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Зарубежные СМИ: Дочь Брюса Уиллиса заявила, что ее отец больше не может говорить
Жизнь и общество

7 февраля 2025, 12:25

1 мин.

Зарубежные СМИ: Дочь Брюса Уиллиса заявила, что ее отец больше не может говорить

Мария Задорожная
Автор
Брюс Уиллис
Фото Личный аккаунт Брюса Уиллиса, соцсети

В СМИ активно распространяется информация, что Брюсу Уиллису становится все хуже на фоне диагностированной в 2023 году лобно-височной деменции. Утверждается, что актер перестал говорить и об этом журналистам рассказала Таллула — старшая дочь актера и его предыдущей жены Деми Мур.

Но средняя дочь актеров Румер в интервью британской программы «Loose Women» заверила, что Уиллис не страдает от каких-либо серьезных осложнений, он находится в стабильном состоянии.

«У него все отлично, потому что он видит, что мы все одна семья. Мы очень близки, думаю, что самое прекрасное — это то, как мы сплачиваемся, так мило. Мы действительно одно целое», — сказала девушка.

Откуда появились слухи о том, что Брюс Уиллис больше не может говорить, неизвестно. Ведь младшая дочь звездной пары не давала никаких интервью и не публиковала подобных постов в соцсетях.

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