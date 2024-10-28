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Юрий Пономаренко из сериала Глухарь умер: что известно о его смерти
Жизнь и общество

Сегодня, 16:50

1 мин.

Умер актер из сериала «Глухарь» Юрий Пономаренко

Мария Задорожная
Автор
Фото Кадр из сериала «Морозова»
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В возрасте 49 лет умер актер Юрий Пономаренко, известный по роли оперативника в сериале «Глухарь», передает РЕН ТВ.


«Утром 27 октября в квартире на Высоковольтном проезде было обнаружено тело мужчины. Его смерть носит естественный характер», — говорится в публикации.

Сообщается, что актера обнаружили с травмой головы, которую он, вероятнее всего, получил при падении. По информации телеграм-канала Mash, следов криминала или записки не найдено, а обстановка в квартире не нарушена. Со слов близких, Юрий злоупотреблял алкоголем.

Юрий Пономаренко родился 7 марта 1975 года. Окончил Екатеринбургский театральный институт. А с 1997 года работал в Театре Романа Виктюка, где сыграл в спектаклях «Мастер и Маргарита» и «Кот в сапогах».

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