Звезду «Мстителей» Джереми Реннера обвинили в насилии

38-летняя китайская режиссер и модель И Чжоу обвинила 54-летнего американского актера Джереми Реннера в непристойном поведении и насилии, пишет New York Post.

По ее словам, во время работы над документальным фильмом «Хроники Disney» актер отправлял ей интимные фото и сообщения, а затем их переписка переросла в роман. Чжоу утверждает, что они заключили соглашение, по которому Реннер должен был помогать с продвижением проекта, но этого не произошло.

Она добавила, что отношения, которые актер старался скрывать, не принесли ей ни счастья, ни покоя: он продолжал присылать непристойные снимки, это беспокоило модель. Однажды на рабочей встрече у него дома, по словам Чжоу, Реннер сильно напился и стал агрессивен. Девушка заперлась в комнате и отправила друзьям геолокацию. В течение примерно двух часов он кричал, а на просьбу вести себя прилично якобы отреагировал угрозой вызвать иммиграционную службу.

В комментарии Page Six Реннер назвал обвинения «неточными» и «не соответствующими правде». По его версии, именно Чжоу преследовала его, отправляя множество нежелательных сообщений. Он подтвердил, что однажды встречался с ней и давал интервью для ее фильма, но называет это короткой встречей по взаимному согласию.