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День Победы: фронтовые письма и истории с фронта — фотографии фронтовых писем
Жизнь и общество

Сегодня, 10:00

15 мин.

День Победы: 10 писем с фронта, которые трогают до глубины души

Лолита Сотникова
Заместитель шеф-редактора раздела «Стиль жизни»
Фото семейные архивы
Зуев
Фото семейный архив
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Сегодня, 9 мая, отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого праздника команда «Стиля жизни» собрала фронтовые письма солдат, которые самоотверженно защищали Родину в 1941-1945 гг. и внесли свой неоценимый вклад в Победу. Каждый из них мечтал об одном: одолеть врага и поскорее вернуться домой, к своим любимым и близким.

Этих героев уже нет. Но память о них жива до сих пор. Их мысли, стремления и переживания остались в строках на пожелтевших от времени листах, открытках и солдатских треугольниках, некогда отправленных ими своим семьям полевой почтой. По сей день родственники хранят эти исторические частички души, которыми в честь праздника они любезно поделились с нами. Представляем 10 подлинных писем с фронта, которые невозможно читать без слез.

Орфография и пунктуация в расшифровках сохранены.

1941 год: «В этом году мы победим»

Сын Олег Аркадьевич Сальников пишет новогоднее письмо с фронта своей матери Нине Владимировне Сальниковой.

Олег Аркадьевич Сальников — сержант, в РККА призван в 1940 году, с 1941 по 1945 год воевал на Карельском фронте, был командиром отделения артиллерийского дивизиона. После окончания войны с отличием окончил Московский механический институт (сейчас это МФТИ. — Прим. ред.), поступил в аспирантуру и был принят на работу в Лабораторию «В», которая занималась в том числе работой по созданию первой в мире атомной электростанции в Обнинске. Доктор физико-математических наук, физик-экспериментатор с мировой известностью, почетный доктор университета г. Дебрецена (Венгрия). Умер в 1993 году.

Сальников
Фото семейный архив
Сальников
Фото семейный архив
Фото семейный архив
Фото семейный архив

31/XII-41 г.

Милая мамочка!

Пишу тебе новогоднее письмо. Вот кончается 1941 год, начинается 1942 год, в этом году мы победим и навсегда разобьем фашистскую сволочь. Пишу тебе письмо, а от тебя вот уже 3 месяца нет писем. Иван Александрович пишет мне, что он переслал тебе мой адрес. Странно, что ты не пишешь. Иль может быть идет где-нибудь и мне письмо. Хорошо бы завтра получить.

Ну, у меня все в порядке, одет тепло, сыт и даже собираются давать по 100 гр. Но меня это мало интересует, т.к. я твердо решил не пить. Вот бы Мику сюда, а то у вас наверно туго с этим товаром!

Как-то ты там живешь? Напиши мне скорей, а то ни слуху ни духу.

Где няня? С вами ли она? (Кстати И.А. пишет, что моя кошка нашлась). С Микой ли его спаниель?

Как у вас жизнь в Пензе?

Как хорошо что немцев отбросили от Москвы!

Теперь все. Им больше никогда не наступать. Теперь наступать будем мы. Как бы я хотел быть под Москвой! Ну ничего, мы здесь делаем свое дело.

Ну вот и все.

Целую тебя крепко-крепко.

Олег.

Привет няне и Микки.

Целую их.

Это письмо также написано Олегом Аркадьевичем Сальниковым своей матери Нине Владимировне Сальниковой.

Сальников 1942
Фото семейный архив
Сальников 1942 год, вторая часть
Фото семейный архив

10/I-42 г.

Милая мамочка!

Получил вчера от тебя письмо от 24/XII-41 г. Это первое письмо от тебя за 3 месяца. Как я обрадовался ему можешь представить, но в нем было сообщение о смерти няни. Это так на меня подействовало. Как удар по голове. Я то надеялся ее увидеть и она умерла в такой обстановке! Очень тяжело на сердце. Я ведь ее очень любил несмотря на ее ворчливость. Как-то не верится, что я ее не увижу. Но хоть ты то жива и здорова! Как там Мика, что делает он в Пензе? С ним ли его спаниель? Спасибо тебе за адрес Вити и Зои, обязательно им напишу. А отцу писать я думаю не стоит, т.к. он видно дал тебе адрес до того, как немцы заняли Елец, значит он уехал из Ельца, когда его заняли немцы, а потом мы его отбили. Так что адрес это старый и по нем писать не стоит.

Мамочка, пиши больше, и чаще, ведь ты одна, от кого я получаю письма.

Пиши о себе, о Мики.

Что же касается меня, то я живу неплохо, от простуды принимаю по 100 гр. «Московской особой», Мика, наверно, завидует.

Одет тепло, валенки, полушубок, ватные брюки ушанка. Пока мы не имели дела с «гостями» после переезда. Но я надеюсь, что скоро мы будем иметь. Очень неприятно сидеть сложа руки, когда другие бьют врага. Но я надеюсь, что и нам придет время показать себя.

Где теперь Женя? Имеет ли Мика о нем известия? У меня к тебе есть вопрос об О.Ф.: где он? Ты мне писала как будто, что он почти на фронте?

Судя по всему, немцам скоро капут, эту сволочь надо уничтожить до одного человека вместе с финнами, румынами, прочей братией. Чтоб эта саранча больше никогда не смогла снова подняться. И это будет. Начало их разгрома уже положено. Когда я думаю что произошло под Москвой, то просто охватывает гордость за нашу армию, ведь немцы там были сильнее всего, и именно там мы их разбили. Конец уже недале. Ну я отвлекся от своих вопросов. Ты спрашиваешь комсомолец ли я. Вот уже 5 месяцев как я получил билет. Когда буду на фронте, то подам в партию. Сначала только испытаю себя. Ну вот все пока.

Пиши скорее.

Целую крепко-крепко.

Олег.

Целую Мику, (и хотел написать няню).

1942 год: «Тяжело тебе пришлось учиться»

Отец Дмитрий Петунин пишет своим дочерям Риточке и Алечке.

Дмитрий Александрович Петунин — подполковник, служил в автобронетанковых войсках. Прошел всю войну. Имеет множество наград, в том числе орден Ленина.

Петунин
Фото семейный архив
Петунин
Фото семейный архив

16/II-42 г.

Здравствуйте, мои дорогие детки: Алечка и Риточка!

Позавчера получил ваше письмо, за которое крепко-крепко вас целую и желаю всего наилучшего. Очень рад, Алечка, за твои успехи в учебе, хотя и тяжело тебе пришлось учиться, но все-таки ты добилась хороших успехов. Учись также и дальше.

За Риточку тоже рад, что она уже знает буквы и может их писать. Это очень хорошо, так как в этом году Риточка пойдет в школу, и эти знания облегчат ей учебу.
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1942 г.: «Пришла очередь твоему папе бить фашистского гада»

Это письмо написал Моисей Шарлат своей семье, находясь в госпитале.

Моисей Семенович Шарлат — уроженец г. Вилейка БССР. Ушел на фронт ополченцем из Москвы в сентябре 1941 года, был ранен в бедро под Ржевом в феврале 1942 года, лежал в госпитале. Получил специальность артиллериста-минометчика и в 1943 году участвовал в Сталинградской битве. Был тяжело ранен снайпером в спину: пуля прошла навылет. После участвовал в наступлении в Европе. Закончил войну в Праге 9 мая 1945 года.

Шарлат
Фото семейный архив
Шарлат
Фото семейный архив
Шарлат
Фото семейный архив

2/III-42 г. Госпиталь полевой. Калининский фронт.

Мои дорогие и драгоценные!

28 февраля я вам сообщил открыткой, что я ранен в бедро. Кость не задета. Буду здоров. Пока двигаться не могу. Не беспокойтесь и не расстраивайтесь. Дело общее так должно быть, могло быть хуже. Здесь лежать не придется.

Отсюда раненых эвакуируют в другие госпитали Союза. Где я буду находиться определенно пока не знаю. Ранен 21 февраля. Как я жажду читать ваши письма, но увы, временно от вас получать не придется.

Манечка милая! Особенно тебя прошу быть человеком и не расстраиваться. Я буду здоров. Я же знаю, как ты расстроишься. Но лучше знать все, чем жить в безызвестности.

Фаинька дорогая! Вот и пришла очередь твоему папе бить фашистского гада, но он сволочь налетел на нас с аэроплана и бросил бомбу, и ранил меня осколком. Сделали мне через 5 дней операцию, и вытащили большой осколок, который я и не чувствовал в бедре.

Как напишу вам мой адрес, так тут же пишите мне все. О Москве я ничего не знаю с 4 февраля.

Вот пока все.

Будьте здоровы.

Целую вас крепко-крепко.

Отдельно обнимаю и целую Фиму. С его именем я шел в бой, и возможно он мне сохранил жизнь.

Ваш незабвенный папа Миша.

1943 год: «Я пока жив»

Павел Николаевич Зуев обращается в письме к своим родителям, а также к сестре и брату.

Павел Николаевич уроженец деревни Басово Ярославской области, красноармеец.

Зуев
Фото семейный архив
Фото семейный архив
Фото семейный архив

4/II-43 г.

Привет с фронта!

Здравствуйте, дорогие родители, папа и мама, братишка Ваня и сестренка Лена. С горячим красноармейским приветом к вам ваш сын Павел. Сообщаю, что письмо ваше получил, за которое очень благодарю. Пару слов о себе: жив я также по-старому хорошо, здоровье отличное. Обо мне не беспокойтесь: я пока жив и здоров, и вам этого желаю. От брата Саши письма я не получаю. Отпишите, получаете ли вы от него. Писать больше нечего, а затем до свидания, ваш сын Павел Зуев.

1943 год: «Обо мне не беспокойтесь»

Папа Илья Иванович Максимов пишет с фронта своим детям Валентине и Юрию.

Илья Иванович — уроженец Москвы, старший лейтенант, политрук. Служил в 180-й стрелковой дивизии 86-го стрелкового полка.

Максимов
Фото семейный архив
Фото семейный архив

20/II-43 г.

Здравствуйте, дорогие мои дети Юра и Валя. Шлю вам свой горячий привет и наилучшие пожелания.

Дорогие мои дети, обо мне не беспокойтесь. Берегите маму и себя. Получил ваши фотокарточки заказные. Спасибо. Они воодушевляют меня.

Скоро разобьем фашистскую сволочь. Привет всем в цеху.

До свидания. Крепко вас целую и обнимаю.

Ваш папа.

1943 год: «Я глубоко чувствовал боль твоей раны»

Отец Семен Шарлат пишет в госпиталь своему сыну Моисею Шарлату, чье письмо также было опубликовано выше.

Шарлат 1943.
Фото семейный архив
Шарлат 1943.
Фото семейный архив
Шарлат 1943.
Фото семейный архив
Шарлат 1943.
Фото семейный архив

3/IV-43 г.

Дорогой сын!

Твои все письма приходили своевременно, так что мы знали о каждом твоем местонахождении. О наших всех здесь будь спокоен: все здоровы и все в порядке. Подробно о себе и детках тебе напишет Маня. Я же хочу поделиться с тобой теперь мыслями, которые роятся в моей голове в связи с отправкой тебя на фронт, твоим участием в боях и, наконец, твоим ранением.

Если я пожелаю обобщить мои мысли, так сказать — озаглавить, назвать то центральное слово, вокруг которого вьются все мои мысли, то я должен сказать: ГОРДОСТЬ. Я горжусь тобой, но не только тобой, но и собой, тем, что на тебя, моего старшего сына выпали великая честь и моральное счастье с оружием в руках защищать честь, свободу и счастье нашей родины от насевшего на нее врага — фашизма — гитлеризма, нашей родины, являющейся действительно родной матерью для всех народов, населяющих ее. Особенно дорога родина и ее власть нам, евреям. Это она, родина в лице ее власти — советской власти, опрокинув царизм, прекратила все гонения и погромы, которым мы часто подвергались и освободила нас от темного бесправия, в котором мы прозябали несколько сот лет. Она, наша родина в лице советской власти предоставила нам полные гражданские и политические права, одинаково со всеми народами, населяющими ее, не на бумаге, как в других «демократических» странах, а на деле. Мы, наравне со всеми, получили такие перлы Сталинской Конституции, как право на образование, труд и отдых. Только в нашей стране мы обрели покой и счастье честного, свободного труда. И за такую родину, за такую власть стоит не только кровь проливать, но и жизнь отдать. И вот, за твое участие в таком правом деле, в защите такой родины и пролитие за нее своей крови, я горжусь тобой.

Моя же гордость самим собой состоит в том, что я считаю себя непосредственным участником твоего участия в боях за родину, и твоего ранения. Можешь мне верить, что я глубоко чувствовал боль твоей раны и теперь страдаю от нее вместе с тобою. Ведь в твоих жилах течет моя кровь, и вот почему я так ясно чувствую свое участие в битвах с нашими врагами и твое ранение. И вот почему мое сердце наполнено гордостью и за тебя, и за себя. Напиши, где находится этот Медногорск? На главной ли магистрали, за Чкаловым или не доезжая до него, или в стороне от него? Далеко ли от Чкалова? Мы надеемся увидеться с тобою здесь. Когда залечится рана, ты, вероятно, получишь отпуск для отдыха. Пишешь ли ты в Москву? Маме мы не пишем о твоем ранении.

Желаю скорого полного выздоровления и бодрости духа.

Крепко целую. Твой Ш.Д. папа.

1944 год: «Надеюсь, что следующий раз твой день рождения справим вместе»

Поздравительное письмо с фронта, которое написал Олег Аркадьевич Сальников своей маме Нине Владимировне Сальниковой.

Сальников 1944
Фото семейный архив
Фото семейный архив

3/I-44 г.

Милая моя мамочка!

Сегодня весь день думал как ты встречаешь день своего рождения! Встал с мыслью о тебе. поздравляю тебя со днем рождения (еще раз — я послал тебе письмо раньше чтобы ты его получила к 3.1.44.) Как-то ты справишь этот день? Подробно напиши. Жаль нельзя послать никакого подарка - не принимают. Ну желаю тебе прожить еще 2 раза столько, сколько ты прожила. 45+45+45=135 лет. Надеюсь что следующий раз твое рождение справим вместе. Счастливый день. Сегодня взяли Новоград-Волынский. Как сейчас помню слова из оперсводки от 6.7.41 года «на Новоград-Волынском направлении наши войска вели ожесточенные бои с танками и мотопехотой противника». Это было 2 года назад? И теперь этот город наш! Мы возвращаемся! Конец не за горами. Целую тебя 100 раз и желаю всяческих успехов.
Погода у нас наладилась: легкий морозец и снежок. Очень хорошо, а то январь, а снега нет. В такую погоду хорошо охотиться. Да, в каком состоянии мое ружье? Посмотри или попроси Мику чтобы посмотрел как канал ствола, пусть почистит и смажет густой смазкой. Очень тебя прошу. Пришли пожалуйста, если достанешь алгебру и тригонометрию для 10 кл. Об этом просит мой командир. Но если дома нет - не ищи. Да и сам посмотрел бы с удовольствием. Ну вот все пока. Может быть скоро будет и наша очередь драться. Поскорей бы, а то война кончится и так и не сможешь повоевать.

Целую тебя крепко крепко.

Олег.

Привет Мики.

1944 год: «Убедительно прошу сообщить судьбу моего лучшего друга»

Афанасий Семенович Бирюков пишет родителям своего лучшего друга Александра Алексеевича Яковлева.

Афанасий Семенович Бирюков и Александр Алексеевич Яковлев были призваны на службу в 1939 году, служили вместе под Москвой на станции Хлебниково. В 1941 году отправились на фронт в Смоленскую область. В ходе атаки в одном из сражений Афанасий Семенович потерял из виду Александра Алексеевича, после чего не знал ничего о его судьбе.
Александр Алексеевич погиб в сентябре 1941, ему было 23 года. Афанасий Семенович прошел всю войну и дошел до Берлина.

Бирюков
Фото семейный архив
Фото семейный архив

12/II-44 г.

Здравствуйте, многоуважаемые знакомые!
Примите мой привет и самые наилучшие пожелания в вашей текущей жизни.

Вы меня извините, постольку, поскольку я даже забыл как зовут у моего друга родных.

Я вас убедительно прошу, сообщить судьбу моего лучшего друга Саши Яковлева.

Я, конечно, уже много раз брал адреса Саши, но не мог связаться с ним.

А почему я решил написать, лишь только потому, что мой братик пропал без вести, а сейчас нашелся ровно через два года.

Так я еще раз прошу, если имеете переписку со своим сыном Александром, то сообщите мне его судьбу. А также мою ему.

Вот все, прошу извините за беспокойство.

До свидания.

P. S.: привет вам. Я вас всех знаю.

С приветом Афанасий Семенович Бирюков.

1945 год: «Этот день останется у нас навсегда в памяти»

Письмо Кима Дмитриевича Тарасова, которое он адресовал своей маме в День Победы.

Ким Дмитриевич Тарасов — дедушка известного футболиста, мастера спорта Дмитрия Тарасова. Ушел на войну добровольцем в 16 лет. Служил в должности подписчика патронов станкового пулемета. В боях с немецкими захватчиками бесперебойно доставлял патроны к пулемету, обеспечивая его работу. Будучи раненым, отказался уйти с поля боя и продолжил сражаться. Впоследствии был назначен на должность командира отделения. Был ранен второй раз. С боями дошел до Восточной Пруссии. Прошел всю войну.

Тарасов.
Фото семейный архив

9/V-45 г.

Здравствуй, дорогая мама.

Шлю тебе свой привет и крепко целую. Мама, вы знаете какой сейчас для нас счастливый день. Этот день мы давно ждали, и чтобы приблизить этот день я крепко бил фрицев. И вот я про этот день услышал ночью в госпитале на кровати. И до рассвета не спал. Наши бойцы всю ночь салютовали. Этот день останется у нас навсегда в памяти. Мама, я не знаю, где вы этот день празднуете, но думаю, что и у вас этот день останется в памяти. Теперь походы наши закончены. Жди, как вылечусь домой, но может еще придется служить в Красной Армии. Писать кончаю. Поздравляю вас с великим праздником днем Победы. Передавай привет всем знакомым. Еще раз, мама, тебя целую.

Твой сын Ким.

Благодарим за предоставленные архивные письма для материала Елену Олеговну Руденскую, Сергея Алексеевича Яковлева, а также участников проекта «Московское долголетие»: Виктора Александровича Аграновича, Маргариту Дмитриевну Щедрину, Веру Александровну Абрамову, Наталью Михайловну Суконкину, Ольгу Александровну Тарасову.

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