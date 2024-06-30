8 брутальных молодых российских спортсменов

«Спорт-Экспресс» собрал подборку из восьми российских спортсменов, которые могут похвастаться не только спортивными достижениями, но и своей брутальной внешностью. Самому младшему из них 21 год, самому старшему — 33.

Сергей Козырев, 21 год

Российский борец вольного стиля, родился и вырос в Северной Осетии. В 2018 году завоевал золото Юношеских олимпийских игр в весовой категории до 110 кг. Участвовал в Олимпиаде в Токио, является призером чемпионатов России и чемпионата Европы.

Фото Федерации спортивной борьбы России

Роман Шевляков, 25 лет

Молодой российский пловец из Энгельса, победитель Европейских игр-2015 в смешанной комбинированной эстафете и призер многих чемпионатов России. Член российской сборной по плаванию.

Фото Всероссийская федерация плавания

Карен Хачанов, 28 лет

Серебряный призер Олимпиады в Токио, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. Международная карьера Хачанова началась в 2013 году на чемпионате Европы среди юниоров, где он выиграл золото в одиночном разряде. В 2019-м стал восьмой ракеткой мира, сейчас занимает 21-ю строчку в рейтинге ATP.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Георгий Джикия, 30 лет

Бывший футболист и капитан московского «Спартака», покинул клуб после сезона-2023/24. В составе красно-белых Джикия сыграл 215 матчей, забил пять голов и отдал 11 голевых передач. Стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок РФ. Вместе с национальной сборной пробился в четвертьфинал домашнего чемпионата мира по футболу в 2018 году. Джикия постоянно занимается благотворительностью, но не любит это афишировать.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Денис Аблязин, 31 год

Российский гимнаст, шестикратный призер Олимпийских игр, чемпион мира 2014 и 2019 годов, многократный призер чемпионатов Европы и России. В детстве Аблязин увлекался многими видами спорта, но свой выбор остановил на спортивной гимнастике. В этой дисциплине спортсмен добился немалых успехов.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Антон Бабиков, 32 года

Российский биатлонист, чемпион мира 2017 года в мужской эстафете, четырехкратный чемпион Европы и четырехкратный призер чемпионатов Европы. Биатлон — это не единственная страсть Бабикова, он также очень любит читать. Среди любимых авторов спортсмена — Герман Гессе.

Фото Андрей Аносов / Союз биатлонистов России

Никита Кацалапов, 32 года

Российский фигурист, выступающий в танцах на льду. Является олимпийским чемпионом 2014 года в командных соревнованиях, призером Олимпиады-2022, а также обладателем медалей чемпионатов мира, Европы и России. По словам Кацалапова, свободного от спорта времени у него не так много и чаще всего он проводит его с семьей. Кроме того, фигурист любит заниматься уборкой — это занятие хорошо его отвлекает.

Фото Алексей Белкин, Global Look Press

Дмитрий Куликов, 33 года

Хоккеист, защитник «Флорида Пантерз». В составе сборной России Куликов дважды становился серебряным призером чемпионата мира.

Фото USA Today Sports

В этом сезоне вместе со своим клубом спортсмен выиграл главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли.