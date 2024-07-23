Биография Анджелины Джоли: «Оскар», развод с Брэдом Питтом и операции

История жизни одной из главных актрис Голливуда.

Анджелина Джоли Войт

Дата рождения: 4 июня 1975 года

Место рождения: Лос-Анджелес (США)

Гражданство: США, Камбоджа

Рост: 1,69 м

Начало карьеры: 1982 год

Супруг: Джонн Ли Милер (1996-2000), Билли Боб Торнтон (2000-2003), Брэд Питт (2014-2019).

Детство и юность Анджелины Джоли

Анджелина Джоли Войт родилась 4 июня 1975 года в Лос-Анджелесе. Ей повезло вырасти в актерской семье: отец Анджелины Джон Войт был главным секс-символом и звездой Голливуда 70-х годов, а мать — актриса и общественный деятель Маршелин Бертан. Даже крестными родителями Джоли являются французская кинозвезда Жаклин Биссет и американский актер, обладатель «Оскара» Максимилиан Шелл. У Анджелины есть старший брат — Джеймс Хейвен.

Когда маленькой Анджелине был всего годик, ее родители развелись. Мама актрисы с детьми была вынуждена перебраться в Нью-Йорк и уйти из мира кино. Спустя только 10 лет Джоли вернулась в Лос-Анджелес. Там она поступила в киношколу Ли Страсберга и прошла обучение в Высшей школе Беверли-Хиллз. Кроме того, актриса окончила Нью-Йоркский университет.

В 16 лет она дебютировала в театре и начала работать моделью.

Молодая Анджелина Джоли со своим отцом. 1989 год. Фото Global Look Press

Карьера Анджелины Джоли в кино

Джоли впервые снялась в кино еще в детстве. У нее была эпизодическая роль в комедии «В поисках выхода». В 1995-м Анджелина появилась на экранах в фильме «Хакеры», где познакомилась с будущим мужем Джонни Ли Миллером.

Громкий актерский успех к ней пришел после выхода картины «Прерванная жизнь», где она сыграла пациентку психиатрической больницы. За этот образ Анджелина Джоли даже получила заветный «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана», премию Гильдии киноактеров США и «Золотой глобус».

В 2001 году мир увидел Джоли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Но мировая слава ее настигла после роли в боевике «Мистер и миссис Смит», где она сыграла с Брэдом Питтом. Яркая супружеская пара на экранах не оставила равнодушным никого. К тому же кинороман перерос в реальные отношения в жизни.

В 2009-м Джоли получила второй «Оскар». На этот раз за главную женскую роль в картине «Подмена». До сих пор она считается одной из главных актрис современного Голливуда.

Фото Global Look Press

Фильмография Анджелины Джоли :

«Хакеры» (1995)

«Изображая Бога» (1997)

«Джиа» (1998)

«Прерванная жизнь» (1999)

«Угнать за 60 секунд» (2000)

«Соблазн» (2001)

«Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001)

«Жизнь, или Что-то вроде того» (2002)

«Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2» (2003)

«За гранью» (2003)

«Забирая жизни» (2004)

«Небесный капитан и мир будущего» (2004)

«Лихорадка» (2004)

«Александр» (2004)

«Мистер и миссис Смит» (2005)

«Ложное искушение» (2006)

«Ее сердце» (2007)

«Беовульф» (2007)

«Подмена» (2008)

«Особо опасен» (2008)

«Солт» (2010)

«Турист» (2010)

«Малефисента» (2014)

«Лазурный берег» (2015)

«Малефисента: Владычица тьмы» (2019)

«Питер Пэн и Алиса в стране чудес» (2020)

«Вечные» (2021)

«Те, кто желает мне смерти» (2021)

Режиссерские работы Анджелины Джоли:

«Место во времени» (2007)

«В краю крови и меда» (2011)

«Несломленный» (2014)

«Лазурный берег» (2015)

«Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи» (2017)

«Без крови» (2022)

Фото Global Look Press

Пластические операции и худоба Анджелины Джоли

Джоли не скрывает, что сделала операцию по удалению молочных желез и вставила себе имплантаты. На такой шаг она решилась из-за того, что ее мама и другие родственницы умерли из-за рака груди. В 2015-м по той же причине она удалила яичники и теперь не может иметь детей.

Актриса с детства была очень худой. При росте 170 сантиметров она весит всего 47 килограммов. В 2019 году фанаты актрисы забили тревогу из-за чрезмерной худобы своей любимицы. СМИ даже предположили, что звезда страдает от анорексии. В 2024-м актриса вновь предстала на публике слишком худой, чем напугала общественность.

В 2022 году поклонники Джоли заметили, что она решилась на очередную пластику груди. Официальных подтверждений этому не было.

Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото Global Look Press

Личная жизнь Анджелины Джоли

В 1996 году Анджелина Джоли вышла замуж за коллегу Джонни Ли Миллера, с которым познакомилась на съемках фильма «Хакеры». Однако уже через год влюбленные разошлись, а официальный развод оформили лишь в 1999-м. Сама актриса признавалась, что оба были молоды и оказались не готовы к замужеству.

В 2000 году звезда расписалась в Лас-Вегасе с актером Билли Бобом Торнтоном. Их роман начался во время работы над картиной «Управляя полетами». Спустя три года они развелись и удалили с тела татуировки с именами друг друга.

Анджелина Джоли с Билли Бобом Торнтоном. Фото Global Look Press

На съемках «Мистер и миссис Смит» у Анджелины Джоли завязался роман с Брэдом Питтом, который на тот момент был женат на Дженнифер Энистон. Когда Питт оформил развод, парочка перестала скрывать свои отношения. Анджелина и Брэд стали главной парой в мировом кинематографе. Их многочисленные фанаты даже придумали для них имя Бранджелина.

В 2006 году стало известно, что актер решился на серьезный шаг и усыновил двух приемных детей Анджелины (мальчика Мэддокса и девочку Захару). Затем они усыновили еще одного ребенка — Пакса Тьена.

В 2006-м Джоли впервые стала мамой. Актриса родила дочь Шайло Нувель, а спустя два года она подарила Брэду еще и близнецов Нокса Леона и Вивьен Маршелин.

Интересно, что, несмотря на большое количество биологических и приемных детей, актеры долгое время не были официально женаты. Лишь в 2012 году по настоянию их отпрысков Джоли и Питт сыграли свадьбу. Много лет эта пара считалась образцом для подражания. Поэтому, когда в 2016-м стало известно, что звезды намерены развестись, все поклонники были в шоке.

Инициатором оказалась Анджелина, которая обвинила супруга в домашнем насилии. Почти три года длились судебные разбирательства, которые включали в себя дележку многочисленного имущества и опеку над детьми. Лишь в 2019-м их официально развели, суд оставил детей с мамой. За это время они вылили много грязи друг на друга. По признанию актрисы, она пережила большой стресс во время развода. У нее даже был паралич Белла.

После расставания с Брэдом Питтом Джоли не связывала себя ни с кем узами брака. Однако ей приписывали романы с рэпером The Weeknd, неизвестным мужчиной из сферы недвижимости и миллионером-экологом Дэвидом Майером де Ротшильдом. По последним слухам, она встречается с немецким актером Аугустом Дилем, который сыграл Воланда в российской экранизации «Мастера и Маргариты».

Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми. 2011 год. Фото Global Look Press

Увлечения Анджелины Джоли

Голливудская актриса является большой фанаткой татуировок. На ее теле 20 различных рисунков.

Съемки в Камбодже сыграли ключевую роль в жизни Джоли. Ужаснувшись жизни местных людей, она приняла решение стать послом доброй воли ООН. Анджелина регулярно совершает гуманитарные поездки, и трое ее усыновленных детей как раз оттуда.

Звезда открыла несколько благотворительных организаций, которые занимаются вопросами охраны окружающей среды и помогают сиротам. Также она активно борется за права женщин в современном мире.

Фото Global Look Press

Социальные сети Анджелины Джоли

Джоли не ведет личные страницы в социальных сетях. В 2021 году она впервые зарегистрировалась в Instagram*, и то только для благотворительных целей.

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