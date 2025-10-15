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Жена Брюса Уиллиса рассказала, как дети переносят болезнь отца
Жизнь и общество

15 октября 2025, 15:35

1 мин.

Жена Брюса Уиллиса рассказала, как дети переносят болезнь отца

Мария Задорожная
Автор
Фото Личный аккаунт Скаут Уиллис, соцсети

Эмма Хеминг, жена Брюса Уиллиса, рассказала в интервью Vogue, что их дочерям тяжело переносить болезнь отца. По ее словам, Брюс пропускает важные моменты в жизни и взрослении Мейбл (13 лет) и Эвелин (11 лет).

«Думаю, у них все хорошо, учитывая все обстоятельства. Но это тяжело. Дочери скорбят. Они так сильно скучают по отцу. Он пропускает важные этапы. Это тяжело для них. Но дети стойкие», — поделилась актриса.

Хеминг также призналась, что не уверена, смогут ли она и дочери восстановиться после того, как столкнулись с болезнью отца. Она отметила, что ранее ей было неприятно слышать разговоры о деменции мужа, так как люди не до конца понимают, через что проходит их семья.

В феврале 2023 года семья звезды «Крепкого орешка» заявила, что первый диагноз — афазия — оказался неверным, и у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь постепенно снижает когнитивные функции. Уиллис перестал узнавать свою мать и бывшую супругу — актрису Деми Мур, с которой он сохранил дружеские отношения после развода.

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