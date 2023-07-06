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Сегодня, 06:30

Визажист объяснила, как правильно подобрать румяна и зачем они нужны

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Оксана Американа
Профессиональный визажист, стилист по прическам
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Румяна и кисть.
Фото Freepik/freepik

Звездный визажист Оксана Американа эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как правильно подобрать румяна и зачем они нужны в макияже. «Главное правило при выборе румян — это ориентироваться на подтон кожи и цвета волос. Интенсивность определяется цветом кожи: чем она светлее, тем нежнее румяна, чем темнее — тем румяна ярче», — пояснила специалист.

По словам Оксаны Американы, при холодном подтоне кожи и цвете волос гармонично смотрятся холодно-розовые и розово-бежевые оттенки румян. «Обладательницам теплого подтона кожи и цвета волос подойдут теплые оттенки: персиковые, коралловые. На нейтральном подтоне хороши персиково-розовые», — подчеркнула она. Если подтон кожи холодный, а цвет волос теплый, например рыжий, идеальным вариантом будут розово-персиковые, розово-коралловые румяна, коричневые, то есть нейтральные. «В последние годы тенденция на монохромный макияж уходит, поэтому румяна не должны быть подобраны идеально в тон к губам. Но одна цветовая гамма в макияже, особенно нежных оттенков, всегда смотрится гармоничнее. С яркими помадами, такими как красные, винные, я предпочитаю нейтральные румяна или в коричневых тонах. Так яркие губы выглядят более благородно», — порекомендовала звездный визажист.

Как отметила Оксана Американа, румяна должны присутствовать в макияже. В противном случае при нанесении тонального средства, скульптурирования лица или без, лицо становится визуально «плоским». «Тональные средства выравнивают несовершенства, но зачастую перекрывают естественный румянец. При правильном подборе румян, они освежают лицо, создают омолаживающий и даже лифтинг-эффект. При этом кремовые, жидкие текстуры смотрятся более натурально, чем сухие. Исключение составляет кожа с расширенными порами — для нее предпочтительнее средства с матирующим эффектом», — подытожила стилист по макияжу.

Ранее мы рассказывали о секретах быстрого летнего макияжа на каждый день.

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