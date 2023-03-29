Как выглядят 8 самых известных плюс-сайз моделей?

Современная индустрия моды предъявляет жесткие требования к женской фигуре. Даже одна из величайших красавиц всех времен Мэрлин Монро сейчас считалась бы полноватой. Но не смотря на предрассудки мира моды, десяти моделям из нашей подборки удается противостоять стереотипам и менять токсичные стандарты красоты.

Эшли Грэм

Фото Global Look Press

Эшли Грэм начала модельную карьеру в 12 лет, когда представитель агентства заметил красивую девочку в торговом центре и предложил ей работу. Девушка появлялась на страницах модных журналов Vogue, Harper's Bazaar, Glamour и Elle. В 2016 году американска стала первой плюс-сайз моделью, которая появилась на обложке Sports Illustrated.

Девушка была включена в список Vogue «30 до 30 лет», а ее автобиографическая книга «Новая модель» продавалась широким тиражом по всему миру, в том числе и в России. У Эшли Грэм 20 миллионов подписчиков в соцсетях, где она рассказывает о своей карьере, принятии себя и материнстве.

В интервью Stylist в прошлом году Грэм рассказала, как ей удается быть уверенной в себе, несмотря на негативные комментарии: «Я говорю себе каждый день: «Я смелая, я блестящая, я красивая, я достойна всего, я люблю себя». Это мои аффирмации, и я придерживаюсь их уже очень давно».

Табрия Мэйджорс

Фото Getty Images

Плюс-сайз модель из Америки, у которой более полутора миллионов подписчиков в социальных сетях. Изначально Мэйджорс не была заинтересована в карьере модели и работала ассистентом на производстве в Лос-Анджелесе. Но одно из агентств заметило профиль девушки в соцсетях. В начале карьеры Мэйджорс приходилось подрабатывать горничной, но благодаря необычной внешности, упорству и трудолюбию Табрии удалось стать одной из самых выдающихся моделей плюс-сайз в модной индустрии. Майорс работает с Calvin Klein, Victoria's Secret и Fashion Nova.

В 2017 году девушка разместила у себя на страничке фотографию в нижнем белье Victoria's Secret с подписью: «Фигуристые девушки могут выглядеть в нижнем белье и делать его продаваемым так же хорошо, как и худые модели». Этот пост Мэйджорс в соцсетях собрал тысячи комментариев в поддержку плюс-сайз модели.

Анастасия Квитко

Фото Global Look Press

В 2016 году Анастасия Квитко стала третьей самой сексуальной женщиной России по версии журнала Maxim. 28-летняя девушка из Калининграда за несколько лет модельной карьеры успела получить 12 миллионов подписчиков в социальных сетях.

За нестандартные для модели параметры фигуры (95:63:105) Анастасию прозвали «русской Ким Кардашьян». Но это сравнение не очень нравится девушке: она утверждает, что никогда не делала пластических операций и ее фигура — результат упорных тренировок.

В 2016 году Анастасия переехала в Майами, где снималась в рекламе купальников. Она также снялась в клипе Pitbull Ai Mi Dios, у которого на данный момент — 664 миллиона просмотров на YouTube. Сейчас девушка живет в Лос-Анджелесе и занимается рекламой бренда Fashion Nova.

Тесс Холидей

Фото Global Look Press

Американская модель и активистка Тесс Холидей весит 155 кг и считается самой полной моделью в индустрии. Холидей начала свой путь с появления в американском телешоу Heavy, после чего ее заметили агентства и начали приглашать на съемки и показы. Девушка появлялась на обложке Vogue, за что многие ее считают самой популярной и влиятельной плюс-сайз моделью в мире.

Про свой вес Тесс говорит: «Жизнь — гораздо более сложное и красивое явление, чем просто цифра на весах».

Хлоя Маршалл

Фото Соцсети

Хлоя — первая плюс-сайз модель, которая вышла в финал конкурса «Мисс Англия». Когда карьера девушки пошла в гору, она переехала из родного графства Суррей в Нью-Йорк и стала участвовать в кампаниях для Project Runway, Macy's и Torrid — бренда, специализирующегося на одежде для полных.

Критики называют Маршалл «единственной натуральной моделью», потому что Маршалл никогда не скрывает ни лишний вес, ни веснушки. Хлоя стремится стать примером для молодых девушек и доказать, что иметь не самый маленький размер одежды — это прекрасно.

Джессика Лихи

Фото Getty Images

Джессика Лихи — австралийская супермодель, дебютировавшая на Неделе моды в Нью-Йорке. В интервью Vogue Джессика признается: «Иногда мне трудно отвлечься от доминирующего в современном обществе отношения к нашим телам. Менее десяти лет назад белая, худая и невероятно гладкая кожа была общепринятым стандартом красоты. Это был идеал, который ни я, представительница смешанной расы, полная женщина с несовершенной кожей, ни миллиарды других людей не могли считать приемлемым. Но ситуация уже давно изменилась».

Прешес Ли

Фото Global Look Press

Американская темнокожая плюс-сайз модель Прешес Ли работает в индустрии с 18 лет. Девушка прошла путь от съемок для каталогов до сотрудничества с высокими домами моды. Ли снялась для Fendi, Versace, Moschino, Tommy Hilfiger и Michael Kors.

В одном из интервью Прешес сказала: «Мои амбиции всегда были огромными, и многие искренне не понимали, как я могу ставить перед собой такие высокие цели или верить, что я смогу достичь того, чего хочу. Я всегда была фигуристой девушкой. Я хочу изменить восприятие полных девушек в моде, в кино и на телевидении».

Палома Эльсессер

Фото Global Look Press

В 2021 году фотограф Энни Лейбовиц сняла для январского номера Vogue американскую модель Палому Эльсессер, что стало значительным шагом в изменении стандартов красоты в модной индустрии. Девушка гордится своими формами и с радостью позирует перед камерой в купальниках или облегающей открытой одежде. Эта темнокожая модель появилась на страницах Elle, Glamour, снималась в рекламе Nike и Mercedes-Benz.

В интервью Vogue девушка рассказала, что ее уверенность в себе идет из семьи: «Мои родители всегда поддерживали меня и делали мне комплименты. Они говорили мне, что я способная, умная и творческая. Благодаря поддержке родителей, я смогла обрести уверенность в себе и стать счастливой».

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