Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество

Сегодня, 10:16

Vottovaara Mountain Race 2023 пройдет в Карелии 9 и 10 сентября

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Vottovaara Mountain Race.

9 и 10 сентября в Карелии на трассе по горе Воттоваара пройдет Vottovaara Mountain Race 2023. Забеги состоятся на 14 км, 55 км, 50 миль и 100 миль, а для детей и подростков — на 1 или 3 км соответственно. Организаторы ожидают около 1500 участников.

Беговой уик-энд откроет Vottovaara Mountain Race 100 миль 9 сентября, где атлетам необходимо будет преодолеть 160 км с набором высоты около 2000 м, а лимит на прохождение дистанции составит 27 часов.

10 сентября состоится забег на 50 миль по кольцевой дистанции с набором высоты около 1000 м. А также в этот день пройдет забег на 55 км (набор высоты около 700 м и обязательный забег на гору Воттоваара). Последними на старт выйдут участники забега на 14 км, которые преодолеют радиальную дистанцию с кольцом по Мраморному карьеру.

По итогам соревнований участники получат денежное вознаграждение и подарки.

0
Читайте также
Глав лесного хозяйства и «Авиалесоохраны» Тувы отстранили из-за смертельного ДТП
Украинцев предупредили о коммунальном коллапсе из-за отсутствия газа
Украину предупредили об угрозе попадания в демографическую «спираль смерти»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Косметолог рассказала о пользе безводной косметики
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости