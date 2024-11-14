Зарубежные СМИ: знаменитости, имеющие связи с Пи Дидди, платят его жертвам за молчание

Некоторые знаменитости опасаются разоблачения своих связей с рэпером Шоном Комбсом, более известным как Пи Дидди. Поэтому они платят деньги его жертвам за молчание. Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на заявление американского певца Рэя Джея.

Ранее Deadline информировал, что против Пи Дидди было подано шесть новых исков. В этих исках впервые фигурируют обвинения в адрес других неназванных знаменитостей, которые также были на его известных вечеринках.

«Рэй Джей заявил, что с ним связались несколько знаменитостей, которые напуганы своей связью с Дидди. Они обращаются к некоторым из предполагаемых жертв и платят им за молчание», — говорится в публикации.

Напомним, что Пи Дидди обвиняют в различных тяжких преступлениях. Предполагается, что они совершались в период с 2000 по 2022 год в таких городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас, на его громких «белых вечеринках».