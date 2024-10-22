Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Зарубежные СМИ: Джастин Бибер почти не ест на фоне скандала с Пи Дидди
Жизнь и общество

Сегодня, 17:45

1 мин.

Зарубежные СМИ: Джастин Бибер почти не ест на фоне скандала с Пи Дидди

Мария Задорожная
Автор
Джастин Бибер
Фото соцсети
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Певец Джастин Бибер сильно похудел и практически не ест на фоне скандала с рэпером и продюсером Пи Дидди (Шоном Комбсом), сообщает RadarOnline со ссылкой на инсайдеров.

«Парень почти не ест, достаточно взглянуть на него, чтобы понять это», — сказал источник.

Также анонимный собеседник издания заявил, что 30-летний артист боится, что СМИ опубликуют информацию о его связях с Пи Дидди, с которым Бибер сотрудничал с 13 лет. Супруга музыканта, Хейли, помогает мужу преодолеть непростой период. Однако она хочет, чтобы Бибер прошел курс психотерапии на фоне разразившегося скандала.

Издание напомнило, что после ареста Комбса в интернете всплыло видео, где 15-летний Джастин проводит «48 часов с Дидди». В ролике продюсер называет свои знаменитые белые вечеринки «мечтой подростка», но что именно они будут делать, не уточняет. После в прессе возникли слухи, что в подростковом возрасте Джастин Бибер подвергся насилию со стороны Пи Дидди.

Пи&nbsp;Дидди. «Белый список»: раскрыты имена звезд, которые посещали вечеринки Пи Дидди

Новости холдинга
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
Болел за «Спартак», получал меньше всех в «Динамо», любил омара под майонезом. Десять малоизвестных фактов о Льве Яшине
Трамп впервые за два месяца обгоняет Харрис по прогнозам на победу. Что пишут СМИ
В Госдуме размещение сил сдерживания на Украине назвали ее финалом
«Сбер» повысил ставки по ипотеке и возобновил выдачу семейных ипотечных кредитов
Бывший футболист Форлан в 45 лет сыграет на теннисном турнире в Уругвае

Olimpbet awards

Последние новости
17:25
У кинопродюсера Харви Вайнштейна обнаружили рак костного мозга
17:00
Пи Дидди требует через суд запретить публично разглашать данные по его делу
21 окт 14:05
Джастин Бибер впервые вышел на сцену на фоне скандала с Пи Дидди
18 окт 16:10
Бывший бэк-вокалист Little Big Антон Лисcов экстренно госпитализирован
18 окт 15:50
Умерла звезда шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина