Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Статьи
Брутальные российские спортсмены: сексуальные спортсмены из России — список и фото
Жизнь и общество

Сегодня, 19:00

3 мин.

8 брутальных молодых российских спортсменов

Евгения Блинова
Автор
Карен Хачанов, Георгий Джикия, Никита Кацалапов.
Фото Global Look Press, Федор Успенский, «СЭ»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

«Спорт-Экспресс» собрал подборку из восьми российских спортсменов, которые могут похвастаться не только спортивными достижениями, но и своей брутальной внешностью. Самому младшему из них 21 год, самому старшему — 33.

Турецкие актеры: топ самых красивых. Топ-5 самых красивых турецких актеров

Сергей Козырев, 21 год

Российский борец вольного стиля, родился и вырос в Северной Осетии. В 2018 году завоевал золото Юношеских олимпийских игр в весовой категории до 110 кг. Участвовал в Олимпиаде в Токио, является призером чемпионатов России и чемпионата Европы.

Сергей Козырев
Фото Федерации спортивной борьбы России

Роман Шевляков, 25 лет

Молодой российский пловец из Энгельса, победитель Европейских игр-2015 в смешанной комбинированной эстафете и призер многих чемпионатов России. Член российской сборной по плаванию.

Роман Шевляков
Фото Всероссийская федерация плавания

Карен Хачанов, 28 лет

Серебряный призер Олимпиады в Токио, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. Международная карьера Хачанова началась в 2013 году на чемпионате Европы среди юниоров, где он выиграл золото в одиночном разряде. В 2019-м стал восьмой ракеткой мира, сейчас занимает 21-ю строчку в рейтинге ATP.

Карен Хачанов
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Георгий Джикия, 30 лет

Бывший футболист и капитан московского «Спартака», покинул клуб после сезона-2023/24. В составе красно-белых Джикия сыграл 215 матчей, забил пять голов и отдал 11 голевых передач. Стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок РФ. Вместе с национальной сборной пробился в четвертьфинал домашнего чемпионата мира по футболу в 2018 году. Джикия постоянно занимается благотворительностью, но не любит это афишировать.

Георгий Джикия
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Денис Аблязин, 31 год

Российский гимнаст, шестикратный призер Олимпийских игр, чемпион мира 2014 и 2019 годов, многократный призер чемпионатов Европы и России. В детстве Аблязин увлекался многими видами спорта, но свой выбор остановил на спортивной гимнастике. В этой дисциплине спортсмен добился немалых успехов.

Денис Аблязин
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Антон Бабиков, 32 года

Российский биатлонист, чемпион мира 2017 года в мужской эстафете, четырехкратный чемпион Европы и четырехкратный призер чемпионатов Европы. Биатлон — это не единственная страсть Бабикова, он также очень любит читать. Среди любимых авторов спортсмена — Герман Гессе.

Антон Бабиков
Фото Андрей Аносов / Союз биатлонистов России

Никита Кацалапов, 32 года

Российский фигурист, выступающий в танцах на льду. Является олимпийским чемпионом 2014 года в командных соревнованиях, призером Олимпиады-2022, а также обладателем медалей чемпионатов мира, Европы и России. По словам Кацалапова, свободного от спорта времени у него не так много и чаще всего он проводит его с семьей. Кроме того, фигурист любит заниматься уборкой — это занятие хорошо его отвлекает.

Никита Кацалапов
Фото Алексей Белкин, Global Look Press

Дмитрий Куликов, 33 года

Хоккеист, защитник «Флорида Пантерз». В составе сборной России Куликов дважды становился серебряным призером чемпионата мира.

Хоккеист «Флориды» Дмитрий Куликов.
Фото USA Today Sports

В этом сезоне вместе со своим клубом спортсмен выиграл главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли.

Быстрее, выше, сильнее: 7 фильмов об&nbsp;Олимпийских играх. Быстрее, выше, сильнее: 7 фильмов об Олимпийских играх
Мотивация
3
0
Новости холдинга
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
28 июн 17:10
Анджелина Джоли напугала поклонников своей худобой
27 июн 14:15
Певица Селин Дион рассказала о своей неизлечимой болезни, из-за которой ушла со сцены
27 июн 11:30
Фэшн-редакторы назвали короткие шорты новым трендом у мужчин
26 июн 16:30
Стилист Рогов назвал самый модный аксессуар лета 2024 года
24 июн 19:20
Назван самый модный цвет лета 2024 года