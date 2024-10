Биография певицы Адель: «Оскар», «Грэмми» и похудение на 45 килограммов

История певицы из Лондона, которая покорила мир своим голосом.

Адель Лори Блу Эдкинс

Дата рождения: 5 мая 1988 года.

Место рождения: Лондон (Англия).

Вид деятельности: певица.

Детство и юность Адель

Адель Лори Блу Эдкинс родилась 5 мая 1988 году в Лондоне (Англия). Певица носит фамилию своей матери, так как отец ушел из семьи, когда ей было два года. Воспитанием дочери занималась ее мама Пенни Эдкинс.

Девочка с раннего детства тянулась к творчеству. Как и все ее сверстницы, она обожала группу Spice Girls. Адель любила петь, но о музыкальной карьере не мечтала, так как комплексовала из-за лишнего веса.

Когда ей было 13 лет, Эдкинс открыла для себя таких артистов, как Дасти Спрингфилд, Элла Фицджеральд и Этта Джеймс. Эти музыканты вдохновили ее стать артисткой, так как они все имели лишний вес. Адель поняла, что внешность — не главное.

Девушка попросила у матери подарить ей гитару. Научившись играть на инструменте, Эдкинс поступила в престижную школу искусств BRIT в Лондоне. Ранее в этом образовательном учреждении учились Эми Уайнхаус, Леон Льюис и Кейт Нэш. Здесь певица научилась играть еще и на фортепиано.

Фото Getty Images

Музыкальная карьера Адель

Когда Адель было 18 лет, ее школьный друг выложил в соцсети MySpace демоверсию песни, которую Эдкинс записывала для школьного проекта. Запись услышал продюсер британского лейбла XL Recording Ричард Рассел. Он предложил начинающей певице контракт. В результате этого сотрудничества в 2008 году вышел ее первый трек Hometown Glory («Великолепия родного города»). Композиция принесла ей статуэтку «Грэмми».

Дебютный альбом «19» (2008) стал платиновым, а хит из пластинки Chasing Pavements («Погоня по тротуарам») трижды был платиновым. В 2011-м Адель презентовала второй диск под названием «21».

Осенью 2015 года певица выпустила клип на песню Hello («Привет»). Над роликом работал Каннский лауреат Ксавье Долан. За сутки видео на YouTube посмотрело более 23,5 миллиона человек.

В 2011-м вышла песня Someone Like You («Такого, как ты»). Презентация состоялась во время церемонии вручения наград Brit Awards в Лондоне. Трек сразу же занял первое место хит-параде Великобритании. В этом же году издание Billboard назвало Адель артисткой года, а Time — одной из самых влиятельных мировых персон.

В 2012-м британская певица записала композицию Skyfall, ставшая саундтреком к фильму о Джеймсе Бонде «007: Координаты «Скайфолл». Трек получил «Оскар» и «Золотой глобус».

В общей, сложности у Адель — 15 статуэток «Грэмми», а также многочисленные победы на таких престижных премиях, как MTV Video Music Awards, Billboard Awards, BRIT Awards, American Music Awards.

Спортивный агент Рич Пол и певица Адель. Фото Getty Images

Личная жизнь Адель

С 2011 по 2019 год Адель встречалась с бизнесменом Саймоном Конекки. В 2012-м у пары родился сын, которого назвали Анджело Джеймс Конекки. В 2017-м певица и предприниматель тайно сыграли свадьбу в Лос-Анджелесе. Но уже через два года артистка объявила о разводе.

В 2021 году обладательница «Оскара» начала встречаться со спортивным агентом, директором Klutch Sports Group Ричем Полом. В число его клиентов входят Леброн Джеймс, Бен Симмонс, Дрэймонд Грин. В 2024-м Адель и Пол тайно поженились.

Фото Getty Images

Внешность Адель

В начале карьеры 19-летняя Адель весила около 113 килограммов. Чтобы скрывать недостатки фигуры, певица носила только одежду оверсайз: бесформенные кардиганы и объемные кофты.

В 2011 году Адель попала в скандал. Издание Vogue разместило фото артистки на обложке, правда, на снимке было только ее лицо, обрамленное кудрями, чтобы скрыть щеки. Внутри журнала не было ни одного снимка исполнительницы хита Hometown Glory. Vogue обвинили в фэтшейминге (действия, унижающие или высмеивающие человека за ожирение).

Изменить свой стиль певица решила, когда начала зарабатывать хорошие деньги. Она стала носить платья длины макси, которые визуально вытягивали силуэт.

В 2020 году после развода с первым мужем артистка изменилась до неузнаваемости. Девушка скинула 45 килограммов. После чего она начала смело носить мини. Секретом своего преображения Адель назвала правильное питание и регулярный спорт.

Фото Getty Images

Проблемы Адель со слухом

Британская певица сообщила, что летом и осенью 2024 года перенесла сильное воспаление и частично оглохла на одно ухо из-за бактериальной инфекции. По словам артистки, она заразилась в августе во время пребывания в Мюнхене, а течение болезни оказалось намного неприятнее родов.

«У меня никогда не было ничего такого. Это самая болезненная вещь, которая когда-либо случалась со мной. Это хуже, чем роды. Это редкая водная бактерия, ее очень трудно вылечить», — привело слова Адель издание Daily Mail в октябре 2024 года. Певица также пояснила: «Я несколько дней принимала не те антибиотики, но затем они дали мне те, которые начали работать. Я несколько раз хотела отрезать себе ухо. Теперь боли больше нет, что здорово, но я немного оглохла на левое ухо».

Фото Getty Images

Связь Адель со спортом

Адель родилась в районе Северного Лондона — Тоттенхэм, певица поддерживает одноименный футбольный клуб. «Тоттенхэм Хотспур» входит в число лидеров английской премьер-лиги и часто становится мишенью фанатов других команд из-за отсутствия трофеев.

Адель и «Тоттенхэм» обмениваются сообщениями в соцсетях по важным событиям. Певица также поддерживает сборную Англии. Исполнительница прерывала концерты для просмотра значимых спортивных соревнований — не только футбола. Так, в начале августа 2024 года британка взяла паузу во время выступления на стадионе в Мюнхене перед 80 тысячами зрителей для трансляции финального забега женщин на 100-метровке на Олимпийских играх в Париже.

10 лучших песен Адель по версии Apple

Someone Like You

Set Fire to the Rain

When We Were Young

Easy On Me

Rolling in the Deep

Hello

All I Ask

Love In The Dark

Make You Feel My Love

Send My Love

Социальные сети Адель

*Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.