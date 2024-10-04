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Зарубежные СМИ: Джастин Бибер готов рассказать о вечеринках Пи Дидди
Жизнь и общество

Сегодня, 20:45

1 мин.

Зарубежные СМИ: Джастин Бибер готов рассказать о вечеринках Пи Дидди

Мария Задорожная
Автор
Джастин Бибер
Фото Global Look Press
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Издание In Touch Weekly со ссылкой на анонимный источник сообщает, что Джастин Бибер готов рассказать о «персональном аду», который творился с ним на вечеринках Пи Дидди.

«Дидди устроил ему настоящий персональный ад. Сейчас он сосредоточен на своей жене Хейли и их месячном сыне Джеке, но, если разговор об этом может помочь другим, он, вероятно, это сделает. Он хочет разорвать порочный круг. Последнее, что Джастин хочет делать, — это заново переживать или даже обсуждать свою сложную дружбу с Дидди. Но он начал говорить об этом с друзьями», — говорится в публикации.

Однако каких-либо официальных заявлений со стороны певца или его представителей не поступало.

Напомним, что арест Шона Комбса, известного как Пи Дидди, вызвал большой резонанс. Ему выдвинуты обвинения в особо тяжких преступлениях.

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