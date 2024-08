Биография Дженнифер Лопес: драма с Аффлеком, гимн ЧМ-2014 и успешный бизнес

История латиноамериканской певицы и актрисы.

Дженнифер Линн Лопес (в замужестве Аффлек)

Дата рождения: 24 июля 1969 года

Место рождения: Бронкс (США)

Профессия: певица, актриса, модельер, продюсер

Начало карьеры: 1986 год

Семейный статус: в процессе развода с Беном Аффлеком

Детство и юность Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в бедном квартале Нью-Йорка Бронксе. Ее родители родом из Пуэрто-Рико, поэтому Джей Ло имеет характерную латиноамериканскую внешность. Отец будущей звезды Дэвид работал в компьютерной фирме, а мать Гваделупе была домохозяйкой и воспитывала трех дочерей. Семья Лопес не бедствовала, но жила очень скромно. Многие годы они ютились в маленькой квартире, лишь потом смогли перебраться в дом поуютнее.

Мать актрисы старалась раскрывать таланты у своих девочек. Так, Джей Ло уже в пять лет начала заниматься танцами и музыкой. Училась будущая актриса в католической школе, где также пела в хоре. Кроме того, маленькая Джей активно занималась спортом: ходила на гимнастику, принимала участие в национальных соревнованиях по бегу и играла в софтбол.

С детства Дженнифер выделялась среди остальных девочек своей грацией и талантом. Однако родители желали безбедного будущего дочери, поэтому настояли, чтобы она отучилась на юриста. Сама же Джей мечтала о карьере актрисы. В выпускном классе ей посчастливилось пройти кастинг и сняться в фильме «Моя маленькая девочка». Эта работа не имела успеха, но подарила надежду на актерскую карьеру юной Лопес.

На юридическом факультете певица продержалась всего один семестр, чем сильно разочаровала родителей. Она даже была вынуждена уйти из дома и начать самостоятельную жизнь из-за разгоревшегося скандала. Актриса сняла себе комнату, днем работала в юридической компании, а по ночам танцевала в клубах, мечтая о работе в Голливуде.

Лопес начала выступать в мюзиклах Jesus Christ Superstar и Oklahoma!, где ее заметили и пригласили в гастрольный тур по Европе с хором Golden Musicals of Broadway. Затем она устроилась на работу в телевизионное шоу «Яркие краски», где танцевала два года.

Фото Global Look Press

Карьера актрисы Дженнифер Лопес

Во время работы танцовщицей Дженнифер ходила по различным кастингам и даже снялась в нескольких фильмах, но известности они ей не приносили. В 1993 году молодая актриса получила первую драматическую роль. Это был фильм «Потерянный в глуши». До этого она в основном снималась в ролях танцовщиц и певиц.

В 1995 году на экраны вышла картина «Моя семья», которая принесла ей первую узнаваемость. А после показа в 1997-м фильма «Селена» Джей Ло ждал ошеломительный успех и номинация на «Золотой глобус». Тогда-то она и проснулась знаменитой, воплотив свою мечту в реальность. После этой работы ей стали поступать предложения от разных режиссеров.

За съемки в фильме «Вне поля зрения», где она сыграла с актером Джорджем Клуни, ей заплатили 1 миллион долларов. Так она стала первой высокооплачиваемой латиноамериканской актрисой.

В 2001 году вышла комедия «Свадебный переполох», где она снялась вместе с Мэттью Макконахи. А в 2004-м успешной была работа «Давайте потанцуем» с Ричардом Гиром. Эти работы лишь укрепили ее статус популярной актрисы. Следом вышли фильмы «Если свекровь — монстр» и «Паркер», которые также имели неплохой успех.

В 2016-м Джей Ло впервые снялась в драматическом сериале — «Оттенки синего».

Из последних работ с участием Лопес можно выделить «Стриптизерши», «Моя пиратская свадьба», «Первый встречный» и «Мать».

Мэттью Макконахи и Дженнифер Лопес в фильме «Свадебный переполох». Фото Global Look Press

Фильмография Дженнифер Лопес

«Моя маленькая девочка» (1986)

«В живом цвете» (1990-1994)

«Крушение рейса номер 7» (1993)

«Вторая возможность» (1993-1994)

«Отель Малибу» (1994)

«Моя семья» (1995)

«Денежный поезд» (1995)

«Кровь и вино» (1996)

«Джек» (1996)

«Поворот» (1997)

«Селена» (1997)

«Анаконда» (1997)

«Муравей Антц» (1998)

«Уилл и Грейс» (1998-2020)

«Вне поля зрения» (1998)

«Клетка» (2000)

«Глаза ангела» (2001)

«Госпожа горничная» (2002)

«С меня хватит» (2002)

«Джильи» (2003)

«Девушка из Джерси» (2004)

«Давайте потанцуем» (2004)

«Если свекровь — монстр» (2005)

«Незаконченная жизнь» (2005)

«Как я встретил вашу маму» (2005-2014)

«Город на границе» (2006)

«План Б» (2010)

«Скрат и континентальный излом 2» (2011)

«Чего ждать, когда ждешь ребенка» (2012)

«Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» (2012)

«Паркер» (2013)

«Дом» (2015)

«Лила и Ева» (2015)

«Поклонник» (2015)

«Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно» (2016)

«Оттенки синего» (2016-2018)

«Начни сначала» (2019)

«Стриптизерши» (2019)

«Первый встречный» (2022)

?"Моя пиратская свадьба"(2023)

«Мать» (2023)

«Атлас» (2024)

«Это я. Сейчас» (2024)

Дженнифер Лопес выступает на Супербоуле-2020. Фото Global Look Press

Карьера певицы Дженнифер Лопес

В 1999 году Джей Ло выпустила свою первую песню If You Had My Love («Если я отдам тебе свою любовь» — в переводе с английского). Сингл взорвал все музыкальные чарты. Успешным оказался и дебютный альбом актрисы On the 6 («На шестом» — в переводе с английского).

Интересно, что песни Лопес очень полюбились фанатам. И как певица она оказалась даже востребованнее, чем актриса.

В 2001 году латиноамериканка выпустила свой второй альбом J.Lo. Он также имел колоссальный успех и разошелся большим тиражом.

Не забывала Дженнифер и о своих корнях. В 2007-м певица выпустила альбом на испанском языке Como Ama una Mujer («Как любит женщина» — в переводе с испанского). Диск оказался в топе не только в Латинской Америке, но и в США.

Альбом Love? («Любовь?» — в переводе с английского) певица выпустила в сотрудничестве с лейблом Island Records. Центральной стала композиция Dance Again («Снова танцуй» — в переводе с английского), которую она исполнила вместе с известным рэпером Pitbull.

В 2014 году Дженнифер Лопес вместе с Pitbull и Клаудией Лейтте записала гимн чемпионата мира по футболу в Бразилии We are one («Мы едины» — в переводе с английского). Артисты исполнили этот хит на церемонии открытия турнира. В 2020-м Джей Ло выступила на масштабном спортивном празднике Супербоул вместе с Шакирой.

Последний свой альбом певица записала в 2024 году. Работу над ним она начала после воссоединения с Беном Аффлеком.

Клаудия Лейтте, Дженнифер Лопес и Pitbull выступают на открытии ЧМ-2014 в Бразилии. Фото Global Look Press

Дискография Дженнифер Лопес

On the 6 (1999)

J.Lo (2001)

This Is Me... Then (2002)

Rebirth (2005)

Como Ama una Mujer (2007)

Brave (2007)

Love? (2011)

A.K.A. (2014)

This Is Me... Now (2024)

Награды и достижения

Номинация на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле — фильм «Селена» (1998)

Премия «Сатурн» за лучшую женскую роль в фильмах «Анаконда» (1998) и «Клетка» (2001).

Обладательница ALMA Awards (1998-2002)

Обладательница American Music Awards (2003, 2007, 2011)

Номинация на Grammy Awards (2000, 2001)

4 победы в разных номинациях на премию MTV

Получение звезды на голливудской «Аллее славы» (2013)

1-е место в рейтинге самых влиятельных знаменитостей по версии Forbes (2012)

1-е место в рейтинге самых красивых женщин планеты по версии журнала People (2012)

Обладательница Icon Awards (2014)

Номинация на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Стриптизерши» (2020)

Премия гильдии актеров в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Стриптизерши» (2020)

Премия «Эмми» в номинации «Лучшая развлекательная программа в прямом эфире» за выступление на Супербоуле (2020)

Фото Global Look Press

Личная жизнь Дженнифер Лопес

В 1997 году поп-звезда вышла замуж за простого официанта Охани Ноа с Кубы. Брак распался уже через год. В 2006-м первый муж певицы захотел прославиться и планировал выпустить книгу о жизни с Дженнифер. Однако у него не получилось это сделать, так как Лопес обратилась в суд, который запретил мужчине публиковать мемуары, вынося конфиденциальную информацию на публику.

С 1999 по 2001 год молодая актриса крутила роман с рэпером Шоном Комбсом. Как раз в этот период Джей стала популярной, и музыкант сопровождал любимую везде. Пара была одной из самых красивых в американском шоу-бизнесе. Они уже даже готовились к свадьбе, но счастье рухнуло в одночасье. Певица попала в ужасную перестрелку, находясь с рэпером, сильно испугалась и ушла от него.

Дженнифер Лопес и Шон Комбс. 2000 год. Фото Global Look Press

Одинокой латиноамериканка была недолго. Практически сразу после расставания с Комбсом девушка выскочила замуж за танцора из ее труппы Криса Джадда. Но через год парочка уже развелась.

На съемках фильма «Джильи» актриса познакомилась с коллегой Беном Аффлеком. Роман развивался стремительно. Пресса, везде следующая за влюбленными, даже прозвала их «Беннифер». На осень 2003 года у них была запланирована свадебная церемония, но буквально за сутки до торжества ее неожиданно отменили.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. 2002 год. Фото Global Look Press

В 2004 году Лопес все же вышла замуж, но уже за музыканта Марка Энтони. Именно ему она родила двойняшек — сына Максимиллиана Дэвида и дочь Эмми Мэрибел. Для молодой женщины это событие стало особенным. Она многие годы пыталась забеременеть, но у нее это никак не получилась. На время она прервала творческую деятельность и наслаждалась материнством. Казалось, что певица обрела женское счастье... Но в 2011 году звезда заявила, что намерена развестись с супругом из-за «непримиримых разногласий». Однако развод с музыкантом она смогла оформить лишь в 2014-м. При этом с 2012-го поп-дива уже встречалась с танцором Каспером Смартом. Но в 2016-м и этому роману пришел конец. Потом многие СМИ приписывали ей роман с рэпером Дрейком.

Марк Энтони и Дженнифер Лопес. Фото Global Look Press

Новым избранником певицы стал бейсболист Алекс Родригес. В 2017-м их впервые застукали вместе. Джей Ло выглядела счастливой и публично признавалась спортсмену в любви. В 2021 году стало известно о разрыве отношений, но, по их признанию, они разошлись близкими друзьями.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес. Фото Global Look Press

К радости многих фанатов, Джей Ло в том же году заметили в компании бывшего ухажера, актера Бена Аффлека. Сначала они не подтверждали возобновление отношений, но в день своего 52-летия Дженнифер выложила в своих соцсетях фото, где она целуется с актером.

Весной 2022-го стало известно о помолвке звездной парочки. Бен подарил любимой кольцо с бриллиантом изумрудного цвета. На снимках певица плакала от счастья. Папарацци преследовали главную голливудскую пару буквально на каждом шагу.

Актеры в итоге сыграли свадьбу. Скромное торжество в кругу близких они провели в часовне в Лас-Вегасе. Певица взяла фамилию мужа и стала Дженнифер Линн Аффлек.

В 2023-м они переехали в огромный особняк в Беверли-Хиллз с 12 спальнями. Только вот идиллия длилась недолго. Уже весной 2024 года в СМИ просочились первые слухи о разладе в звездной семье. Как сообщали инсайдеры, скандалы у актеров возникали из-за бурного нрава Джей Ло. Позже стало известно, что бывшие влюбленные выставили свой дом в Беверли-Хиллз на продажу за 68 миллионов долларов.

Особняк Бена Аффлека и Дженнифер Лопес в Беверли-Хиллз. Фото Global Look Press

На 55-летие Лопес Аффлека не было, а уже в августе стало известно, что певица подала на развод в день годовщины их свадьбы и отказывается от фамилии мужа.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. 2024 год. Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Дженнифер Лопес

По данным Celebrity Net Worth, в настоящий момент доход певицы оценивается в 400 миллионов долларов. В год она зарабатывает приблизительно по 40 миллионов.

Гастроли и концерты в общей сложности принесли Лопес практически 95 миллионов долларов. За съемки в главных фильмах она получила около 9 миллионов долларов.

Дженнифер отлично зарабатывает и на телевидении. За участие в качестве члена жюри на различных шоу, включая American Idol, ей платят от 12 до 20 миллионов.

Хороший доход Лопес приносит и бизнес. У нее есть собственная линия одежды JLo by Jennifer Lopez и марка Sweetface. Также в Калифорнии у актрисы есть кубинский ресторан Madre's. Все рекорды продаж побил и женский парфюм Glow by J.Lo.

Фото Global Look Press

Социальные сети Дженнифер Лопес

