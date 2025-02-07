Зарубежные СМИ: Дочь Брюса Уиллиса заявила, что ее отец больше не может говорить

В СМИ активно распространяется информация, что Брюсу Уиллису становится все хуже на фоне диагностированной в 2023 году лобно-височной деменции. Утверждается, что актер перестал говорить и об этом журналистам рассказала Таллула — старшая дочь актера и его предыдущей жены Деми Мур.

Но средняя дочь актеров Румер в интервью британской программы «Loose Women» заверила, что Уиллис не страдает от каких-либо серьезных осложнений, он находится в стабильном состоянии.

«У него все отлично, потому что он видит, что мы все одна семья. Мы очень близки, думаю, что самое прекрасное — это то, как мы сплачиваемся, так мило. Мы действительно одно целое», — сказала девушка.

Откуда появились слухи о том, что Брюс Уиллис больше не может говорить, неизвестно. Ведь младшая дочь звездной пары не давала никаких интервью и не публиковала подобных постов в соцсетях.