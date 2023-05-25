Как одеваться в +20°C? 2 стильных образа для мужчин и для женщин

Несмотря на то что календарь показывает считаные дни до лета, убирать весенние вещи на верхнюю полку мы не советуем.

Чем ближе жаркий сезон, тем быстрее хочется оставить на полках только легкие футболки и шорты. Однако лето может преподносить погодные сюрпризы, к которым мы поможем быть готовыми.

Собрали несколько образов, которые можно надеть, когда шкала градусника опускается до +20°C.

Многослойный образ для мужчин

В целом такая температура бывает при достаточно пограничной погоде. Кто-то уже снимает все лишнее, а кто-то все еще носит с собой легкую куртку. Именно поэтому предлагаем в такую погоду остановиться на образе, состоящем из нескольких слоев.

Основой могут стать хлопковые шорты или легкие брюки спокойных цветов. В случае с шортами можно выбирать ткань поплотнее, в то время как брюки могут быть, напротив, из легкой дышащей ткани. Дополняем образ белой футболкой или футболкой в тон.

Комплект из похожих цветов создаст так называемый холст, на котором каждый сможет «рисовать» в соответствии со своими вкусами: добавляем плотную рубашку яркого цвета или свитшот похожего оттенка, надеваем кроссовки или кеды.

Кстати, именно верхняя одежда станет лучшим аксессуаром в случае, если погода значительно улучшится: просто повяжите ее на пояс и продолжайте свои дела.

Базовый образ для женщин

Именно теплая, а не жаркая погода позволит вам быть стильной и выделяться. В +20°C можно позволить себе быть разной: спортивной или деловой, женственной или немного маскулинной.

Чтобы выглядеть актуально и провести время комфортно, советуем остановиться на базовых вещах.

В качестве основы выберите джинсы классической расцветки и фасона, например прямые голубые без потертостей и прочих деталей. В пару к дениму наденьте любимую футболку или лонгслив. Добавляем к образу легкий жакет в стиле оверсайз и удобную закрытую обувь — лоферы или кроссовки.

Будет здорово дополнить такой выбор небольшой яркой сумкой. Любительницам украшений можно смело вытащить из шкатулки массивные серьги или колье. Только выбрать лучше что-то одно.

Если жакет навевает вам мысли об офисном стиле, а хочется чего-то более расслабленного, замените пиджак на рубашку в стиле оверсайз.

Хочется еще большего комфорта? Замените джинсы на спортивные тайтсы. Да, в этом сезоне их носят и с пиджаками, и со свободными рубашками. Главное, переобуться в кроссовки и высокие носки.

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