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Звезду сериала «Во все тяжкие» арестовали за нападение со шлангом на соседку
Жизнь и общество

9 сентября 2025, 16:00

2 мин.

Звезду сериала «Во все тяжкие» арестовали за нападение со шлангом на соседку

Мария Задорожная
Автор
Фото Amanda Edwards, Getty Images

Актера Рэймонда Круса, известного по роли наркобарона в сериале «Во все тяжкие», арестовали в США за нападение со шлангом на соседку. Он находился под стражей в течение пяти часов, пишет People.

«Между Крусом и пострадавшей произошел спор, в ходе которого он предположительно брызнул водой в сторону жертвы», — рассказал офицер полиции Дэвид Куэльяр.

Агент Круса Рафаэль Берко в беседе с газетой подчеркнул, что перед случившимся актер мыл машину перед домом. В это время минивэн с тремя женщинами слишком быстро и близко припарковался к нему. Крус попросил женщин перепарковаться, потому что подумал, что может намочить их машину. Девушки отказались.

Актер продолжил мыть свою машину, но его начали снимать на видео. Когда он обернулся, чтобы попросить не снимать, вода в шланге была все еще включена и попала на чужое авто.

«А потом, хотите верьте, хотите нет, одна из них вызвала полицию. И каким-то образом на кого-то, кто никогда в жизни не был арестован, на кого-то, кто 15 лет играл роль детектива по расследованию мелких и особо тяжких преступлений, просто на соседа надели наручники и отправили в тюрьму», — сказал Берко.

Агент добавил, что в течение всех пяти часов пребывания Круса в полицейском управлении Лос-Анджелеса правоохранители были вежливы с ним. Актера освободили из-под стражи под подписку о невыезде. 1 октября Рэймонд должен предстать перед судом.

Рэймонд Крус родился 10 сентября 1964 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Он также известен по ролям в телесериалах «Ищейка» и «Особо тяжкие преступления» и спин-оффе/приквеле «Лучше звоните Солу». Всего на его счету более 80 проектов.

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