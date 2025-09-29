Звезда сериала «Ландыши» впервые стал отцом

30-летний звезда сериала «Ландыши» Сергей Городничий впервые стал отцом. У него родился сын.

В своем блоге актер опубликовал трогательное видео, снятое в родильном доме. Сергей находился рядом с супругой, поддерживал во время схваток. Актер не смог сдержать слез, когда услышал первый крик малыша. После родов Городничий взял сына на руки и нежно прижал его к себе.

«23.09.2025 мы стали родителями Городничего Льва Сергеевича», — подписал видео актер.

Известно, что Сергей Городничий сделал предложение возлюбленной Валерии в мае 2025 года. В июне 2025 года пара связала себя узами брака. Познакомились новоиспеченные родители на съемочной площадке: девушка работала помощницей ассистента по актерам.