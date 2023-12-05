Жена звезды сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» опубликовала семейное фото

Жена актера Рузиля Минекаева Азиза Бекманова опубликовала фото, на котором семейная пара запечатлена с сыном.

Фото Соцсети

Рузиль Минекаев получил широкую известность благодаря сериалу Wink и START «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он сыграл Марата.

Актер рассказывал в интервью: «Когда я прочитал сценарий, первые пять серий, я понял, что безумно хочу сыграть Марата. Я думал: Господи, я очень хочу, чтобы меня утвердили в этот сериал на эту роль! Я настолько тащусь от этого проекта! В нем классно все — от режиссуры до монтажа, света, музыки, костюмов и так далее. Я так говорю не потому, что имею к нему отношение — если бы я в нем не снимался, я точно так же всем бы его советовал. Это просто очень крутой проект!».

Азиза Бекманова тоже актриса. Ее можно увидеть в эпизодических ролях в проектах «И снова здравствуйте!», «Два холма» и «Сеструха».