Биография Екатерины Варнавы: от КВН до секс-символа российского ТВ
Екатерина Владимировна Варнава
Дата рождения: 9 декабря 1984 года
Место рождения: Москва
Рост: 181 см
Начало карьеры: 2004 год
Детство и юность Екатерины Варнавы
Екатерина Варнава — коренная москвичка. Она родилась в российской столице 9 декабря 1984 года. Поклонники часто интересуются национальностью актрисы из-за необычной внешности. Отец Екатерины из Казахстана, а мать — русская.
Практически сразу после рождения Екатерины семья Варнавы — родители и старшие братья Игорь и Алексей — переехала в ГДР, в Вюнсдорф, где прожила около 7 лет.
В 1991 году семья будущей актрисы вернулась в Москву, а девочка пошла в российскую школу, где у нее начались большие проблемы. Екатерина страдала от буллинга. Лишь после того, как старший брат поговорил с обидчиками сестры, сверстники ее приняли. Однако она до сих пор не любит вспоминать школьные годы.
В детстве Варнава профессионально занималась бальными танцами, но в 14 лет получила травму спины, из-за которой пришлось забыть о спорте. Однако танцы в ее жизни все же остались.
После школы актриса поступила в МИСиС на юридический факультет, где увлеклась игрой в КВН.
Начало карьеры и популярность
КВН
Именно КВН повлиял на будущую судьбу Варнавы. Сначала она выступала в команде «Свои секреты», а затем перешла в «Сборную малых народов». В 2004 году Екатерина впервые появилась на телеэкранах.
Правда, в высшей лиге «Сборная малых народов» провела всего один сезон и то не столь успешно. Потом актриса снова начала выступать с командой «Свои секреты», где образовала яркий дуэт с Марией Кравченко.
Comedy Woman
После КВН молодую актрису пригласили в телепроект Comedy Woman. Там она выступала в образе секс-символа, и эта роль принесла ей огромную популярность.
В Comedy Woman Варнава не только снималась, но и ставила хореографию всем участницам.
В 2016 году на телепроекте планировали обновление состава, и СМИ писали, что Екатерину в шоу больше не возьмут. Сама актриса в своих соцсетях сообщила, что не прошла кастинг. Может, это было пиар-ходом, но Варнава все же появилась в новом сезоне.
В 2019 году проект из-за падения рейтингов все же закрыли. К тому же планируемые гастроли на 2020-й пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Для Екатерины эта история навсегда завершилась.
Фильмы и телевидение
Еще во время работы в Comedy Woman Варнаве стали поступать предложения сняться в кино и сериалах. Впервые на экранах звезда КВН появилась с эпизодической ролью в ситкоме «Универ».
Затем Екатерина сыграла героиню второго плана в картине «8 первых свиданий», которая собрала хорошие кассовые сборы. А вот фильм «Zомбоящик» с ее участием провалился. Всего она снялась в более чем десяти картинах.
Также комедийная актриса активно принимала участие в различных развлекательных проектах на телевидении и в YouTube.
Фильмография Екатерины Варнавы
- «Универ» (2008 год)
- «8 первых свиданий» (2012)
- «Деффчонки» (2012)
- «Студия 17» (2013)
- «Дабл трабл» (2015)
- «Садко» (2017)
- «Марафон желаний» (2019)
- Love (2021)
- «Орел и решка. Кино» (2022)
- «Фандорин. Азазель» (2023)
- «Безбашенная» (2023)
Телешоу с участием Екатерины Варнавы
- Comedy Woman (с 2008 по 2019)
- «НТВ утром» (2012)
- «Кто сверху?» (2014-2017)
- «Танцуй!» (2015)
- Love is (2017)
- «Орел и решка» (2017)
- «Песни. Реалити» (2018)
- «Вопросы Взрослому» (2019)
- «Бой с герлз» (2020)
- «Секрет» (2020)
Личная жизнь Екатерины Варнавы
Первые серьезные отношения у Екатерины были с женатым мужчиной, но она смогла прервать порочную связь. После длительного и несчастливого романа Варнава в 2012-м начала встречаться с известным шоуменом из КВН и телеведущим Митей Хрусталевым. Он даже делал предложение своей возлюбленной, однако девушка ответила отказом, и спустя год их отношения закончились.
Затем актриса несколько лет жила вместе с танцором Константином Мякиньковым. Мужчина тоже предлагал ей вступить в брак, но она не согласилась. Хотя многие СМИ были уверены, что Варнава расписалась с танцором, однако это оказалось неправдой. В 2020-м Екатерина рассталась с возлюбленным и сохранила с ним дружеские отношения.
Сразу после расставания Варнавы с Мякиньковым стало известно, что у актрисы роман с известным режиссером и актером Александром Молочниковым, который моложе девушки на семь лет. Пара мечтала о ребенке и планировала роды в США, так как у Молочникова есть американское гражданство. Влюбленные даже официально расписались, но за границу режиссер отправился один. Летом 2022 года в прессе появились новости о расставании Екатерины и Александра. Актеры удалили все совместные снимки и отписались друг от друга.
Через год Варнаву уже сватали с главой Московского центра урбанистики Сергеем Капковым. Их вместе застали в ресторане на ужине. Позже актрису даже заподозрили в беременности, но она не подтвердилась.
Пластические операции и экстремальное похудение Варнавы
Многие поклонники Екатерины уверены, что она сделала себе пластику лица. Сама актриса отрицает это. Дело в том, что несколько лет назад Варнава резко похудела. Актриса скинула 20 килограммов. Из-за этого изменились и ее черты лица.
Однако увеличение губ, пластику груди и ношение голубых линз Варнава не скрывает.
«Меня обвиняют в огромном количестве пластических операций, но на лице нет ни одной. Я ни разу не трогала свой нос и не буду, потому что 60 процентов моего лица — это нос, и он в принципе мне нравится. Я уменьшила грудь в два раза. Один раз это была неудачная операция, а один раз нормально. В Америке сделали неудачно, а в России удачно. Я решилась на эту операцию, потому что после того, как я сильно похудела, это было эстетически некрасиво. А во-вторых, физически тяжело с этим ходить», — говорила Варнава в интервью «Осторожно, Собчак».
Сколько зарабатывает Екатерина Варнава
В 2021 году годовой доход актрисы оценивался в более чем 85 миллионов рублей. Как писали в «КП», реклама в соцсетях у Екатерины стоит от 560 тысяч до 700 тысяч рублей.
Два года с начала 2022-го Варнава практически нигде не снималась и сидела без работы из-за того, что в своих социальных сетях негативно высказалась о политической ситуации в стране. Правда, позже она покаялась и удалила все комментарии.
«В моей жизни был непростой период. Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм», — признавалась телеведущая в интервью YouTube-каналу «Сережа и микрофон».
Девушка запустила собственное кабаре-шоу под названием «Королева драмы» и проект на YouTube «Секретик», которые приносят ей основной доход.