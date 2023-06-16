Голливудская улыбка: угадай зарубежных знаменитостей по улыбке, тест

Идеальную улыбку часто называют голливудской. Считается, что именно актеры и актрисы Голливуда задали эталон в этой сфере. На деле же, далеко не все голливудские знаменитости могут похвастаться ровнымии белоснежными зубами. Сможете угадать всех только лишь по улыбке?

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