Биография Григория Лепса: поздняя популярность и роман с 18-летней моделью

История жизни певца из Сочи, ставшего звездой после 30 лет.

Григорий Викторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсверидзе)

Дата рождения: 16 июля 1962 года

Место рождения: Сочи (СССР)

Рост: 178 см

Супруга: Светлана Дубинская (в браке с 1982 по 1987 год), Анна Шаплыкова (в браке с 2001 по 2021 год)

Дети: Инга, Ева, Николь, Иван (Вано)

Профессия: певец, музыкант, композитор, продюсер, предприниматель

Начало карьеры: 1995 год

Детство и юность Григория Лепса

Григорий Лепс родился 16 июля 1962 года в Сочи в простой грузинской семье. Полная фамилия у артиста — Лепсверидзе, которую он сократил для лучшего звучания.

Папа Григория работал на сочинском мясокомбинате, а мать — медсестрой. Маленький Гриша ходил в школу № 7 в Сочи, где зарекомендовал себя плохим учеником. Он был двоечником и плохо вел себя на уроках. При этом Лепс с детства занимался спортом и музыкой.

После окончания школы молодой человек поступил в музучилище, где уже показывал хорошие результаты. В юношестве Григорий пошел в армию, а после службы начал петь в ресторанах, зарабатывая первые деньги.

В разное время выступал в рок-группах. В 1980-е годы Лепс был солистом популярной группы «Индекс-398». Из-за работы в ночное время в ресторанах он пристрастился к алкоголю. Чтобы избавиться от зависимости, молодой певец решился на перемены в жизни и переехал в Москву. Однако в столице его встретили холодно.

Песни неизвестного артиста никого не интересовали, работы практически не было. И Лепс пристрастился к наркотикам.

Григорий Лепс в детстве. Фото Соцсети

Начало карьеры Лепса

Популярность к Григорию пришла, когда ему было уже за 30. Первый альбом сочинского таланта «Храни Вас Бог» полюбился публике, особенно хит «Натали». Артист сразу же снял клип на песню, но увидел его только в больнице, куда попал из-за обострения язвы желудка. Болезнь также помешала выступить ему на «Песне-95». Как только певец выздоровел, он начал вести здоровый образ жизни, полностью отказался от алкоголя и наркотиков.

В 1997 году вышел второй успешный альбом Лепса — «Целая жизнь». Он впервые выступил на «Песне года-97», где его заметила сама Алла Пугачева и пригласила на свои «Рождественские встречи».

После долгожданного взлета в карьере певца ждало новое испытание. Он потерял голос. Известному исполнителю пришлось провести операцию на голосовых связках и пройти долгое восстановление.

В 2002 году Григорий записал альбом «На струнах дождя» и снял клип на свой главный хит «Рюмка водки на столе». В 2006 году певец записал дуэты с Ириной Аллегровой («Я тебе не верю») и со Стасом Пьехой («Она не твоя»). С тех пор Григорий окончательно вошел в российский шоу-бизнес, выпуская хиты за хитами.

В сентябре 2015-го Лепс стал наставником шоу «Голос» на Первом канале, где снимался два года.

Григорий Лепс. 2012 год. Фото Global Look Press

Дискография Григория Лепса

«Храни Вас Бог» (1995)

«Целая жизнь» (1997)

«Спасибо, люди» (2000)

«На струнах дождя» (2002)

«Парус» (2004)

«Лабиринт» (2006)

«В центре земли» (2006)

«Второй» (2007)

«Водопад» (2009)

«Пенсне» (2011)

«Полный вперед!» (2012)

«Гангстер № 1» (2014)

«Бабосы боссам» (2015)

«Одиноко» (2016)

«Ты чего такой серьезный» (2017)

«Честь имею!» (2020)

«Подмена понятий» (2021)

«Завтра» (2023)

Награды

Заслуженный артист Российской Федерации (2011)

«Шансон года» (2002, 2004)

«Золотой Граммофон» (2007-2013)

«Песня года» (2007-2010, 2012-2013)

«Премия Муз-ТВ» (2008-2009)

«Красная звезда» (2010-2013)

«Премия RU.TV» (2011-2014)

World Music Awards (2014)

Народный артист РФ (2022)

Фото Global Look Press

Бизнес Григория Лепса

В 2012 году Григорий Лепс открыл собственный продюсерский центр. Артист захотел помочь молодым артистам попасть в шоу-бизнес. Он начал сотрудничество с Александром Панайотовым, Витольдом Петровским, Cosmos Girls, GRECHANIK и Ромади.

Певец долгое время был совладельцем караоке-бара Leps Bar в Москве и караоке-ресторана Gleps в Киеве.

Также Лепс вместе с Эмином Агаларовым стал совладельцем ресторанов «Рюмка водки» и LESNOY.

У артиста имеется личная линия очков «Leps Оптика» и ювелирный дом GL Jewelry.

Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Григорий Лепс

Издание Forbes оценило заработок Лепса в 2,2 миллиона долларов. Отмечается, что выступление Лепса на корпоративе стоит около 220 тысяч долларов.

Лепс проживает в шикарном особняке на Новорижском шоссе в поселке Третья Охота. У него там два дома и огромный участок земли, арендованный им на 49 лет. Загородный дом артиста оценивается в 1 миллиард рублей. Жилье оформлено в тайском стиле. Кроме того, у Лепса имелась шикарная вилла в Таиланде, но в 2017-м он ее продал за 92 миллиона рублей.

Известно, что Лепс глубоко религиозный человек и дома у него имеется большая коллекция икон, которая оценивается в десятки миллионов долларов. В 2020 году эта коллекция стала рекордсменом Книги рекордов России.

Григорий Лепс со своей коллекцией икон. Фото Global Look Press

Скандалы с Лепсом

В 2013 году Минфин США внес Лепса в санкционные списки из-за якобы связей с мафией. Тогда же ему запретили въезд в страну. По этой же причине в 2016 году певцу не дали визу в Великобританию, в 2018-м артиста не пустили в Израиль, а в 2019-м — в Литву.

В 2022 году Григорий Лепс попал в крупный скандал. Певец из-за состояния здоровья прервал свой концерт в Санкт-Петербурге, бросив микрофон на сцену. Это видео разлетелось в соцсетях.

После этого Григорий устроил драку в баре с офисным сотрудником Дмитрием Горбачевым. Мужчина, по его словам, отказался играть с артистом в нарды на деньги, что стало причиной конфликта. После скандала Лепс возместил моральный и материальный ущерб потерпевшему, и судебное дело закрыли.

Григорий Лепс с дочерью Ингой. Фото Соцсети

Личная жизнь Лепса

Первой женой Лепса была Светлана Дубинская, с которой он познакомился еще в музыкальном училище. У пары родилась девочка Инга (дочь пошла по стопам отца и выучилась на актрису). Но этот брак долго не продержался.

После развода Григорий женился во второй раз. Его избранницей стала танцовщица Анна Шаплыкова, которая много лет трудилась в шоу-балете Лаймы Вайкуле. Девушка подарила мужу двух дочерей: Еву и Николь, а также сына Вано. Зимой 2021 года Григорий и Анна развелись спустя 20 лет брака. Разошлись бывшие супруги без скандала, разделив имущество и определив опеку над детьми в досудебном порядке.

Григорий Лепс с бывшей женой Анной. Фото Соцсети

В сентябре 2022-го артист впервые стал дедушкой. Его старшая дочь Инга родила мальчика.

В 2021-м в прессе сообщали о романе Лепса с телеведущей и бывшей женой футболиста Андрея Аршавина Юлией Барановской. Позже в Сети появились снимки, где Григорий мило проводил время с моделью, обладательницей титула «Мисс Львов-2018» Натальей Болюх. В 2023-м Лепсу приписали роман с блогером Елизаветой Ридель.

Летом 2024 года Григорий появился на публике с 18-летней Авророй Кибой. Артист назвал ее своей невестой.

Григорий Лепс с Авророй Кибой на пермии «Муз-ТВ». Фото Global Look Press

Лепс впервые появился с новой избранницей на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Потом они вместе посетили «Премию Муз-ТВ». А затем на концерте в Москве Лепс спел свой хит, где есть такие строчки: «Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красива в свои 18!» Аврора со смехом зажигала под эту песню.

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