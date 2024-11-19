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Юрий Куклачев опроверг слухи о госпитализации
Жизнь и общество

Сегодня, 14:35

1 мин.

Юрий Куклачев опроверг слухи о госпитализации

Мария Задорожная
Автор
Юрий Куклачев
Фото Сергей Петров, news.ru, Global Look Press
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75-летний дрессировщик кошек Юрий Куклачев опроверг информацию о своей госпитализации. В беседе с 360.ru он заявил, что его визит к врачам имеет плановый характер.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Куклачева госпитализировали в кардиоцентр в Москве из-за проблем с сердцем. Там ему назначили обследование и курс терапии после перенесенного весной инфаркта.

«Это вообще кошмар, сразу пишут! Мне нужно обследоваться каждый год. И уже шум сразу: в больницу забрали... Я-то работаю, люди билеты начнут покупать. Перепугают их всех теперь. Я здоров, но после такого инфаркта нужно обязательно обследоваться. На три дня пришел сюда, это элементарно. Так и напишите: работает он! Пусть берут билеты, я в больницу своими ногами пришел», — сказал Куклачев.

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