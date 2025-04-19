Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Vogue назвал модную замену белой рубашке
Жизнь и общество

Сегодня, 18:30

1 мин.

Vogue назвал модную замену белой рубашке

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Одежда на вешалках
Фото Tomas Hliva, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Редакторы французской версии Vogue назвали новую модную замену белой рубашке на лето 2025 года. По их словам, эта вещь будет актуальна в любое время года.

Так трендовой заменой белой рубашке станут нежно-голубые рубашки, которые вошли в новые коллекции многих известных брендов: Tom Ford, Stella McCartney и Versace.

Стилисты также отметили, что этому тренду уже следует американская супермодель Джиджи Хадид, которая появилась в нежно-голубой рубашке, заправленной в черные брюки, на шоу The Tonight Show с Джимми Фэллоном.

Стилист Рогов назвал самую модную обувь весны.Стилист Рогов назвал самую модную обувь весны
Мода
Новости холдинга
Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ
Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на турнире в Штутгарте
Все о россиянах в первом раунде Кубка Стэнли-2025
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Капитан сборной Латвии выступил против сборной России на Олимпиаде-2026
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
18 апр 16:25
Умер актер дубляжа Рудольф Панков
18 апр 14:35
Умер знаменитый дрессировщик Виктор Кудрявцев
18 апр 13:30
Кейт Миддлтон тайно пообщалась с принцем Гарри
18 апр 11:45
Николай Дроздов стал ниже на 10 см из-за болезни
17 апр 19:30
Стилист объяснила, как создать стильный образ с кроссовками