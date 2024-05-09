День Победы: 10 писем с фронта, которые трогают до глубины души

Сегодня, 9 мая, отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого праздника команда «Стиля жизни» собрала фронтовые письма солдат, которые самоотверженно защищали Родину в 1941-1945 гг. и внесли свой неоценимый вклад в Победу. Каждый из них мечтал об одном: одолеть врага и поскорее вернуться домой, к своим любимым и близким.

Этих героев уже нет. Но память о них жива до сих пор. Их мысли, стремления и переживания остались в строках на пожелтевших от времени листах, открытках и солдатских треугольниках, некогда отправленных ими своим семьям полевой почтой. По сей день родственники хранят эти исторические частички души, которыми в честь праздника они любезно поделились с нами. Представляем 10 подлинных писем с фронта, которые невозможно читать без слез.

1941 год: «В этом году мы победим»

Сын Олег Аркадьевич Сальников пишет новогоднее письмо с фронта своей матери Нине Владимировне Сальниковой.



Олег Аркадьевич Сальников — сержант, в РККА призван в 1940 году, с 1941 по 1945 год воевал на Карельском фронте, был командиром отделения артиллерийского дивизиона. После окончания войны с отличием окончил Московский механический институт (сейчас это МФТИ. — Прим. ред.), поступил в аспирантуру и был принят на работу в Лабораторию «В», которая занималась в том числе работой по созданию первой в мире атомной электростанции в Обнинске. Доктор физико-математических наук, физик-экспериментатор с мировой известностью, почетный доктор университета г. Дебрецена (Венгрия). Умер в 1993 году.

Фото семейный архив

Фото семейный архив

Фото семейный архив

Фото семейный архив

31/XII-41 г.

Милая мамочка!

Пишу тебе новогоднее письмо. Вот кончается 1941 год, начинается 1942 год, в этом году мы победим и навсегда разобьем фашистскую сволочь. Пишу тебе письмо, а от тебя вот уже 3 месяца нет писем. Иван Александрович пишет мне, что он переслал тебе мой адрес. Странно, что ты не пишешь. Иль может быть идет где-нибудь и мне письмо. Хорошо бы завтра получить.

Ну, у меня все в порядке, одет тепло, сыт и даже собираются давать по 100 гр. Но меня это мало интересует, т.к. я твердо решил не пить. Вот бы Мику сюда, а то у вас наверно туго с этим товаром!

Как-то ты там живешь? Напиши мне скорей, а то ни слуху ни духу.

Где няня? С вами ли она? (Кстати И.А. пишет, что моя кошка нашлась). С Микой ли его спаниель?

Как у вас жизнь в Пензе?

Как хорошо что немцев отбросили от Москвы!

Теперь все. Им больше никогда не наступать. Теперь наступать будем мы. Как бы я хотел быть под Москвой! Ну ничего, мы здесь делаем свое дело.

Ну вот и все.

Целую тебя крепко-крепко.

Олег.

Привет няне и Микки.

Целую их.

Это письмо также написано Олегом Аркадьевичем Сальниковым своей матери Нине Владимировне Сальниковой.

Фото семейный архив

Фото семейный архив

10/I-42 г.

Милая мамочка!

Получил вчера от тебя письмо от 24/XII-41 г. Это первое письмо от тебя за 3 месяца. Как я обрадовался ему можешь представить, но в нем было сообщение о смерти няни. Это так на меня подействовало. Как удар по голове. Я то надеялся ее увидеть и она умерла в такой обстановке! Очень тяжело на сердце. Я ведь ее очень любил несмотря на ее ворчливость. Как-то не верится, что я ее не увижу. Но хоть ты то жива и здорова! Как там Мика, что делает он в Пензе? С ним ли его спаниель? Спасибо тебе за адрес Вити и Зои, обязательно им напишу. А отцу писать я думаю не стоит, т.к. он видно дал тебе адрес до того, как немцы заняли Елец, значит он уехал из Ельца, когда его заняли немцы, а потом мы его отбили. Так что адрес это старый и по нем писать не стоит.

Мамочка, пиши больше, и чаще, ведь ты одна, от кого я получаю письма.

Пиши о себе, о Мики.

Что же касается меня, то я живу неплохо, от простуды принимаю по 100 гр. «Московской особой», Мика, наверно, завидует.

Одет тепло, валенки, полушубок, ватные брюки ушанка. Пока мы не имели дела с «гостями» после переезда. Но я надеюсь, что скоро мы будем иметь. Очень неприятно сидеть сложа руки, когда другие бьют врага. Но я надеюсь, что и нам придет время показать себя.

Где теперь Женя? Имеет ли Мика о нем известия? У меня к тебе есть вопрос об О.Ф.: где он? Ты мне писала как будто, что он почти на фронте?

Судя по всему, немцам скоро капут, эту сволочь надо уничтожить до одного человека вместе с финнами, румынами, прочей братией. Чтоб эта саранча больше никогда не смогла снова подняться. И это будет. Начало их разгрома уже положено. Когда я думаю что произошло под Москвой, то просто охватывает гордость за нашу армию, ведь немцы там были сильнее всего, и именно там мы их разбили. Конец уже недале. Ну я отвлекся от своих вопросов. Ты спрашиваешь комсомолец ли я. Вот уже 5 месяцев как я получил билет. Когда буду на фронте, то подам в партию. Сначала только испытаю себя. Ну вот все пока.

Пиши скорее.

Целую крепко-крепко.

Олег.

Целую Мику, (и хотел написать няню).

1942 год: «Тяжело тебе пришлось учиться»

Отец Дмитрий Петунин пишет своим дочерям Риточке и Алечке.



Дмитрий Александрович Петунин — подполковник, служил в автобронетанковых войсках. Прошел всю войну. Имеет множество наград, в том числе орден Ленина.

Фото семейный архив

Фото семейный архив

16/II-42 г.

Здравствуйте, мои дорогие детки: Алечка и Риточка!

Позавчера получил ваше письмо, за которое крепко-крепко вас целую и желаю всего наилучшего. Очень рад, Алечка, за твои успехи в учебе, хотя и тяжело тебе пришлось учиться, но все-таки ты добилась хороших успехов. Учись также и дальше.

За Риточку тоже рад, что она уже знает буквы и может их писать. Это очень хорошо, так как в этом году Риточка пойдет в школу, и эти знания облегчат ей учебу.

Это письмо написал Моисей Шарлат своей семье, находясь в госпитале.



Моисей Семенович Шарлат — уроженец г. Вилейка БССР. Ушел на фронт ополченцем из Москвы в сентябре 1941 года, был ранен в бедро под Ржевом в феврале 1942 года, лежал в госпитале. Получил специальность артиллериста-минометчика и в 1943 году участвовал в Сталинградской битве. Был тяжело ранен снайпером в спину: пуля прошла навылет. После участвовал в наступлении в Европе. Закончил войну в Праге 9 мая 1945 года.