бывшие снова встретились на съемках комедии «Очень плохая училка», где сыграли главные роли. По сценарию между героями Камерон Диас и Джастина Тимберлейка случилась одна очень страстная сцена. Между прежними возлюбленными не возникло никакого стеснения и уж тем более проблем. Оба актера радовались, что смогли сделать по-настоящему смешную картину.
Дженнифер Лопес и Марк Энтони
Дженнифер Лопес и Марк Энтони расстались в 2011 году после 10 лет брака. Однако они продолжали работать в совместном шоу «Q'Viva! The Chosen», а в 2016 году даже записали совместный альбом на испанском языке.
Энтони отмечал, что их прежние отношения с Джей Ло перешли на другой уровень, они навсегда оставили след в жизни друг друга. Дженнифер же утверждала, что совместная работа с Марком только способствует продолжению доброй дружбы.
Блейк Лайвли и Пенн Бэджли
В начале сериала «Сплетница» экранные отношения Блейк Лайвли и Пенна Бэджли стремительно стали реальными. Сначала пара отрицала романтическую связь, но после окончания первого сезона не стала скрывать роман. Но отношения актеров продержались около трех лет.
Блейк и Пенн сначала скрывали от окружающих расставание. Даже члены съемочной группы узнали о разрыве пары спустя несколько месяцев. Свои эмоции актеры держали под контролем, поэтому съемки сериала продолжались.
Гвинет Пэлтроу и Бен Аффлек
Отношения Бена Аффлека и Гвинет Пэлтроу начались еще до съемок фильма «Влюбленный Шекспир», где актриса сыграла одну из главных ролей. Гвинет отказалась от помощи дублерши и сама сыграла в эротических сценах. Это не лучшим образом сказалось на отношениях с Аффлеком, который играл в том же фильме сподвижника Шекспира.
Последним совместным проектом влюбленных стала мелодрама «Чужой билет». После съемок картины актеры расстались навсегда. Теперь Аффлека и Пэлтроу связывает дружба, которая длится уже более 30 лет.