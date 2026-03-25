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Юрист ответил, какой штраф грозит жильцам за мусор в подъезде
Жизнь и общество

25 марта, 17:10

1 мин.

Юрист ответил, какой штраф грозит жильцам за мусор в подъезде

Кристина Гергис
Автор
Мусор в подъезде
Фото Aleksandra Nigmatulina, iStock

Юрист Евгений Минков в беседе с изданием Readovka сообщил, что россиянам грозит административная ответственность за оставленный мусор в подъезде. Это нарушение предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Действующее законодательство запрещает размещать в подъездах любые бытовые отходы, которые образуются в процессе жизнедеятельности человека. Это касается как остатков пищи, так и упаковочных материалов, бытового мусора после уборки или ремонта. Если оставленный мусор пожароопасен, размер штрафа может возрасти до 15 тысяч рублей.

Эксперт уточняет, что запрет касается не только мусора, но и личных вещей жильцов — старой мебели, бытовой техники или упаковочных коробок. Хранение таких предметов без согласования с управляющей компанией может обернуться штрафом до 20 тысяч рублей. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда посторонние предметы мешают эвакуации соседей, виновнику грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Минков также отметил, что управляющая компания имеет право самостоятельно очистить подъезд от посторонних предметов, которые создают угрозу безопасности жильцов. Для привлечения соседа к ответственности за нарушение достаточно обратиться в управляющую компанию и предоставить фотодоказательства нарушения.

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