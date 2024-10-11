Женская боксерская обувь стала новым модным трендом

Французский Vogue назвал довольно неожиданный модный тренд. Издание уверяет, что в настоящее время популярность набирают женские боксерские кроссовки. Отмечается, что подобные фасоны продемонстрировали в своих новых коллекциях такие известные бренды, как Dior, Adidas и Miu Miu.

Эксперты Vogue добавили, что женская боксерская обувь оснащена шнуровкой, выглядит как кроссовки на плоской подошве и с высоким голенищем. Ее предлагают сочетать с шортами, юбками и платьями. Кроме того, боксерские кроссовки можно носить в любое время года.

Более того, постепенно боксерская обувь начинает появляться в гардеробе фэшн-инфлюенсеров. Редакторы журнала полагают, что данная данная разновидность достигнет пика популярности в 2025 году, к тому времени бренды выпустят кроссовки разных ценовых сегментов.