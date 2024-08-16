Звезда «Великолепного века» впервые снимется в российском фильме

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые снимется в российском фильме, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, актер согласился участвовать в проекте со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузилем Минекаевым. Сцены с Озчивитом будут сниматься в Альметьевске.

Также в публикации говорится, что, предположительно, один съемочный день иностранного актера может обходиться в сумму от 1,5 до 3 миллионов рублей.

При этом ранее сообщалось, что Бурак Озчивит приедет на гастроли в Россию осенью. Артист поучаствует в серии концертов «Музыка турецких сериалов».