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Женская боксерская обувь стала новым модным трендом
Жизнь и общество

Сегодня, 18:45

1 мин.

Женская боксерская обувь стала новым модным трендом

Мария Задорожная
Автор
Japan VH Shoes
Фото Личный аккаунт Emili Sindlev, соцсети
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Французский Vogue назвал довольно неожиданный модный тренд. Издание уверяет, что в настоящее время популярность набирают женские боксерские кроссовки. Отмечается, что подобные фасоны продемонстрировали в своих новых коллекциях такие известные бренды, как Dior, Adidas и Miu Miu.

Эксперты Vogue добавили, что женская боксерская обувь оснащена шнуровкой, выглядит как кроссовки на плоской подошве и с высоким голенищем. Ее предлагают сочетать с шортами, юбками и платьями. Кроме того, боксерские кроссовки можно носить в любое время года.

Более того, постепенно боксерская обувь начинает появляться в гардеробе фэшн-инфлюенсеров. Редакторы журнала полагают, что данная данная разновидность достигнет пика популярности в 2025 году, к тому времени бренды выпустят кроссовки разных ценовых сегментов.

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