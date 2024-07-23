Биография Анджелины Джоли: «Оскар», развод с Брэдом Питтом и операции
Анджелина Джоли Войт
Дата рождения: 4 июня 1975 года
Место рождения: Лос-Анджелес (США)
Гражданство: США, Камбоджа
Рост: 1,69 м
Начало карьеры: 1982 год
Супруг: Джонн Ли Милер (1996-2000), Билли Боб Торнтон (2000-2003), Брэд Питт (2014-2019).
Детство и юность Анджелины Джоли
Анджелина Джоли Войт родилась 4 июня 1975 года в Лос-Анджелесе. Ей повезло вырасти в актерской семье: отец Анджелины Джон Войт был главным секс-символом и звездой Голливуда 70-х годов, а мать — актриса и общественный деятель Маршелин Бертан. Даже крестными родителями Джоли являются французская кинозвезда Жаклин Биссет и американский актер, обладатель «Оскара» Максимилиан Шелл. У Анджелины есть старший брат — Джеймс Хейвен.
Когда маленькой Анджелине был всего годик, ее родители развелись. Мама актрисы с детьми была вынуждена перебраться в Нью-Йорк и уйти из мира кино. Спустя только 10 лет Джоли вернулась в Лос-Анджелес. Там она поступила в киношколу Ли Страсберга и прошла обучение в Высшей школе Беверли-Хиллз. Кроме того, актриса окончила Нью-Йоркский университет.
В 16 лет она дебютировала в театре и начала работать моделью.
Карьера Анджелины Джоли в кино
Джоли впервые снялась в кино еще в детстве. У нее была эпизодическая роль в комедии «В поисках выхода». В 1995-м Анджелина появилась на экранах в фильме «Хакеры», где познакомилась с будущим мужем Джонни Ли Миллером.
Громкий актерский успех к ней пришел после выхода картины «Прерванная жизнь», где она сыграла пациентку психиатрической больницы. За этот образ Анджелина Джоли даже получила заветный «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана», премию Гильдии киноактеров США и «Золотой глобус».
В 2001 году мир увидел Джоли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Но мировая слава ее настигла после роли в боевике «Мистер и миссис Смит», где она сыграла с Брэдом Питтом. Яркая супружеская пара на экранах не оставила равнодушным никого. К тому же кинороман перерос в реальные отношения в жизни.
В 2009-м Джоли получила второй «Оскар». На этот раз за главную женскую роль в картине «Подмена». До сих пор она считается одной из главных актрис современного Голливуда.
Фильмография Анджелины Джоли:
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«Хакеры» (1995)
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«Изображая Бога» (1997)
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«Джиа» (1998)
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«Прерванная жизнь» (1999)
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«Угнать за 60 секунд» (2000)
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«Соблазн» (2001)
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«Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001)
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«Жизнь, или Что-то вроде того» (2002)
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«Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2» (2003)
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«За гранью» (2003)
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«Забирая жизни» (2004)
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«Небесный капитан и мир будущего» (2004)
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«Лихорадка» (2004)
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«Александр» (2004)
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«Мистер и миссис Смит» (2005)
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«Ложное искушение» (2006)
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«Ее сердце» (2007)
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«Беовульф» (2007)
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«Подмена» (2008)
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«Особо опасен» (2008)
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«Солт» (2010)
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«Турист» (2010)
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«Малефисента» (2014)
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«Лазурный берег» (2015)
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«Малефисента: Владычица тьмы» (2019)
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«Питер Пэн и Алиса в стране чудес» (2020)
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«Вечные» (2021)
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«Те, кто желает мне смерти» (2021)
Режиссерские работы Анджелины Джоли:
- «Место во времени» (2007)
- «В краю крови и меда» (2011)
- «Несломленный» (2014)
- «Лазурный берег» (2015)
- «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи» (2017)
- «Без крови» (2022)
Пластические операции и худоба Анджелины Джоли
Джоли не скрывает, что сделала операцию по удалению молочных желез и вставила себе имплантаты. На такой шаг она решилась из-за того, что ее мама и другие родственницы умерли из-за рака груди. В 2015-м по той же причине она удалила яичники и теперь не может иметь детей.
Актриса с детства была очень худой. При росте 170 сантиметров она весит всего 47 килограммов. В 2019 году фанаты актрисы забили тревогу из-за чрезмерной худобы своей любимицы. СМИ даже предположили, что звезда страдает от анорексии. В 2024-м актриса вновь предстала на публике слишком худой, чем напугала общественность.
В 2022 году поклонники Джоли заметили, что она решилась на очередную пластику груди. Официальных подтверждений этому не было.
Личная жизнь Анджелины Джоли
В 1996 году Анджелина Джоли вышла замуж за коллегу Джонни Ли Миллера, с которым познакомилась на съемках фильма «Хакеры». Однако уже через год влюбленные разошлись, а официальный развод оформили лишь в 1999-м. Сама актриса признавалась, что оба были молоды и оказались не готовы к замужеству.
В 2000 году звезда расписалась в Лас-Вегасе с актером Билли Бобом Торнтоном. Их роман начался во время работы над картиной «Управляя полетами». Спустя три года они развелись и удалили с тела татуировки с именами друг друга.
На съемках «Мистер и миссис Смит» у Анджелины Джоли завязался роман с Брэдом Питтом, который на тот момент был женат на Дженнифер Энистон. Когда Питт оформил развод, парочка перестала скрывать свои отношения. Анджелина и Брэд стали главной парой в мировом кинематографе. Их многочисленные фанаты даже придумали для них имя Бранджелина.
В 2006 году стало известно, что актер решился на серьезный шаг и усыновил двух приемных детей Анджелины (мальчика Мэддокса и девочку Захару). Затем они усыновили еще одного ребенка — Пакса Тьена.
В 2006-м Джоли впервые стала мамой. Актриса родила дочь Шайло Нувель, а спустя два года она подарила Брэду еще и близнецов Нокса Леона и Вивьен Маршелин.
Интересно, что, несмотря на большое количество биологических и приемных детей, актеры долгое время не были официально женаты. Лишь в 2012 году по настоянию их отпрысков Джоли и Питт сыграли свадьбу. Много лет эта пара считалась образцом для подражания. Поэтому, когда в 2016-м стало известно, что звезды намерены развестись, все поклонники были в шоке.
Инициатором оказалась Анджелина, которая обвинила супруга в домашнем насилии. Почти три года длились судебные разбирательства, которые включали в себя дележку многочисленного имущества и опеку над детьми. Лишь в 2019-м их официально развели, суд оставил детей с мамой. За это время они вылили много грязи друг на друга. По признанию актрисы, она пережила большой стресс во время развода. У нее даже был паралич Белла.
После расставания с Брэдом Питтом Джоли не связывала себя ни с кем узами брака. Однако ей приписывали романы с рэпером The Weeknd, неизвестным мужчиной из сферы недвижимости и миллионером-экологом Дэвидом Майером де Ротшильдом. По последним слухам, она встречается с немецким актером Аугустом Дилем, который сыграл Воланда в российской экранизации «Мастера и Маргариты».
Увлечения Анджелины Джоли
Голливудская актриса является большой фанаткой татуировок. На ее теле 20 различных рисунков.
Съемки в Камбодже сыграли ключевую роль в жизни Джоли. Ужаснувшись жизни местных людей, она приняла решение стать послом доброй воли ООН. Анджелина регулярно совершает гуманитарные поездки, и трое ее усыновленных детей как раз оттуда.
Звезда открыла несколько благотворительных организаций, которые занимаются вопросами охраны окружающей среды и помогают сиротам. Также она активно борется за права женщин в современном мире.
Социальные сети Анджелины Джоли
Джоли не ведет личные страницы в социальных сетях. В 2021 году она впервые зарегистрировалась в Instagram*, и то только для благотворительных целей.
* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.