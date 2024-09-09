«Чувство юмора, как и чувство голода, не атрофируется»: 10 ярких цитат Александра Маслякова
Александр Васильевич Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, основатель и владелец телевизионного творческого объединения «АМиК», которое является организатором и производителем популярной телевизионной передачи «КВН».
Как сообщает ряд СМИ, последние два года Александр Васильевич Масляков боролся с онкологией. Легендарный телеведущий отошел от работы в КВН еще в 2022 году из-за неоперабельной опухоли в легких, которую у него нашли после перенесенного ковида. Последние полгода Александр Васильевич был в плохом состоянии. Он с трудом разговаривал, тяжело дышал. Ситуацию осложняли и последствия коронавирусной инфекции — ей ведущий переболел дважды.
8 сентября официальный Telegram-канал КВН сообщил, что Александр Васильевич Масляков скончался в возрасте 82 лет.
«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», — говорится в публикации.
Вспоминаем самые известные высказывания ведущего, подарившего миру юмористическую программу, которая стала настоящим символом российского ТВ.
10 ярких цитат Александра Маслякова
«Чувство юмора, как и чувство голода, не атрофируется».
***
«Я говорю — не ах, у меня в КВН ребята лучше шутят».
***
«У нас профессионально никто не играет, это все художественная самодеятельность».
***
«Вы как-то за скобками оставляете масштабы увлечения людей вот этим нехитрым занятием, которое называется КВН».
***
«Научиться шутить — это все нужно в жизни, необходимо в жизни».
***
«Интернет — это большая помойка такая. Причем помойка анонимщиков».
***
«Я так хорошо устроился в жизни, что работа приносит мне удовольствие, мне не надо от нее отдыхать».
***
«Нельзя у нас вообще зло шутить над человеком. Даже если он этого заслуживает. А все остальное — пожалуйста. Главное — без грязи. Шутки должны быть экологически чистыми».
***
«Я великий и ужасный. Но имейте в виду: в КВН ведущий — стрелочник. Это служебная функция».
***
«Какова жизнь, такие и глаза. Больше свободы — меньше свободы. У нормальных людей все в глазах отражается, и изменения потому закономерны».
«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Александра Васильевича.