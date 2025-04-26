Неудачи в личной жизни и смертельная болезнь: трагичная история Анастасии Заворотнюк

Она была лицом российского кино и театра — яркая, талантливая, невероятно обаятельная. Анастасия Заворотнюк покорила миллионы зрителей выразительными ролями, но ее собственная жизнь оказалась куда драматичнее любого сценария. За ослепительной улыбкой скрывалась борьба, о которой публика узнала слишком поздно.

Провал на экзамене в театральном вузе

Анастасия родилась в 1971 году в Астрахани. Ее отец был режиссером на телевидении, а мать — актрисой, она играла в Астраханском ТЮЗе. Родители часто брали маленькую Настю с собой на работу, а в их квартире собиралась творческая интеллигенция города. Именно поэтому девочка всегда находилась в атмосфере, где знали и ценили искусство.

Еще в детстве она поняла, что ей нравится выступать на сцене. С пяти лет Настя училась в музыкальной школе и занималась танцами в хореографическом ансамбле — даже мечтала стать балериной. Однако когда пришло время выбирать профессию, девушка сделала более безопасный выбор и поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института. Но проучилась там всего год: поняла, что это направление ей совсем не подходит.

После отчисления Заворотнюк уехала в Москву поступать в театральный вуз. Получилось у нее это не с первой попытки — экзамены в ГИТИС молодая актриса провалила. Это повергло девушку в отчаяние, и она уже хотела вернуться в родную Астрахань. Но отец посоветовал ей попытать счастья в другом учебном заведении. Анастасия последовала совету и не зря — она стала студенткой Школы-студии МХАТ.

Нелегкий путь к успеху и всенародная слава «прекрасной няни»

Красивую девушку с выдающимися актерскими способностями сразу заметили преподаватели — но не зрители. Многочисленные роли в кино (в экранизации набоковской «Машеньки», а также в фильмах «Лихая парочка», «Матросская тишина», «Еще Ван Гог» и «Наследник») прошли незамеченными широкой публикой. Чуть более успешна Анастасия была в театральной карьере. Сразу после окончания вуза ее зачислили в труппу знаменитой «Табакерки», где она служила на протяжении 10 лет, сыграв в общей сложности в 29 спектаклях. Но блистательную славу принесла ей вовсе не театральная роль.

На протяжении 12 лет зрители почти не замечали актрису. Все поменялось летом 2004 года: тогда Заворотнюк позвонили и пригласили на пробы. Для какого проекта искали актрису, люди на другом конце провода не уточнили. Анастасия отправилась на кастинг без воодушевления. Каково же было ее удивление, когда ее утвердили на главную роль. Так Заворотнюк стала исполнительницей роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня» — ремейке американского телевизионного хита The nanny («Няня»).

Фото Кадр из сериала «Моя прекрасная няня» / «Амедиа», Sony Pictures Television International

Коллегами актрисы стали Сергей Жигунов, исполнивший роль работодателя Вики и отца семейства, Ольга Прокофьева, сыгравшая расчетливого финансового директора Жанну Аркадьевну, и Борис Смолкин, воплотивший образ дворецкого Константина Николаевича.

Телезрителям сразу полюбилась находчивая и остроумная няня Вика. Многие зрители хотели видеть в ней себя, ведь героиня преодолела все неурядицы, добилась успеха и обрела семейное счастье. По мнению многих, Заворотнюк идеально подходила для роли никогда не унывающей, искренней, наивной, но и по-своему умной девушки. Вскоре Анастасию стали узнавать на улицах. Для юных фанатов сериала производители даже начали выпускать канцелярскую продукцию и календари с портретами актрисы. Ее стали приглашать на популярные передачи в качестве гостьи, а через некоторое время Заворотнюк сама стала ведущей нескольких телепередач.

Неудачные браки и выкидыш

Как и в случае с карьерой, в отношениях артистка тоже не сразу нашла свою судьбу. Первым мужем актрисы стал российский бизнесмен Олаф Шварцкопф, но брак с ним не продлился и года. Есть версия, что на расставание повлияла трагедия: во время отношений с Шварцкопфом у девушки случился выкидыш, от которого она долго не могла оправиться. От второго мужа — бизнесмена Дмитрия Стрюкова — Анастасия родила двоих детей — Анну и Майкла. Но и этот союз оказался невечен. После десяти лет брака супруги развелись. В 2006 году у Заворотнюк случился роман с коллегой по съемочной площадке Сергеем Жигуновым, который ради отношений с актрисой даже оставил жену. Пара была вместе два года, после расставания Жигунов вернулся в семью.

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов. Фото Виктор Клюшкин, Global Look Press

С Жигуновым Заворотнюк рассталась весной 2008 года, а уже в сентябре того же года огорошила поклонников новостью — она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В октябре 2018 у супругов родилась дочь Мила. На момент рождения третьего ребенка артистке было уже 47 лет. Это дало почву для слухов, что Заворотнюк прибегла к услугам суррогатной матери. Те, кто верил в то, что Анастасия сама выносила дочь, тревожились за ее здоровье, ведь в таком возрасте беременность и роды могли стать большим стрессом для организма. Увы, беспокойство поклонников оказалось небеспочвенным.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото Зураб Джавахадзе, Известия

Тяжелая болезнь и смерть

Разговоры о серьезной болезни актрисы начались в конце лета 2019 года. На тот момент она уже продолжительное время не появлялась на публике: не играла в спектаклях и не посещала светские рауты. Сначала представители Заворотнюк опровергали эту информацию, но в октябре печальные слухи подтвердили родные артистки. У нее диагностировали глиобластому — одну из самых агрессивных разновидностей рака. Обычно пациенты с таким диагнозом живут не более двух лет. Анастасия боролась с болезнью пять лет. На протяжении всего этого времени в СМИ периодически появлялись утки с ложной информацией: то писали, что актриса поправилась, то сообщали, что она скончалась. На самом деле, как журналисты, так и поклонники очень мало знали о том, как проходит лечение Заворотнюк. Родные тщательно скрывали ее местонахождение, чтобы ей не докучали назойливые папарацци в такой сложный период. Петр Чернышев до самого конца охранял покой супруги и ее право на личную жизнь — до сих пор в сети нет ни одной фотографии, где Анастасия запечатлена в невыгодном свете.

Фото Эдуард Корниенко, Известия

Несмотря на все усилия врачей и стойкость самой Анастасии, 29 мая 2024 года ее не стало. Ей было всего 53 года. Похоронили актрису на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище рядом с могилами актеров Нины Руслановой и Николая Сличенко. Заворотнюк немного не дождалась рождения внука Марселя. Мальчик, чьей матерью является старшая дочь актрисы Анна, появился на свет 2 апреля 2025 года — за день до дня рождения своей звездной бабушки.