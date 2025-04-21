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Юмористка Елена Степаненко завершила карьеру
Жизнь и общество

Сегодня, 13:40

1 мин.

Юмористка Елена Степаненко завершила карьеру

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Елена Степаненко
Фото Максим Бурлак, Russian Look, Global Look Press
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Бывшая супруга комика Евгения Петросяна, заслуженная артистка России Елена Степаненко приняла решение завершить свою карьеру в качестве юмористки. Об этом сообщает портал КП.

По информации источника, в настоящее время Степаненко наслаждается «заслуженным отдыхом». Чаще всего артистка находится в Москве, но много времени проводит и в США, где живет ее старшая дочь Викторина, которая оказала матери поддержку после развода с Петросяном.

Как отмечает портал, в феврале 2025 года Степаненко закрыла свое российское индивидуальное предпринимательство, основанное ею в 2001 году. В документах указана причина — «принятие предпринимателем соответствующего решения». Через это ИП артистка осуществляла концертную деятельность и принимала участие в различных шоу.

Тем не менее портал не исключает возможность того, что Степаненко может вернуться на сцену, когда почувствует скуку от отдыха. В 2018 году она разошлась с Евгением Петросяном, а в 2020 году ее шоу на канале «Россия» было закрыто из-за низких рейтингов. С 2021 года артистка почти не выходит на сцену.

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