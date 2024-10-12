Биография Эминема: история скандального рэпера
Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III)
Дата рождения: 17 октября 1972 года
Место рождения: Сент-Джозефе (штата Миссури, США)
Профессия: рэпер
Начало карьеры: 1988 год
Детство и юность Эминема
Эминем родился в Сент-Джозефе (штата Миссури, США) 17 октября 1972 года в творческой семье. Его отец Маршалл Брюс Мэтерс был музыкантом, а мать Дебби Нельсон Мэтерс-Бригс — певицей.
Когда рэперу было полгода, Маршалл ушел из семьи. Дебби с сыном много переезжала. В школу мальчик пошел в пригороде Детройта, где жило преимущественно афроамериканское население. Белокожий парень подвергался издевательствами от сверстников. Однажды Эминем пролежал в коме 10 дней после избиения одноклассников.
В 1987 году подростку подарили кассету с музыкой рэпера Ice T. Парень увлекся этим музыкальным направлением и начал участвовать в баттлах.
В 17 лет он взял псевдоним M&M (первые буквы его имени). В будущем они трансформировались в Eminem (М-and-М).
Музыкальная карьера Эминема
Эминем начал свою карьеру в 1995 году в составе группы New Jacks. Затем пел в музыкальном коллективе Soul Intent. Параллельно рэпер писал сольный альбом. Пластинка под названием Infinite вышла в свет в 1996 году.
Молодой артист взял новый псевдоним Slim Shady и записал диск, в котором воспевал насилие, поднимал такие темы, как бедность и любовные проблемы. В 1997-м музыкант выпустил альбом Slim Shady EP. В это же время он отправился в Лос-Анджелес на национальный рэп-баттл, где занял второе место. Организаторам он понравился, и они передали его вторую пластинку продюсеру Доктору Дре. Именно он помог молодому артисту продвинуть его диск, который принес ему первую победу на «Грэмми».
В 2000-м состоялся релиз нового альбома The Marshall Mathers LP. За первую неделю продаж было выкуплено более 1,7 миллиона экземпляров. Диск стал самым быстро продаваемым в жанре хип-хоп. Трек Stan («Стэн») занял третью строчку в рейтинге лучших песен в стиле рэп по версии издания Q. В 2001 году на церемонии «Грэмми» Эминем с этим хитом взял три статуэтки.
Пластинка The Eminem Show заняла первую строчку хит-парадов в разных странах Европы и США. Диск стал самым продаваемым в 2002 году.
В 2003 году Эминем стал первым рэпером, который получил статуэтку «Оскар». Его трек Lose Yourself («Потерять себя») был написан специально для драмы «8 миля», в которой музыкант сыграл главную роль. Песня взяла победу в номинации «Лучшая оригинальная песня».
Зимой 2009-го вышел диск Relapse при участии 50 Cent и Доктора Дре. Пластинка была приурочена к избавлению рэпера от наркотической зависимости. Альбом был отмечен премией «Грэмми». Летом 2010-го Эминем презентовал продолжение Recovery. Критики высоко оценили треки, вошедшие в пластинку.
Альбом под названием The Marshall Mathers LP 2 (2013) признан самым «атмосферным» в карьере музыканта. В записи принимали участие многие артисты. Среди них Рианна, Sia и др.
В период с 2015 по 2017 годы Эминем записал несколько хитов: Campaign Speech («Предвыборная речь»), Kill For You («Убью ради тебя»).
В 2018-м рэпер записал свой 10-й альбом. Пластинка Kamikaze с 13 песнями хорошо была встречена аудиторией. А трек из нее Venom («Веном») стал саундтреком к одноименному фильму с Томом Харди в главной роли. В 2018-м Эминем вместе с Ники Минаж записал композицию Majesty («Величество»). В нем рэпер побил собственный рекорд по скорости читки (123 слога за 12 секунд).
Летом 2024 года состоялся релиз 12-го альбома The Death of Slim Shady. В Америке диск дебютировал на первом месте в хит-параде Billboard 200.
Личная жизнь Эминема
Эминем был дважды женат на своей школьной подруге Кимберли Энн Скотт. Они познакомились, когда ей было 13 лет, а рэперу — 15. В 1999 году молодые люди поженились. Но уже через два года развелись. Через 5 лет Эминем и Ким снова узаконили свои отношения, но их брак продлился всего полгода. В семье появилась дочь по имени Хейли (род. 1995).
Также рэпер был опекуном неродных детей — Скотта (дочь сестры-близняшки Кимберли Алайны) и Уитни (дочь бывшей жены, родившейся в других отношениях).
Рэпер поддерживает отношения со всеми детьми. В 2024 году его родная дочь Хейли рассказала о своей беременности в клипе отца на трек Temporary («Временно»). В конце ролика девушка вручает 51-летнему музыканту футболку с надписью «Дедушка № 1» и снимок УЗИ.
В разное время рэпер крутил романы с Бритни Спирс, Бриттани Мерфи, Мэрайей Кэри, Бейонсе, Тарой Рид. В число его пассий входила и порнозвезда Бриттани Эндрюс.
Скандалы с Эминемом
Знаменитый рэпер часто попадает в скандалы. Основной причиной являются его песни. В своих текстах он разоблачает известных личностей, раскрывая их подноготную.
В 1999 году на него подала в суд его собственная мать Дебби Нельсон. Женщине не понравилось, что в песнях она представлена как алкоголичка и наркозависимая. Дебби выиграла дело против Маршалла.
В 2001-м против него ополчилась певица Мэрайя Кэри. Музыкант утверждал, что между ними были сексуальные отношения. Об этом он рассказал в треках Superman («Супермэн») и Bagpipes From Baghdad («Волынки из Багдада»). Артистка отрицала какую-либо связь с Эминемом. Аналогичная история произошла и с Кристиной Агилерой.
У популярного рэпера также есть условный срок, который он получил за избиение нового ухажера бывшей жены Кимберли.
Эминем много лет страдал наркозависимостью. Из-за чего попадал в неприятные инциденты. Ему даже приходилось брать паузу в карьере. Помог ему завязать певец Элтон Джон. Именно он стал наставником рэпера.
Также секретной службе США однажды пришлось вызвать рэпера на допрос из-за строчек про Дональда Трампа, который в тот момент был президентом США. Дело в том, что специалистам не понравились слова из песни Framed («Подставить») о главе государства и его дочери Иванке. Они проверили музыканта на наличие его связи с терроризмом, а также уточнили — намерен ли музыкант причинить вред американскому лидеру.
10 лучших песен Эминема по версии «Яндекс. Музыки»
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Mockingbird
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Smack That
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The Real Slim Shady
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Lose Yourself
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Superman
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Without Me
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Love The Way You Lie
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Not Afraid
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You Don't Know
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The Monster
Награды Эминема
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Премия Грэмми
- My Name Is (2000)
- The Slim Shady LP (2000)
- The Real Slim Shady (2001)
- Forgot About Dre (2001)
- The Marshall Mathers LP (2001)
- The Eminem Show (2003)
- Without Me (2003)
- Lose Yourself (2004)
- Crack a Bottle (2010)
- Relapse (2010)
- Recovery (2011)
- Not Afraid (2011)
- The Monster (2015)
- The Marshall Mathers LP 2 (2015)
American Music Award
- Лучший поп/рок-исполнитель (2003, 2005, 2006, 2010)
- Лучший поп/рок-альбом (2003, 2005, 2010)
- Лучший исполнитель хип-хопа/R&B (2003)
- Лучший хип-хоп/R&B-альбом (2003)