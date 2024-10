Бейонсе, биография главной звезды R'n'B: карьера и личная жизнь

История американской певицы.

Бейонсе Жизель Ноулз-Картер

Дата рождения: 4 сентября 1981 года

Место рождения: Хьюстон (США)

Профессия: певица, актриса, модель и продюсер

Семейное положение: замужем за рэпером Jay Z с 2008 года

Детство и юность Бейонсе

Бейонсе родилась в Хьюстоне 4 сентября 1981 года. Она выросла в творческой семье: ее отец был звукорежиссером, а мать — модельером. У нее есть сестра Соланж Ноулз, которая тоже стала певицей. У родителей Бейонсе есть корни афроамериканцев, американцев и французов.

С раннего детства Бейонсе грезила о сцене. Она занималась хореографией, вокалом и подавала большие надежды. Уже в 7 лет талантливая девочка была номинантом на получение престижной премии The Sammy как одаренный ребенок. Она принимала участие во многих конкурсах и почти везде побеждала.

Во время учебы в школе Бейонсе пела в хоре Единой методистской церкви Сент-Джона, также была участницей рэп-группы Girl's Tyme, затем коллектив переименовали в Destiny's Child.

Бейонсе в молодости. Фото Global Look Press

Начало карьеры Бейонсе

В 1997 году группа Destiny's Child заключила контракт со звукозаписывающей студией Columbia Records. На следующий год они выпустили первый альбом, а песня Killing Time стала саундтреком к фильму «Люди в черном». Кроме того, сингл No, No, No получил несколько наград как лучшая R'n'B-песня.

Второй альбом The Writing's on the Wall оказался еще популярнее. Главными хитами стали песни Bills, Bills, Bills, Jumpin' Jumpin' и Say My Name, которые принесли им заветную премию «Грэмми».

Мировая слава отрицательно сказалась на женской группе — начались скандалы. Изначально у них было шесть солисток, затем осталось четыре, а потом и вовсе три. Группа до 2004-го выпускала хит за хитом и взяла много наград, но скандалы внутри коллектива не утихали, поэтому ни для кого не стало сюрпризом, когда группа окончательно распалась.

Бейонсе (слева) в группе Destiny's Child. Фото Global Look Press

Сольная карьера Бейонсе

В 2003 году Бейонсе, еще будучи в женской группе, начала сольную карьеру с альбома Dangerously in Love, который в итоге четыре раза стал платиновым, возглавил все хит-парады и принес ей пять премий «Грэмми». Главным хитом стала песня Crazy in Love, которую она записала вместе с мужем Jay Z. Позже эта композиция стала саундтреком нашумевшего фильма «50 оттенков серого».

В 2006 году она выпустила альбом B'Day. В него вошла песня Beautiful Liar, которую она записала с Шакирой.

Третий альбом I Am... Sasha Fierce тоже стал востребованным у публики. Хит Halo занял пятое место в чарте Billboard Hot 100 и лишь укрепил за ней статус мегазвезды музыкальной индустрии.

В 2009 году Бейонсе попала в громкий скандал. На церемонии награждения премии BET Awards она была представлена в номинации «Лучшее женское видео» с клипом на песню Single Ladies. Однако победу одержала ее главная конкурентка Тейлор Свифт. И когда победительница пошла за наградой, рэпер Канье Уэст отобрал у Свифт микрофон и заявил, что победа принадлежит Бейонсе. Из-за этого начались бурные споры, но позже Канье принес свои извинения.

В 2012 году певица вместе с Пинк перепела песню Бритни Спирс We Will Rock You, а позже с Эдом Шираном перезаписала его хит Perfect.

На 52-й церемонии «Грэмми» Бейонсе была номинирована сразу в 10 номинациях и в шести из них одержала победу.

В 2013-м Бейонсе выступила на Супербоуле, где исполнила несколько своих хитов. Затем она отправилась в мировое турне.

Альбом Lemonade не вызвал ажиотажа у общественности и даже подвергся критике. До 2018 года певица сдала свои позиции и не брала наград. Но после рождения близнецов смогла триумфально вернуться, выступив на фестивале Coachella.

В 2019-м звезда получила очередную статуэтку «Грэмми» за первый совместный с мужем Jay Z альбом Everything Is Love. В 2021 году Бейонсе снова удостоилась этой награды в нескольких номинациях и возглавила список по количеству премий «Грэмми» среди женщин. Их у нее всего 28.

Бейонсе на премии MTV. Фото Global Look Press

Доходы Бейонсе

Согласно данным Forbes USA, состояние певицы оценивается в 800 миллионов долларов.

Помимо концертов и корпоративов, Бейонсе занимается бизнесом. В 2010-м она выпустила духи Heat. Совместно с TopShop у нее есть собственная линия женской спортивной одежды Ivy Park.

Певица владеет видеозаписывающей компанией Parkwood Entertainment и компанией по производству соков. Кроме того, совместно с Jay Z и Мадонной ей принадлежит музыкальное стриминговое приложение Tidal.

Большой доход американке приносит реклама. Певица является лицом многих крупных компаний, включая Pepsi и Adidas.

Бейонсе постоянно конкурирует с Тейлор Свифт за статус самой высокооплачиваемой певицы США. На данный момент она уступает кантри-певице.

Бейонсе. Фото Global Look Press

Дискография Бейонсе

Dangerously in Love (2003)

B'Day (2006)

Irreemplazable (2007)

I Am... Sasha Fierce (2008)

«4» (2011)

Beyonc? (2013)

Lemonade (2016)

Everything Is Love (2018)

RENAISSANCE — Act I (2022)

Jay Z и Бейонсе. Фото Global Look Press

Личная жизнь Бейонсе

В 2002 году Бейонсе во время работы над песней 03 Bonnie & Clyde познакомилась с рэпером Джеем Зи. Между ними начался роман. Первое время они не афишировали отношения.

Свадьбу американские звезды сыграли лишь в 2008 году тайно от СМИ.

В 2011-м на церемонии премии MTV Video Music Awards артистка призналась, что беременна. В 2012-м она впервые стала мамой, родив дочь Блю Айви Картер. При этом рожала она ее в клинике под чужим именем.

В 2017 году певица родила двойню — девочку Руми и мальчика Сэра.

Скандал с Пи Дидди

Осенью 2024 года имя Бейонсе в СМИ стали упоминать в связи со скандальным задержанием американского рэпера Пи Дидди. Музыканту предъявлены многочисленные обвинения, включая сексуальное насилие и торговлю людьми.

Певицу, которая много лет дружит с рэпером и ходит на его вечеринки, подозревают в совместных преступлениях. Якобы она вступила в сговор с Пи Дидди, чтобы стать звездой. И на пути к мировой славе была причастна к смерти ряда известных лиц, включая самого Майкла Джексона.

