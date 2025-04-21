Врачи запретили Михаилу Боярскому месяц выходить на сцену

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский сломал ребро и ушиб несколько грудных позвонков. Он упал во время спектакля в Санкт-Петербурге, пишет SHOT.

Как стало известно источнику, актер оступился за кулисами и упал с высоты нескольких метров на спину. Его госпитализировали с травмами и ушибами.

Лариса Луппиан, супруга Михаила Боярского, а также художественный руководитель Театра имени Ленсовета и народная артистка России, рассказала ТАСС о состоянии здоровья своего мужа. Она сообщила, что врачи рекомендовали актеру воздержаться от выхода на сцену в течение месяца.

«Вообще, врачи ему сказали, что месяц они ему не разрешают на сцену выходить, но мы, артисты, такие, знаете: врачи нам одно говорят, а мы делаем другое», — сказала супруга народного артиста РСФСР.

Луппиан также отказалась комментировать точные сроки возвращения Боярского к выступлениям, подчеркнув, что решение будет зависеть от его самочувствия.