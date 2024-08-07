Жан-Клод Ван Дамм повторил свое культовое фото спустя 36 лет

63-летний актер, режиссер, сценарист, постановщик боевых сцен и продюсер Жан-Клод Ван Дамм опубликовал коллаж из снимков в социальных сетях. Звезда фильма «Кровавый спорт» повторил свое знаменитое фото спустя 36 лет. При этом артист отметил, что не переживает из-за возраста и не собирается останавливаться.

«27 или 63, работа никогда не прекращается. Возраст — всего лишь цифра, когда живешь в мире боевых искусств. Дисциплина, сосредоточенность и сердце воина. Давайте продолжать творить историю вместе», — написал актер в публикации.

В детстве Ван Даммзанимался балетом, из-за чего его дразнили и били в школе. Актер рос застенчивым ребенком и не мог дать отпор обидчикам. Но однажды отец записал его в секцию восточных единоборств. По словам артиста, это стало переломным моментом в его жизни, он очень благодарен отцу за такое решение.