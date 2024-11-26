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Жена Александра Буйнова опровергла что у него рак последней стадии
Жизнь и общество

Сегодня, 14:25

1 мин.

Жена Александра Буйнова опровергла информацию о его болезни

Мария Задорожная
Автор
Александр Буйнов
Фото Анатолий Ломохов, Global Look Press
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Сегодня, 26 ноября, в ряде российских СМИ появилась новость о том, что 74-летнему певцу Александру Буйнову присвоили паллиативный статус. У артиста, который никогда не скрывал, что страдал онкологией, диагностировали последнюю, терминальную, стадию рака предстательной железы. Однако жена певца и его помощница опровергли данные слухи.

«Вы что, шутите, что ли? Я не могу понять... У меня даже нет слов откомментировать. Человек работает. Вчера из Кремля приехал. Завтра снова выступает. У него все отлично», — заявила Елена Буйнова в беседе с АиФ.

Помощница Буйнова, Елена Козырь, также подтвердила слова супруги артиста.

«Конечно, это неправда. Такое уже не первый раз! Непонятно кто и зачем это выдумывает, с какой целью размещает. У нас очень насыщенный график. Расписан каждый день. Александр Николаевич чувствует себя отлично. Скорее всего, и на Новый год он будет работать», — рассказала она KP.RU.

Также сообщается, что накануне Александр Буйнов выступил в Кремлевском дворце на концерте памяти поэта Роберта Рождественского.

Примечательно то, что в октябре Александр Николаевич уже опровергал появившиеся слухи о рецидиве онкологического заболевания. Тогда он заявил недоброжелателям, что «здоров».

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