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Болезнь королевы Камиллы: что известно и состояние здоровья — новости
Жизнь и общество

Сегодня, 16:35

3 мин.

Что известно о болезни королевы-консорта Великобритании Камиллы

Алена Соколова
Автор
Камилла, королева Великобритании
Фото Keystone Press Agency, Global Look Press
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В ноябре 2024 года внимание общественности было приковано к королеве-консорту Великобритании Камилле. Диагностированная у нее болезнь вынудила монаршую особу взять перерыв в работе. Это стало причиной отмены нескольких значимых мероприятий. Собрали последние новости о состоянии королевы Камиллы.

История болезни Камиллы

В ноябре 2024 года королева-консорт Камилла, супруга короля Великобритании Карла III, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Врачи выявили у нее инфекцию дыхательных путей. В Букингемском дворце не уточняли, какой именно диагноз был поставлен, но есть мнения, что речь шла о воспалении легких или обострении бронхита.

Камилла
Фото Keystone Press Agency

Доктора порекомендовали 77-летней монаршей особе больше отдыхать, чтобы восстановить силы после сложной болезни. Поэтому королева временно отказалась от выполнения своих обязанностей.

Камилла пропустила несколько крупных мероприятий, включая ежегодное открытие мемориального сада в Вестминстерском аббатстве и прием для олимпийцев в Букингемском дворце. Также она не приняла участие в благотворительном шоу Royal Variety Performance, которое проводится для сбора средств на помощь нуждающимся.

Карл III и королева Камилла.
Фото Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Состояние королевы Камиллы сейчас

К декабрю 2024 года состояние здоровья королевы-консорта улучшилось. Она частично вернулась к официальным обязанностям, приняв участие в приеме по случаю вручения Букеровской премии.

Впрочем, на определенных мероприятиях монаршую особу заменяют другие члены королевской семьи. Вечером 3 декабря состоится официальный визит эмира Катара, шейха Тамим бен Хамад Аль Тани, в Лондон. Изначально на этом грандиозном мероприятии встречать гостей должна была Камилла, но в последний момент ее заменили на Кейт Миддлтон.

По сообщениям СМИ, монаршая особа просто переутомилась. Однако поклонникам королевской семьи в это трудно поверить: в свое время то же самое говорили про Кейт Миддлтон, которая тогда боролась с онкологией.

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Чем известна королева-консорт Камилла

Камилла Шанд родилась 17 июля 1947 года. В 1973 году она вступила в брак с офицером Британской империи и поменяла фамилию на Паркер-Боулз. Камилла стала супругой короля Великобритании Карла III в 2005 году. Вокруг ее личности не раз возникали споры, поскольку Паркер-Боулз была любовницей принца Чарльза во время его отношений с принцессой Дианой.

Королева Камилла во время визита на базу ВВС Лиминг.
Фото Keystone Press Agency, Global Look Press

Несмотря на спорную репутацию, Камилла стала королевой Великобритании в 2022 году, после восхождения ее супруга на трон. В последние годы она активно участвует в различных общественных, культурных и благотворительных мероприятиях.

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