4 основных правила для управления деньгами: советы инвестора

Управление финансами — это важный аспект жизни каждого человека независимо от его уровня доходов. Эффективное распоряжение деньгами способно обеспечить стабильность и благополучие. А небрежное отношение к финансам может привести к серьезным проблемам.

Квалифицированный инвестор, эксперт по инвестициям на фондовом рынке и рынке криптовалют Дмитрий Кокорев поделился основными правилами для управления деньгами.

Главные правила управления деньгами

Сначала заплатите себе

Самое главное правило, которое позволяет успешно формировать капитал и находиться в устойчивом финансовом положении, называется «сначала заплатите себе». Заключается оно в том, что каждый раз, когда вам приходит любой доход, независимо от его размера, вы должны с него заплатить себе. Это не значит, что вы покупаете новую сумочку или радуете себя какой-нибудь вкусной едой. Заплатить себе — это заплатить себе в будущем, то есть отправить на накопления.

Необходимо самостоятельно определить процент от дохода, который вы будете направлять на накопления. Самым базовый вариант — 10% от любого дохода, который вам приходит. И это будет первым, что вы делаете, как только получаете денежные средства.

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Будьте дисциплинированным

Каждый человек, который хочет достигнуть финансового благополучия, должен придерживаться дисциплины. Если вы на протяжении длительного периода регулярно делаете простые действия, то обязательно достигнете финансового благополучия. Например, если регулярно в течение 5-10 лет откладывать 10% дохода на инвестиции, то по истечении этого периода у любого человека будет накоплен значительный капитал. Помните о формуле «инвестиция равно дисциплина, умноженная на время».

Дисциплина нужна для достижения успеха в любом направлении. Если человек занимается спортом, то он не получит большие бицепсы или кубики пресса, если сходит только два раза в спортзал. То же касается и финансов. Если вы дисциплинированно в течение длительного периода времени будете заниматься своим бюджетом и инвестировать денежные средства, то вас ждет хороший результат и безбедное будущее.

Контролируйте расходы и планируйте бюджет

Компании и страны всегда строят свой бюджет на несколько лет вперед, чтобы не оказаться в ситуации, когда запланировано много всего, а средства для реализации поставленных целей отсутствуют. Без такого подхода происходят кассовый разрыв, потеря денежных средств, закредитованность и банкротство. Обычным людям также стоит придерживаться такого подхода.

Если не планировать бюджет и не контролировать свои расходы, то любой очень быстро окажется в ситуации, когда ему не хватает денег. Он начнет брать кредиты, которые будут расти как снежный ком. В итоге все средства будут уходить только на выплату кредитов.

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В идеале, конечно, человек сможет справиться с кредитами, выплатит их, но в итоге выйдет на пенсию, не имея никаких накоплений и не понимая, на что он будет жить в будущем. Поэтому очень важно контролировать свои расходы и планировать бюджет.

Копите и помните о своей цели

У многих, к сожалению, бывает такая ситуация, что все сбереженные средства идут на какую-нибудь хотелку или желанный отпуск, а не на достижение финансовой цели. Чтобы такого не было, нужно четко понимать, для чего вы копите деньги. Если вы будете помнить о цели, вероятность того, что вы потратите эти денежные средства спонтанно, очень сильно снижается.

Как правильно инвестировать

Сначала необходимо определить конкретную цель, для чего вам нужны деньги. Вы должны четко понимать, какой объем средств нужен для ее реализации и через какой промежуток времени. Также необходимо точно определить, какую сумму вам необходимо откладывать и инвестировать каждый месяц, чтобы достичь этой цели. Например, если необходимо через 10 лет иметь на счету 6 миллионов рублей для того, чтобы получать пассивный доход в размере 100 тысяч рублей в месяц, то нужно каждый месяц инвестировать 10 тысяч рублей под 20% годовых.

Кроме того, важно определить свой риск-профиль, то есть какой вы инвестор: агрессивный, консервативный или умеренный. От этого будет зависеть то, в какие активы вы сможете вкладываться и что покупать. После определения цели и риск-профиля можно составлять инвестиционный портфель и покупать активы.

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Основной принцип, который нужно учитывать при инвестировании, — нельзя покупать активы, в которых вы не разбираетесь. Если вы первый раз слышите про акции, то вам не нужно их покупать: высока вероятность того, что вы приобретете нерабочие инструменты. Поэтому нужно начинать с простых активов, которые вам понятны. Например, с банковского вклада или депозита.

Помимо этого, можно обратить внимание на облигации — это ценные бумаги, которые подразумевают, что вы даете деньги в долг компании. Вероятность того, что вы потеряете свои деньги, очень низкая. По мере роста вашей финансовой грамотности вы постепенно сможете инвестировать в более рисковые и доходные инструменты.

Второй важный принцип — диверсификация. Никогда не вкладывайте все свои средства в один актив. Если он упадет в цене, то вы потеряете большую сумму. Как говорится, не стоит хранить яйца в одной корзине.

Третий принцип — постоянное обучение. Это нужно для того, чтобы лучше разбираться в инвестиционных инструментах, пользоваться более доходными из них и быстрее наращивать капитал.